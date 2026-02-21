Cop a la política econòmica
¿Com queden els aranzels de Trump? Preguntes i respostes després del veto del Suprem dels EUA
Idoya Noain
El Tribunal Suprem dels Estats Units va donar aquest divendres un sotrac monumental no només a la política econòmica de Donald Trump, sinó a tota la seva agenda. El republicà havia fet dels aranzels un element bàsic per incrementar ingressos i per incentivar la inversió als EUA, però, també, per actuar com a palanca i eina de pressió en negociacions bilaterals de qüestions geopolítiques.
Ara que l’Alt Tribunal li nega tenir autoritat per imposar com havia fet la major part d’aquests gravàmens s’obren múltiples interrogants.
Els gravàmens anul·lats són tots els que ha imposat l’últim any apel·lant a la Llei de poders econòmics d’emergència internacional del 1977. Aquests inclouen els anomenats «recíprocs» amb els quals Trump va castigar pràcticament tots els seus socis comercials, amb gravàmens que per a la Unió Europea eren del 15% i que en alguns casos arribaven fins al 50%. Aquests se sumaven a un del 10% per a tots els països.
També s’han tombat els que va imposar a Mèxic, el Canadà i la Xina pels seus papers en immigració i en l’entrada de fentanil als EUA; al Brasil per castigar-lo pel judici a Jair Bolsonaro, i a l’Índia per la compra de petroli rus.
La decisió del Suprem no afecta aranzels que s’han establert amb altres mecanismes que no són la llei del 1977, com per exemple els sectorials que Trump ha imposat a importacions d’acer, alumini, coure, automòbils i mobiliari.
Trump, a més, aquest divendres va anunciar que imposarà un nou gravamen global del 10%. Per a això utilitzarà una llei diferent, que només li permet aplicar la taxació durant 150 dies, i per això necessita autorització del Congrés (tot i que ell hagi dit que no li fa falta).
Trump també va anunciar que aplicarà altres aranzels, però no els va detallar encara perquè, com va reconèixer, ho farà sota mecanismes que requereixen investigacions i processos més llargs.
Trump va admetre que alguns d’aquests pactes no es podran mantenir, però segons ell d’altres sí que aguantaran, tot i que no va explicar el raonament per a aquestes afirmacions ni va detallar en quins països pensa. «Molts es mantenen, alguns no ho faran però seran reemplaçats amb altres aranzels», va dir sobre els acords.
Els dubtes sobre què passarà, en qualsevol cas, i la cautela han dominat la reacció internacional i dels socis comercials. Des de la Unió Europea, per exemple, s’ha assenyalat que s’analitza «acuradament» la decisió del Suprem, el Regne Unit ha promès «treballar amb l’Administració [nord-americana] per entendre com afecta» i a Mèxic el titular d’Economia ha admès amb franquesa el que tothom pensa: «No sabem com acabarà això».
Es calcula que els EUA van ingressar l’any passat almenys 250.000 milions de dòlars per aranzels. Més del 60% d’aquests diners, o uns 170.000 milions, s’estima que van sortir dels gravàmens tombats ara pel Suprem. Les empreses i els ciutadans nord-americans han pagat el 90% d’aquests diners segons estudis i anàlisis.
Alguns dels negocis importadors ja havien presentat demandes contra els aranzels i reclamacions de devolucions, a les quals ara se’n poden sumar moltes més.
Trump va dir aquest divendres que no té intenció de tornar els diners i va augurar que la qüestió s’acabarà enredant durant anys als tribunals. Repetidament va fer referència (i lloances) a una cosa que ha escrit en l’opinió de dissensió el jutge Brett Kavanaugh, que ha criticat que la sentència no estipuli un procés de devolució i ha estimat que aquest serà un «desastre».
Pot ser que facin falta dies o fins i tot setmanes fins que Duanes i Fronteres els informi oficialment que ja no s’apliquen els aranzels.
No s’espera, en qualsevol cas, que l’impacte en els preus sigui immediat i els experts creuen que, en un escenari encara dominat per la incertesa, no es mourà el que es cobra als consumidors per productes importats. Aquests consumidors individuals també han de descartar la idea d’anar a recuperar el que han estat pagant de més fins ara.
