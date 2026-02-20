Escàndol sexual
La llunyana probabilitat d’una cadena perpètua
A diferència del seu germà, el rei Carles III –únic membre de la família reial britànica que té immunitat sobirana–, l’expríncep Andreu pot ser processat penalment. I si les greus acusacions contra ell es confirmen, podria afrontar una pena de presó.
Segons el seu biògraf, hi ha «motius fundats» per investigar-lo per la seva presumpta mala conducta
Andreu podria mudar-se a un país sense tractat d’extradició amb el Regne Unit, com els Emirats
Laura Estirado
L’ombra de Jeffrey Epstein torna a planar sobre Andreu Mountbatten-Windsor. El germà del rei Carles III podria enfrontar-se fins i tot a cadena perpètua si prosperen les noves acusacions que estan sent avaluades per la Policia de Thames Valley, segons publiquen Daily Mail i la revista Hello.
Les autoritats analitzen si l’expríncep va compartir informació confidencial quan exercia com a enviat especial del Regne Unit per al comerç internacional –càrrec que va ocupar entre el 2001 i el 2011– amb el financer nord-americà, condemnat per delictes sexuals. En cas de confirmar-se, podria tractar-se d’un delicte de mala conducta en càrrec públic, que té com a pena màxima al Regne Unit la cadena perpètua.
A diferència del seu germà, el rei Carles III –únic membre de la família reial amb immunitat sobirana–, Andreu Mountbatten-Windsor pot ser processat penalment. «No hi ha res en la llei que impedeixi que sigui acusat i empresonat», remarca el Daily Mail, que recull, a més, les declaracions del biògraf Andrew Lownie, autor d’Entitled. L’escriptor assegura que hi ha «motius fundats» per investigar-ho tant per presumpta mala conducta com per la seva relació passada amb Epstein.
Preocupació real
Des de Buckingham Palace, el monarca va expressar ahir la seva «profunda preocupació» i fonts oficials van indicar que estan «disposats a donar suport» a la policia si se’ls requereix, segons destaca el tabloide britànic. La revista Hello, per la seva banda, hi aporta l’anàlisi jurídica. Diversos experts consultats per la publicació coincideixen en el fet que estar sota investigació no implica culpabilitat automàtica.
L’advocada penalista Chloe Jay explica a Hello que les investigacions d’aquest tipus poden prolongar-se durant uns quants mesos, fins i tot més d’un any. Posteriorment, les proves es remetrien al servei de Fiscalia de la Corona (CPS), i aquesta institució determinaria si hi ha prou base per presentar càrrecs, i si fer-ho respon a l’interès públic.
En cas d’arribar a judici, el procés podria allargar-se durant anys. I tot i que la cadena perpètua és la pena màxima prevista per a un delicte d’abús greu de confiança pública, els experts consideren poc probable que s’imposi aquesta condemna. No obstant, sí que contemplen la possibilitat de diversos anys de presó si s’acabés acreditant una filtració greu de documents classificats.
El cas situa la casa reial britànica en un moment especialment incòmode. Andreu Mountbatten-Windsor, apartat de la vida pública i desposseït de les seves funcions oficials després de l’escàndol Epstein, sempre ha negat qualsevol irregularitat. No obstant, la reobertura del focus mediàtic amenaça de revifar un episodi que la institució feia anys que intentava tancar.
Fugint de la seva extradició
Segons apunta el Daily Mail, Lownie fins i tot suggereix que, si finalment es presentessin càrrecs, Andreu Mountbatten-Windsor podria arribar a abandonar el país i establir-se en un Estat sense tractat d’extradició amb el Regne Unit, esmentant els Emirats Àrabs Units com a possible destí. Una hipòtesi que, per ara, pertany al terreny de l’especulació.
Mentrestant, la investigació segueix el seu curs. I encara que els experts recorden que la presumpció d’innocència regeix per a tothom –també per a un fill d’Isabel –, la pregunta que sobrevola Londres és inevitable: ¿pot un membre de la reialesa britànica acabar darrere les reixes? Jurídicament, la resposta és que sí. Políticament i simbòlicament, l’impacte seria històric.
