Cop a la política econòmica
El Suprem dels EUA tomba la majoria dels aranzels de Trump
L’Alt Tribunal diu que la llei de Poders Econòmics davant Emergències Externes no li dona autoritat per imposar els aranzels que va anomenar «recíprocs» ni alguns dels de Mèxic, el Canadà i la Xina
Idoya Noain
El Tribunal Suprem dels Estats Units ha donat aquest divendres un cop monumental a la presidència de Donald Trump i ha tirat per terra la majoria delsaranzels que ha imposat el republicà, específicament aquells que va anomenar enganyosament «recíprocs», que afecten entre molts altres socis comercials la Unió Europea, i alguns dels impostos a Mèxic, el Canadà i la Xina.
En una decisió que ja es preveia, especialment després de la vista d’arguments que va tenir lloc el novembre en què jutges conservadors van mostrar escepticisme davant els arguments de Trump, l’Alt Tribunal ha determinat que el mandatari ha vulnerat la Constitució a l’acollir-se a la Llei de Poders Econòmics davant Emergències Externes (IEEPA per les seves sigles en anglès) per imposar gravàmens a la majoria dels seus socis comercials. Concretament, el Suprem ha dit que «la IEEPA no autoritza el president a imposar aranzels».
La decisió s’ha pres amb la decisió de sis jutges i l’opinió en contra de tres dels nou conservadors: Clarence Thomas, Samuel Alito i Brett Kavanaugh.
Es tracta d’una sentència amb profundes implicacions polítiques i econòmiques no només per a Trump i la seva política comercial i econòmica, sinó també per a empreses i ciutadans i també per a l’economia global.
El 60% dels ingressos per gravàmens que va tenir l’any passat els EUA van arribar pels aranzels imposats a través de la IEEPA. Un estudi recent del Banc de la Reserva Federal de Nova York, que ha indignat la Casa Blanca, ha calculat que els ciutadans i negocis nord-americans han pagat el 90% d’aquests gravàmens.
Fins i tot alguns republicans al Congrés han començat a mostrar el seu rebuig de la política de Trump, o almenys a intentar recuperar el seu poder. Aquest mateix mes, sis conservadors votaven a la Cambra baixa amb els demòcrates a favor de retirar aranzels impostos al Canadà.
«Promesa de reacció immediata»
L’efecte immediat que pot tenir la decisió del Suprem no és clar. Trump ha assegurat repetidament que té en cartera plans per si es produïa aquesta decisió i es preveu que provi d’utilitzar altres autoritats per intentar replicar l’actual política aranzelària.
El seu representant comercial, Jamieson Greer, ha dit en el passat que en cas d’una sentència en contra, el govern «començarà l’endemà» a reimposar aranzels «per respondre als problemes que el president ha identificat». «La realitat és que el president continua tenint aranzels com a part de la seva política comercial», avançava.
En la transició, els socis comercials que ja s’han vist gravats per Washington o que han negociat acords per mirar de limitar o equilibrar aranzels podrien veure’s castigats si intenten utilitzar la decisió del Suprem per millorar les seves condicions o les seves negociacions.
«Qüestió de vida o mort»
Fa mesos que Trump diu que el cas, que va néixer del repte legal de diversos petits negocis a què es van sumar una dotzena d’estats, és «literalment qüestió de vida i mort» per al país.
Ha dit també que els EUA viuran un «lapse econòmic» si s’anul·len els seus aranzels i han arribat a declarar que es convertirà en una «nació del tercer món». Ha defensat repetidament també que el Suprem els havia de mantenir, argumentant que sense la seva política comercial els EUA «estan virtualment indefensos contra països que durant anys s’han aprofitat» del país.
El seu secretari del Tresor, Scott Bessent, defensava l’estratègia de Trump just després que el mandatari tornés a sacsejar el món amb les amenaces aranzelàries a Europa per Groenlàndia. «L’emergència nacional és evitar una emergència nacional», declarava Bessent abans d’anar-se’n a Davos, argumentant que Trump està «utilitzant el poder econòmic dels EUA per evitar una guerra calenta».
El cas
Al novembre, quan el Suprem va escoltar els arguments del cas, la majoria dels magistrats, i no només els tres progressistes, havien mostrat escepticisme davant l’ús de poders d’emergència que Trump s’ha atribuït per imposar aranzels a les importacions de pràcticament tots els socis comercials dels EUA, més de 100 països.
És el primer mandatari de Washington que, des que la IEEPA es va aprovar el 1977, acudeix a aquesta norma per imposar gravàmens. Altres presidents l’han utilitzat, però per a sancions o embargaments.
Entre els magistrats conservadors que van qüestionar l’argumentació del president hi va haver la jutge Amy Coney Barrett. «¿Està dient que tots els països necessiten ser gravats per les amenaces a les bases industrials i de defensa? ¿Espanya? ¿França? Podria entendre-ho amb alguns països, però expliqui’m per què tants països necessiten aquesta política d’aranzels recíprocs», li va dir amb incredulitat llavors al procurador general, John Sauer.
Tant la jutge nomenada per Trump com Neil Gorsuch, que va arribar a l’Alt Tribunal també de mans del republicà, van qüestionar també la vulneració aparent de la separació de poders, ja que és el Congrés el que segons la Constitució té el poder de gravar. Gorsuch va advertir que podien estar davant d’«un procés unidireccional de concentració gradual però contínua de poder en l’executiu, allunyant-lo dels representants electes del poble al Congrés».
L’argument que va plantejar en resposta Sauer és que el president no està usurpant els poders que la Constitució dona a les Cambres per taxar, sinó que està regulant el comerç internacional. Sauer també va defensar que el fet que els aranzels aconsegueixin ingressos és «només secundari». Trump, no obstant, constantment presumeix de tot el que està recaptant amb els aranzels.
