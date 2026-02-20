Commoció a Interior
La Policia accelera la seva investigació interna per l’escàndol del DAO abans que el jutjat prengui mesures que parin les indagacions
Una «informació reservada» està oberta a l’expedient que s’instrueix entorn de la mà dreta del cap policial cessat
Juan José Fernández
«Óscar, ¿és cert el que s’explica en aquesta querella?» És la pregunta primera que agents especialitzats de la Policia Nacional han de formular –segons una part de les fonts consultades, han formulat ja –al comissari Óscar San Juan, apartat cautelarment de les seves funcions aquesta setmana, després de la dimissió i cessament –l’una abans que l’altre– del director adjunt operatiu (DAO) del cos, el comissari principal José Ángel González.
A qui es pregunta per la qüestió és una de les claus. L’altra és el temps, avançar-se al tràmit judicial si la nova DAO, la comissària principal Gemma Barroso, vol elevar conclusions pròpies a la secretària d’estat de Seguretat, Aina Calvo, i el ministre Fernando Grande-Marlaska.
La Policia té oberta una investigació interna entorn del cas d’agressió sexual pel qual ha sigut denunciat el DAO. Però no es porta a terme pel delicte d’agressió sexual per si mateix, sinó pel possible encobriment, expliquen les fonts consultades. Com ja va informar aquest diari, Afers Interns no s’ha mogut entorn del cas de violació d’un policia a una policia, ja que ja hi ha una causa judicial oberta i això atura, per norma, qualsevol investigació oficial interna. Sí que hi ha una indagació per mirar d’esbrinar si el comportament de José Ángel González era conegut i alguns dels seus subordinats van mirar de tapar-lo o simplement van faltar a la seva obligació de denunciar.
La Unitat d’Afers Interns (UAI) depèn direcament de la direcció adjunta operativa, o sigui, de la DAO Barroso. És possible que a partir d’aquest cas, i depenent de la seva evolució, la UAI passi a tenir una dependència més aliena a l’estructura de comandament interna de la Policia, per dependre més del ministeri.
De pressa
La investigació es porta a terme sota la fórmula que als cossos policials anomenen «informació reservada». És l’esbrinament de fets que integra un expedient quan se li obre a un responsable de la Policia. En aquest esbrinament hi ha Afers Interns, però no com a unitat investigant un delicte, sinó perquè han de ser els seus agents, els especialistes en el funcionament de trames a l’interior del cos, els que facin la feina, explica una de les fonts coneixedores del procés.
Aquests agents tenen l’encàrrec d’accelerar les indagacions per avançar en la informació abans que, com s’espera, el comissari Óscar San Juan sigui cridat a declarar, en qualitat d’investigat, i sota, molt probablement, una acusació d’encobriment i una altra de coaccions. Tenen en principi l’escàs marge que hi ha fins al 17 de març, data en què José Ángel González i la inspectora de policia que l’ha denunciat han sigut cridats a declarar pel jutjat 8 de Violència sobre la Dona de Madrid. Però a Interior no es descarta una imputació d’Óscar Sant Joan fins i tot abans.
En el moment en què el comissari que era mà dreta del DAO González rep el requeriment del jutge i és, per tant, part oficial de la instrucció judicial, la informació reservada interna s’ha d’aturar, ja que no hi pot haver dues investigacions paral·leles –o creuades– del rang diferent rang sobre el mateix, pel risc de mútua obstrucció. I aquesta informació reservada és important per a la cúpula d’Interior.
Els entorns
Importa també l’ona expansiva. Per extensió, l’expedient a Óscar San Juan posa en dubte tot un sistema de relacions de poder: el comandament omnímode que el director adjunt operatiu té al cos –«És un déu per a qualsevol policia», explica una agent veterana–; l’absència d’equilibris i mecanismes de control automàtic de les arbitrarietats, i la xarxa de silenci que construeix cert esperit de lleialtat interna al cap.
El centre de la investigació és el comissari Óscar San Juan. Al seu voltant s’escampa la resta de la perquisició: tot el gabinet tècnic del director adjunt operatiu González, el seu entorn de més estrets col·laboradors diaris, que a Madrid és un reduït grup d’11 persones.
