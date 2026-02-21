Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Consell busca el cinquè número dos d’Emergències en 30 mesos

El conseller "estudia" la continuïtat de la secretària autonòmica ara que ha dimitit el seu marit, Raúl Quílez, després de declarar per la dana

Raúl Quílez arriba a declarar als jutjats de Catarroja. | DANIEL TORTAJADA

D. A. SAN JOSÉ / l. BALLESTER / J. L. GARCÍA NIEVES

València

El Consell de la Generalitat Valenciana del PP (i Vox durant un temps) va camí del cinquè responsable en el pont de comandament de les emergències en dos anys i mig. Fonts de la Conselleria d’Emergències i Interior, que dirigeix el conseller Juan Carlos Valderrama, van reconèixer ahir que la continuïtat de l’actual secretària autonòmica d’Emergències, Irene Rodríguez, "està en estudi". Han passat 950 dies des que Carlos Mazón va arribar a la presidència el 2023, de manera que el govern autonòmic surt a un número dos d’Emergències cada set mesos, gairebé un cada 200 dies.

L’ona sísmica que fa tremolar el càrrec de Rodríguez, que va substituir fa 15 mesos Emilio Argüeso, un dels dos investigats en la causa de la dana al costat de la llavors titular d’Emergències, Salomé Pradas, és conseqüència del terratrèmol que ha desencadenat a la conselleria la dimissió del seu marit, Raúl Quílez, alt càrrec del departament de Valderrama, que va presentar la renúncia dijous. Quílez, que des del maig del 2025 ocupa el càrrec de director general d’innovació en Emergències, la setmana passada va declarar com a testimoni davant el Jutjat de Catarroja per la causa del 29-O, una jornada en què era el màxim responsable de l’empresa pública que dirigeix els bombers forestals.

Fonts de la Conselleria d’Emergències van confirmar ahir que Quílez "ha sol·licitat la seva destitució" i també van assegurar que el departament "està afrontant una renovació de tota la seva estructura interna".

