L’advocat diu que hi ha més policies agredides

El lletrat Jorge Piedrafita, defensor de la policia que ha denunciat al Director Adjunto Operatiu (DAO) de la Policia Nacional per agressió sexual.

El lletrat Jorge Piedrafita, defensor de la policia que ha denunciat al Director Adjunto Operatiu (DAO) de la Policia Nacional per agressió sexual. / EUROPA PRESS - Archivo

Cristina Gallardo

Madrid

L’advocat Jorge Piedrafita, que va presentar la querella contra l’ex DAO de la Policia Nacional José Ángel González per la presumpta violació d’una de les seves subordinades, assegura que després de saber-se aquest cas de presumpta agressió sexual s’han posat en contacte amb el seu despatx altres dones que "apunten altres alts membres de la cúpula policial". Així ho va assenyalar en una entrevista al Canal 24 Horas en la qual va expressar les seves sospites, pel "modus operandi perfectament greixat i executat", que això que ha passat no és "una cosa espontània".

"El meu client té clares sospites que no va ser l’única i que hi pot haver més dones que han passat pel mateix", va afegir. "Esperem que s’atreveixin a denunciar perquè com més se sàpiga aquest assumpte, més es podrà actuar i acabar amb la impunitat de gent que taca l’uniforme", assegura. Sobre la filtració de les dades personals de la víctima que ja ha denunciat, el lletrat va assenyalar que després de conèixer-se la querella el seu client va començar a rebre "un bombardeig de trucades de companys que li deien que en els grups policials circula el seu nom" i que això li va causar una "gran ansietat".

