Felip VI brinda un càlid comiat a De Sousa
CHEMA MOYA / EFE
El president de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, va fer ahir la seva 14a i última visita oficial a Espanya, ja que deixarà el càrrec en els pròxims dies. El Rei va rebre el polític lusità amb honors militars tot i que no era un viatge d’Estat, mostra de la calidesa amb què el Rei va voler acomiadar-se del que considera el seu amic. PILAR SANTOS
- Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades
- Espectacular desplegament des de Manresa per portar la Caravana de la Bondat de sor Lucia a Ucraïna
- Una descoberta replanteja els origens de Llívia i la situa en una xarxa de viles romanes dedicades a Lívia Drusil·la
- Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
- Investiguen si una ex treballadora de la residència de Navàs va sostreure diners d’avis ingressats
- Rescatat el cadàver de l'escalador mort al Pedraforca: es tracta d'Albert Martínez Giró, de 32 anys i veí de Berga
- Més de dues mil sancions retirades i 29.000 euros per tornar en fotomultes a Manresa
- Una jubilada és obligada a tornar gairebé 23.000 euros per tenir el seu fill empadronat