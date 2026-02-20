Escàndol sexual
L’expríncep Andreu, en llibertat després de ser detingut pels seus vincles amb Epstein
El germà del rei Carles III és acusat de «conducta inapropiada en un càrrec públic» per compartir informació confidencial amb el mort pederasta i milionari nord-americà
Lucas Font
La policia britànica va detenir ahir l’expríncep Andreu d’Anglaterra pels seus vincles amb el pederasta Jeffrey Epstein. Almenys sis vehicles i vuit agents de paisà es van presentar a primera hora del matí a la finca de Sandringham, on el germà de Carles III resideix després de ser expulsat de la seva mansió a Windsor, per arrestar-lo i portar a terme registres en el marc de la investigació contra ell per suposada conducta indeguda en l’exercici d’un càrrec públic. Les autoritats van iniciar les indagacions a principis de febrer després de la revelació de nous documents que apunten que Andreu va compartir informació confidencial amb el pederasta nord-americà durant la seva etapa com a enviat comercial del Regne Unit.
«La llei ha de seguir el seu curs. No seria correcte que jo fes més comentaris sobre aquest assumpte»
CARLES III / REI DEL REGNE UNIT
«Després d’una avaluació exhaustiva, hem obert una investigació sobre aquesta denúncia de conducta indeguda en l’exercici d’un càrrec públic», va confirmar el subcap de la policia de Thames Valley, Oliver Wright, per mitjà d’un comunicat. «Com a part de la investigació, avui (19/2) hem detingut un home d’uns seixanta anys de Norfolk com a sospitós de conducta indeguda en l’exercici d’un càrrec públic i portem a terme registres a domicilis de Berkshire i Norfolk». L’expríncep, que celebrava ahir el 66è aniversari, va ser posat en llibertat al vespre després de gairebé 12 hores sota custòdia policial.
Segons els documents publicats a final de gener pel Departament de Justícia dels Estats Units, Andreu va compartir presumptament informes amb Epstein sobre els seus viatges a Hong Kong, el Vietnam i Singapur, a més d’oportunitats d’inversió a l’Afganistan, aprofitant el seu càrrec públic. Una informació que s’afegeix a les acusacions contra ell per la seva participació en la xarxa de tràfic de dones del pederasta nord-americà. Almenys nou forces policials britàniques porten a terme investigacions preliminars relacionades amb aquesta xarxa, inclòs el registre de prop de 90 vols privats que Epstein va fer a l’aeroport de Stansted i que podria haver usat per transportar algunes de les seves víctimes des dels Estats Units.
La detenció ha sigut un nou cop per a la monarquia britànica, cada vegada més assenyalada per la seva gestió de l’escàndol. En un comunicat, Carles III va mostrar «profunda preocupació» per l’arrest i va insistir en la seva intenció de col·laborar amb les autoritats. «El que segueix ara és un procés complet, just i adequat mitjançant el qual s’investigarà aquest assumpte de la manera apropiada i per les autoritats competents. En aquest sentit, com he dit abans, tenen el nostre suport i cooperació plena i sincera», va assegurar el monarca, que va demanar temps perquè avanci la investigació. «Permetin-me dir-ho clarament: la llei ha de seguir el seu curs. Mentre aquest procés continua, no seria correcte per la meva banda fer més comentaris sobre aquest assumpte. Mentrestant, la meva família i jo continuarem amb el nostre deure i servei cap a tots vostès».
El monarca ha endurit el to contra el seu germà durant els últims mesos i ha pres mesures per tal de distanciar-se’n, incloent-hi la retirada de tots els seus títols així com l’expulsió de la seva mansió a Windsor. Però cada vegada són més nombroses les veus que exigeixen a la corona que expliqui fins a quin punt coneixia els vincles de l’expríncep amb Epstein, així com la voluntat que mostri més transparència. El percentatge de població que defensa la gestió de la crisi per part del palau continua sent majoritària, però aquesta xifra cau en picat entre els més joves.
Pressions contra Andreu
La detenció d’Andreu s’ha produït enmig de les creixents pressions perquè col·labori amb les autoritats, tant al Regne Unit com als EUA. Unes peticions que han llançat tant els familiars de les víctimes com el primer ministre, Keir Starmer. «Un dels principis fonamentals del nostre sistema és que tots som iguals davant la llei i no hi ha ningú per sobre, i és molt important que això s’apliqui d’una manera generalitzada», ha assegurat Starmer en una entrevista a la BBC emesa poc abans de confirmar-se l’arrest.