Hi ha un altre entorn sobre el qual plana la lupa d’Interior: la comissaria de Coslada en la qual la dona policia denunciant estava treballant mentre esperava el seu ascens a inspectora. En la querella presentada per la violació es relata que, a partir de les 14.15 del 23 d’abril del 2025, l’agent rep trucades del DAO comminant-la a anar a dinar amb ell, i ella finalment hi accedeix.
Com va deixar ella el seu lloc de treball, a quin cap directe va comunicar que se n’anava de la comissaria, qui es va encarregar de proporcionar-li un cotxe camuflat Renaul Kadjar i on es va anotar l’ús d’aquest cotxe i amb quina raó expressa... són elements també dels esbrinaments. Alguns il·lustraran, si arriba a tancar-se l’expedient, el retrat del funcionament d’aquest sistema de poder omnímode.
En el moment en què la denunciant va passar per Coslada, manava aquesta comissaria de la perifèria madrilenya el comissari David Molano, que va prendre possessió del càrrec el 18 de desembre del 2024 i ha sigut traslladat al comandament d’una altra comissaria madrilenya a finals del mes de gener passat. La denúncia de la inspectora va arribar al jutjat el 9 de gener passat. A l’acte de nomenament de David Molano hi van assistir diverses autoritats locals. Entre aquestes, el delegat del Govern a Madrid, Francisco Aguirre, i el Cap Superior de Policia de Madrid, Javier María Galván.
Es dona la circumstància que el comissari Galván va ser, abans del seu actual lloc, el cap d’Afers Interns de la Policia, i sota la seva direcció es va investigar un altre cas que ha commocionat el Cos: la corrupció del cap de la unitat antiblanqueig de la UDEF, presumptament comprat amb milions d’euros per una trama narco.
Coacció
La querella de la dona policia contra el DAO acusant-lo de violació atribueix un paper important en el cas al comissari mà dreta del màxim cap uniformat de la Policia. Óscar San Juan apareix esmentat com a testimoni de l’arribada de la dona... «fins a un restaurant on estava dinant amb el comissari D. Óscar San Juan pels volts de les 16.30 hores. La víctima s’uneix a la taula del querellat i del comissari Óscar, en la qual tots dos ja estaven fent la copa. Quan se la van acabar, el querellat diu al comissari Óscar que se’n vagi amb el seu conductor i ordena a la víctima que el porti al seu domicili oficial a l’esmentat vehicle oficial camuflat».
Però no només se li dona aquest paper en la querella. La víctima també atribueix a San Juan coneixement de l’agressió sexual, ja que, en una conversa telefònica –de la qual podria haver gravació– ella li diu «expressament que el que ha passat no quedarà així i que tindrà les conseqüències procedents per les agressions, faltes de respecte i abusos patits». En la mateixa querella s’explica que ell va respondre «que no sap de què parlo», segons el relat de la presumpta víctima i que només li demana que li digui on li agradaria anar destinada com a inspectora.
La querella que estudia el jutjat denuncia coaccions en un intent de compra del silenci de la dona: «El querellat va utilitzar el seu subordinat directe» i assessor, comissari D. Óscar San Juan, comissari i assessor del DAO, per exercir pressions sobre la víctima mitjançant l’oferiment de destinacions laborals a elecció a canvi del seu silenci», diu l’escrit.
- Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
- Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades
- Un conjunt residencial d'alt estànding a Puigcerdà amaga un camp de concentració del franquisme
- Rescatat el cadàver de l'escalador mort al Pedraforca: es tracta d'Albert Martínez Giró, de 32 anys i veí de Berga
- Espectacular desplegament des de Manresa per portar la Caravana de la Bondat de sor Lucia a Ucraïna
- La canal Roja del Pedraforca, on dimarts va morir un escalador de Berga, és del màxim nivell de dificultat
- Detingut un home per instal·lar una càmera en una casa per gravar dones despullant-se
- Més de dues mil sancions retirades i 29.000 euros per tornar en fotomultes a Manresa