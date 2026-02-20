Judici als Pujol
L’exnòvia de Pujol Ferrusola que va denunciar els seus viatges a Andorra no declararà davant el tribunal que jutja la família de l’expresident català
L’advocat defensor de Mercè Gironès ha entregat un escrit a l’Audiència Nacional en el qual renuncia al seu testimoni i, per tant, no compareixerà a l’Audiència Nacional
Ángeles Vázquez
María Victoria Álvarez, exparella de Jordi Pujol Ferrusola, primogènit de l’expresident català Jordi Pujol, no declararà al final aquest dilluns, com estava previst, davant el tribunal de l’Audiència Nacional que jutja la família pels diners que tenien ocults a Andorra, segons les fonts jurídiques consultades per EL PERIÓDICO. L’únic advocat que sol·licitava el seu testifical era Oriol Rusca, que defensa Mercè Gironès, la que va ser dona del fill de l’exmandatari, ha presentat un escrit a l’Audiència Nacional en la qual renuncia a la seva declaració. Per tant, no compareixerà a la vista perquè era l’única part personada en el procés que la proposava com a prova. La denúncia de María Victoria Álvarez en què relatava com havia acompanyat Jordi Pujol Ferrusola al país veí amb bosses amb diners va ser l’origen del cas, el 2012, tot i que les indagacions van quedar en letargia fins que dos anys després l’expresident català va reconèixer la seva fortuna en bancs del país veí.
El testimoni d'Álvarez podria haver estat rellevant per conèixer de primera mà quanta influència va tenir en la seva iniciativa l'excomissari José Manuel Villarejo, que, segons les notes i els àudios, s'havia reunit amb la llavors secretària general del PP,María Dolores de Cospedal, i amb la que era presidenta del PP català i ara diputada a l'Assemblea de Madrid, Alicia Sánchez-Camacho, per investigar polítics catalans dins de les pràctiques que es coneixen com l'operació Catalunya. El mateix excomissari declararà aquest dimarts.
Quan va declarar el 2017 davant de la comissió de l’operació Catalunya celebrada al Parlament, Álvarez va carregar contra Sánchez-Camacho, amb qui va dinar al restaurant La Camarga el 7 de juliol del 2010, conversa que es va gravar i es va acabar fent pública. Davant els diputats catalans, Victoria Álvarez es va despatxar contra Alícia Sánchez-Camacho i la va titllar de «traïdora al seu partit, a la justícia i Espanya«per tot el relacionat amb la cèlebre gravació. L’exparella de Jordi Pujol Ferrusola va explicar que aquella xerrada li havia costat la ruïna en tots els sentits i que continuava rebent amenaces anònimes. «He denunciat una família [Pujol], segurament per allà van els trets».
La proposta inicial de declaració de Victoria Álvarez va aixecar una petició, ja que partia de la que va ser dona de Jordi Pujol Ferrusola, Mercè Gironès, que s’enfronta a la segona petició de pena més elevada en el judici: 17 anys de presó. Jordi Pujol Ferrusola és qui s’enfronta a la més elevada: 29 anys de presó. Per a l’expresident català Jordi Pujol Soley, la petició de pena és de nou anys, mentre que la resta dels seus fills s’enfronten a vuit, tret del cas de Josep, per al qual s’eleva a 14 anys. L’advocat de Mercè Gironès, també ha renunciat a la declaració de Jordi Pujol Gironès, del fill de la seva representada i de Jordi Pujol Ferrusola.
