El conflicte del Pròxim Orient
Trump promet 10.000 milions de dòlars per reconstruir Gaza
El republicà afirma en la reunió de la seva Junta de Pau que podrà «supervisar l’ONU»
El president assegura que «la guerra ha acabat» i titlla de «petites flames» la violència que persisteix
Idoya Noain
Donald Trump va presidir ahir a Washington la primera reunió de la seva Junta de la Pau per a Gaza i va anunciar, sense donar-ne detalls, que els EUA aportaran 10.000 milions de dòlars per a un organisme per al qual també han compromès fons diversos dels països que han firmat la seva integració. Concretament, el Kazakhstan, el Marroc, l’Azerbaidjan, els Emirats Àrabs Units, Bahrain, Qatar, l’Aràbia Saudita, l’Uzbekistan i Kuwait van anunciar que aportaran gairebé 7.000 milions de dòlars a la junta.
Els dos primers països i Indonèsia, el Marroc, Albània i Kosovo, a més, es van comprometre a aportar tropes per a la Força Internacional d’Estabilització, mentre Egipte i Jordània van acordar entrenar policies i forces de seguretat. Jasper Jeffers, el general al capdavant d’aquesta força d’estabilització, va explicar que hi acabarà havent 12.000 policies i 20.000 soldats que es repartiran a cinc sectors i iniciaran el seu desplegament a Rafah. Aquests van ser els resultats concrets d’aquesta primera reunió de l’organisme que Trump va establir al setembre, que al novembre va rebre el suport del Consell de Seguretat de les Nacions Unides i la formalització del qual es va oficialitzar al gener a Davos.
Pau i guerra
Juntament amb representants dels 27 països que s’han adherit a la junta, gairebé dues desenes més, tot i que fos com a observadors i amb enviats de baix perfil, van participar en l’esdeveniment celebrat a l’Institut de la Pau de Washington, rebatejat recentment en honor de Trump, que una vegada més va tornar a fer broma sobre no haver rebut el premi Nobel. Malgrat les realitats sobre el terreny, incloent els 600 palestins assassinats per Israel des de l’alto el foc, Trump va declarar que «la guerra a Gaza ha acabat» i ha arribat a referir-se a la violència que persisteix com a «petites flames».
I malgrat que el president va utilitzar el seu discurs en l’acte una vegada i una altra per mirar de parlar de pau, una part destacada de la seva intervenció van ser advertències i amenaces a l’Iran sobre la imperiosa necessitat d’un acord sobre el seu programa nuclear, missatges amb els quals ha fet redoblar amb més força els preocupants tambors de guerra que ja retrunyen a la regió.
Trump va aprofitar la seva intervenció també per mirar d’aclarir pors que amb una junta com aquesta pretén suplantar les Nacions Unides. De fet, va dir que la seva és una institució que «reforçarà l’ONU» i va repetir la seva idea que l’ONU té un «enorme potencial».
La junta, va dir, «pràcticament supervisarà l’ONU i s’assegurarà que funciona adequadament». El republicà va assegurar, sense donar detalls de què es refereix, que es podria ajudar l’ONU «en termes de diners» i «assegurar que és viable». Malgrat el triomfalisme de Trump, del vicepresident J.D. Vance; el secretari d’Estat, Marco Rubio, i els assessors Steve Witkoff i Jared Kushner, i el dels integrants convidats que s’han adherit al seu projecte, la junta neix amb desequilibris, carències i reptes, incloent que Hamàs completi el seu desarmament.
No hi ha representació palestina més enllà d’un comitè tecnocràtic per supervisar operacions a Gaza. I fins i tot en un vídeo s’ha parlat de la destrucció a Gaza sense citar les accions militars d’Israel. Trump va assegurar que la seva junta «és la més prestigiosa que s’hagi constituït mai» i que «pràcticament tots [els països] han acceptat [unir-se] i els que no ho han fet, ho faran». «Alguns intenten fer-se els interessants, però això no funciona. Amb mi no em serveix», va declarar.
