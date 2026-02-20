Ivanna Klympush-Tsintsadze, Ex vice primera ministra d’Ucraïna: «La majoria dels estats europeus temen que Rússia sigui derrotada»
La diputada de l’oposició ucraïnesa no creu que les negociacions liderades per l’Administració de Trump puguin conduir a la pau
«El problema de les negociacions és que els EUA actuen com si fos un conflicte entre iguals»
Ricardo Mir de Francia
Ivanna Klympush-Tsintsadze (Kíiv, 53 anys) fa algun temps que va deixar de sortir a la foto, però ha sigut una peça clau en moltes de les negociacions que Ucraïna manté amb els seus aliats continentals. Vice primera ministra d’Ucraïna per a la Integració Europea entre 2016 i 2019, i ara diputada, pertany al principal partit de l’oposició, Solidaritat Europea, liderat per l’expresident conservador Petró Poroixenko
. Atén EL PERIÓDICO a les oficines del seu partit a Kíiv.
Ens acostem al quart aniversari de la invasió russa, ¿com se senten els ucraïnesos? ¿I quina és la situació al front?
No hem d’oblidar que aquest és el 12è aniversari de la guerra de la Federació Russa contra Ucraïna. Va començar el 2014 i avui mateix es compleixen 12 anys. Rússia intenta aparentar que està guanyant i n’hi ha que s’ho volen creure, una cosa que no es correspon amb la realitat. Hem de canviar aquesta percepció en la ment de moltes persones, però dit això, no hi ha dubte que els ucraïnesos estem esgotats. Exhaustos. Però això no significa que estiguem menys decidits o disposats a rendir-nos.
Vostè diu que és una narrativa falsa que Rússia estigui guanyant la guerra. ¿Qui l’està guanyant?
Junts hem de fer tot el possible perquè Rússia pateixi una derrota estratègica. No estic suggerint que l’Exèrcit ucraïnès marxi fins a les fronteres de 1991 [les de la Ucraïna independent]. Però estic ben convençuda que, amb els nostres socis, podem aconseguir que Rússia entengui que ha perdut aquesta guerra.
¿Quina forma tindria aquesta derrota estratègica?
Primer, que Rússia quedi debilitada fins al punt de no poder iniciar cap altra guerra. Segon, que sigui castigada pel que ha fet, accepti la seva responsabilitat i pagui per la destrucció, el dolor i les pèrdues que hem patit. I també que Ucraïna formi part de la comunitat euroatlàntica, la millor i única dissuasió perquè Rússia no torni a atacar. Això requereix molt coratge polític i un augment significatiu del suport militar a Ucraïna. També hem d’augmentar la pressió de les sancions i no tenir por de la derrota russa.
¿Aquest és un factor a Europa?
Estic segura que ho és. La majoria d’estats europeus probablement no comprenen que una potència nuclear pot ser derrotada, tenen por que passi, però pot passar. Crec que Rússia és molt més feble del que aparenta.
¿De què tenen por?
Del potencial nuclear rus. Varia segons el país, però hi ha la creença que es pot raonar amb Rússia per posar fi a la guerra mitjançant el diàleg i que Rússia renunciarà a les seves ambicions no només d’esborrar Ucraïna del mapa, sinó de dinamitar tot el sistema de valors, normes i beneficis socials que hi ha a Europa. Rússia no renunciarà a això si no s’assegura la seva derrota. Rússia funciona amb mites històrics i amb la guerra de conquesta com a única via per prosperar.
Fixant-nos en l’ajuda d’europeus i nord-americans, ¿han donat a Ucraïna prou per guanyar o només per no perdre?
Abans que res, estem molt agraïts. Per primera vegada en la nostra lluita contra aquest agressor que ha intentat exterminar-nos durant segles, no estem sols. Estem agraïts a Espanya i cada nació que ha ajudat Ucraïna. No obstant, l’ajuda ha arribat comptagotes per assegurar que continuem dempeus.
És a dir, per no perdre.
Exacte. No estem perdent, però tampoc necessàriament guanyant. He participat en les dures negociacions per aconseguir F-16, tancs, míssils de més abast. Tots han arribat, però sempre molt més tard del que els necessitàvem, en quantitats insuficients i no sempre amb la rapidesa necessària per canviar la situació.
L’Administració de Trump està liderant el procés de negociació. ¿Què li demana a Ucraïna que cedeixi a canvi de la pau?
L’equip negociador ucraïnès no informa adequadament al Parlament. El problema d’aquestes negociacions és que els EUA actuen com si es tractés d’un conflicte entre iguals. Però aquesta és una guerra en blanc i negre: hi ha un clar agressor i una víctima d’agressió no provocada. Pressionar les dues parts per igual és un error si es busca una pau duradora.
¿Pot la negociació liderada pels EUA arribar a bon port?
No crec que pugui conduir a una pau sostenible i duradora.
Zelenski es planteja eleccions i un referèndum sobre el potencial acord de pau. ¿Tenen les dues mesures el suport del seu partit?
En aquests moments el Parlament treballa per preparar la legislació per a les primeres eleccions de la postguerra. En això estem. Hi ha consens que el procés electoral no pot començar abans de sis mesos després del final de la llei marcial per garantir que sigui democràtic i just. Però els russos diuen que només concedirien un dia d’alto el foc per a les eleccions, mentre que el president Zelenski demana dos mesos. No crec que el meu partit ho pugui recolzar. Celebrar eleccions en dos mesos seria una farsa, no un exercici creïble.
¿I el referèndum?
No és necessari plantejar-lo per firmar un acord internacional. El president té tots els poders per fer-lo, igual que el Parlament té la potestat de ratificar-lo. La nostra Constitució a més no permet alterar el territori per reduir-lo, de manera que no hi ha cap manera legal de celebrar un referèndum en aquests termes.
Si ningú pot guanyar la guerra militarment, ¿per què no aturar la guerra tal com estan les coses?
Perquè això seria buscar un descans, no el final de la guerra. Si el món acaba acceptant legalment qualsevol de les conquestes russes, tot i que sigui un poble, aquest poble serà utilitzat per llançar un nou atac. Tot aquell que miri d’imposar alguna cosa així a Ucraïna hauria d’entendre que està obrint la porta a una guerra encara més gran.
- Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
- Rescatat el cadàver de l'escalador mort al Pedraforca: es tracta d'Albert Martínez Giró, de 32 anys i veí de Berga
- Mata Perelló, geòleg, sobre la pluja dins d'un túnel de la Renfe: 'Pot ser que s'hagi reobert alguna fractura a la roca
- L’àmbit del Cardener al seu pas per Manresa està començant a renaturalitzar-se
- Troben mort un escalador que ha caigut al Pedraforca
- La canal Roja del Pedraforca, on dimarts va morir un escalador de Berga, és del màxim nivell de dificultat
- Un conjunt residencial d'alt estànding a Puigcerdà resulta amagar un camp de concentració del Franquisme
- Detingut un home per instal·lar una càmera en una casa per gravar dones despullant-se