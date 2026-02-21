Agredit un ‘therian’ cocodril mentre reptava per un pas de zebra
Diversos experts desmenteixen que el fenomen dels ‘therian’ sigui una forma de zoantropia
Goundo Sakho
Els ‘therian’ han tornat a encendre les xarxes i aquesta vegada, per l’aparició d’un ‘therian’ cocodril a l’estat de Navojoa (Sonora, Mèxic). Al vídeo, difós a través de diferents plataformes, s’hi pot veure un jove amb roba verda i una màscara reptant a quatre grapes per la via pública. Això va cridar l’atenció no només dels vianants, sinó també d’un individu que venia en sentit contrari i que li va propinar una puntada directa al tors.
L’inèdit ‘therian’ cocodril
La tendència dels ‘therian’ ha arribat amb molta força. Aquí a Espanya, en ciutats com Barcelona, Girona, Bilbao o Zamora, s’hi han pogut veure trobades de ‘therian’ i d’aficionats, amb tallers i fins i tot concursos d’udols. Tot i això, fins al dia d’avui no hi ha un registre oficial de quants ‘therian’ o comunitats de ‘therian’ existeixen arreu del món.
Hi ha múltiples tipus d’animals amb els quals s’identifiquen les persones: gossos i gats, que abunden; guineus; llops; cérvols; serps, foques… Però aquesta és la primera vegada que un ‘therian’ cocodril es deixa veure pels carrers. Alguns usuaris a les xarxes han mostrat sorpresa, ja que el cocodril és un animal semiaquàtic i ja existeix una comunitat de ‘therian aquàtics’.
Un fenomen cultural o psicològic?
L’aparició dels ‘therian’ ha provocat moltes reaccions, des del desconcert fins al qüestionament, i des de la sorpresa fins al rebuig, l’agressivitat i l’agressió. També ha obert un altre debat entre els experts: el fenomen dels ‘therian’ és una forma de zoantropia? El psicòleg veneçolà Richard Pacheco va abordar aquest tema en una entrevista a ‘Fuser News’ i va afirmar que, sens dubte, es tracta d’un fenomen cultural que mereix ser estudiat.
Segons va explicar, la zoantropia és un trastorn psiquiàtric que fa que una persona es cregui i actuï com un animal. Però els ‘therian’ no tenen relació amb la zoantropia, ja que els qui s’identifiquen amb el terme encara mantenen el sentit de la realitat. Com Pacheco, altres especialistes també creuen que es tracta més aviat d’una recerca de pertinença i d’expressió.
El ‘shifting’ dels ‘therian’
Els ‘therian’ experimenten canvis anomenats ‘shifting’, un terme que engloba la seva identitat. Fa referència a aquells moments en què una persona comença a pensar i reaccionar al seu entorn com un animal. Els més visibles són els ‘quadrobics’, l’ús de totes les extremitats alhora; l’ús de màscares, cues i orelles; i també l’emissió de sons animals. Tot i això, també existeix el que anomenen ‘shifting fantasma’, la percepció de tenir extremitats invisibles, com ara urpes.
Tanmateix, aquesta no és una pràctica quotidiana. Tal com va explicar Grey a ‘Chilango’, el ‘shifting’ és un extra a les seves vides: “Som molt més que ‘therian’; som humanets que també tenen escola, que tenen feines, creativitat. Per exemple, jo estic estudiant una llicenciatura en medicina veterinària i creu-me que passo més temps estudiant i fent les meves coses de la universitat que no pas fent el que diu internet”.
