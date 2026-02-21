Reunió del consell nacional
ERC valida el corrent intern de Joan Tardà que defensa fronts d’esquerres com Rufián
Àgora Republicana supera tots els requisits interns per al seu reconeixement formal
Junqueras rebutja negociar els pressupostos d’Illa: «No tenim garanties amb l’IRPF»
ERC exigirà un mínim de 50 militants i un 3% d’avals per constituir-se en corrent intern
Dos col·lectius d’ERC demanaran ser reconeguts com a nous corrents interns
Quim Bertomeu
El consell nacional d’ERC ha donat llum verda aquest dissabte a la creació del corrent intern Àgora Republicana, un col·lectiu de militants liderat per l’exdiputat Joan Tardà que vol influir en el debat intern del partit. Un dels objectius del corrent és defensar que ERC participi en «fronts d’esquerres» en les pròximes eleccions generals i municipals, una posició similar a la que està defensant el líder del partit a Madrid, Gabriel Rufián, i que ha generat tant enrenou.
La possibilitat de crear corrents interns de manera formal va quedar abolida a ERC el 2011, però el partit va decidir recuperar aquesta possibilitat en el seu últim congrés, el març de l’any passat, quan els militants van aprovar uns nous estatuts. Va ser un gest de Junqueras als sectors crítics de l’organització, que demanaven que se’ls reconegués formalment com a tals. Transcorregut un any, cap d’aquests sectors ha fet el pas i, en canvi, sí que ho ha fet Àgora Republicana, que no és un col·lectiu opositor a l’actual direcció.
Fonts d’Àgora consultades per EL PERIÓDICO asseguren que volen contribuir que ERC sigui «un projecte exitós», però també consideren que és una formació que ha d’«incrementar la seva riquesa ideològica». En aquest sentit, la seva voluntat és estendre per les bases la idea que el partit fomenti la «unitat de les esquerres» a Catalunya com a mecanisme per frenar l’auge de l’extrema dreta. La seva aposta passa per crear candidatures conjuntes en les generals i les municipals amb els Comuns i la CUP. Sense que ningú perdi la marca, però operant com a «fronts d’esquerres».
És hora de generositats i de voluntats, de defugir les zones de confort
En un article recent a EL PERIÓDICO, el mateix Tardà va defensar el debat obert per Rufián –són grans amics des que van coincidir al Congrés– i va avisar que era «urgent» que les esquerres comencessin a col·laborar. L’exdiputat va argumentar que aquest és el camí per intentar evitar «les conseqüències letals» que tindria una victòria del PP amb Vox per a les llibertats, la cohesió social i «la catalanitat més bàsica». «És hora de generositats i de voluntats, de defugir les zones de confort», va concloure. La direcció d’ERC amb Junqueras al capdavant rebutja la proposta d’Àgora i també la de Rufián, però tant el corrent com el diputat ja han deixat clar que continuaran intentant que l’organització viri cap a aquestes posicions.
El reconeixement formal d’Àgora Republicana com a corrent intern suposa l’adquisició automàtica d’alguns drets, com per exemple tenir dos representants en el consell nacional. Un serà el mateix Tardà, que ja és conseller nacional des de fa anys per vot directe dels militants. L’altre, com va avançar ‘El País’, serà la militant de Tarragona Anna Gómez, que ja fa un temps que té notorietat pública per la seva condició de portaveu de Dignitat a les Vies, una de les organitzacions de damnificats pel mal funcionament de Rodalies. Els consellers nacionals han validat aquest dissabte el nou corrent sense vots en contra i amb només mitja dotzena d’abstencions.
Pendents d’un segon corrent
De les tres candidatures que li van disputar el poder a Oriol Junqueras durant la batalla interna del 2024, n’hi ha dues que des del principi es van descartar com a futurs corrents. Ni Nova Esquerra Nacional ni Foc Nou han considerat oportú fer el pas. No obstant, hi va haver una tercera llista crítica, el Col·lectiu 1 d’Octubre, que sí que va mostrar el seu interès a buscar el reconeixement formal, tot i que informalment ja fa més d’un lustre que actua com a corrent. Per ser reconeguda cal demanar-ho a través de 50 militants amb el suport d’un mínim del 3% de signatures del cens. Això voreja les 260 signatures. Àgora Republicana en va presentar 650.
