Els comptes del 2026

Illa fa una picada d’ullet a ERC i manifesta el seu «compromís total» amb la recaptació de l’IRPF

El president de la Generalitat garanteix «les iniciatives necessàries» per fer possible el model de finançament a l’espera que els republicans s’asseguin a negociar els pressupostos

El Govern lliga el suport dels Comuns als pressupostos, pendent de la negociació amb ERC

ERC retira la llei de l’IRPF però manté el veto a negociar els pressupostos d’Illa

El president de la Generalitat, Salvador Illa, en un acte aquesta setmana

El president de la Generalitat, Salvador Illa, en un acte aquesta setmana / Kike Rincon / Europa Press

Sara González

Barcelona

Objectiu: aconseguir el suport d’ERC als pressupostos en un temps rècord. Després de lligar el suport dels Comuns als comptes, el president de la Generalitat, Salvador Illa, té entre cella i cella tancar el plàcet dels republicans. La negociació ni tan sols ha començat, però aquest divendres ha fet una picada d’ullet amb la intenció que s’obri en les pròximes hores. «El meu compromís amb el model de finançament és total i, de manera molt especial, amb avançar cap a la hisenda catalana i la recaptació de l’IRPF», ha assegurat en la seva intervenció davant el Consell Tècnic, l’òrgan format per alts càrrecs de l’administració, amb l’objectiu que les seves paraules tinguin ressò en el partit d’Oriol Junqueras.

