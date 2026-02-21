Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Franquisme a PuigcerdàCarrer del Balç de ManresaQueixes R4Carreteres perillosesProcessionària a ManresaÁlex ReyesBaxi Manresa
instagramlinkedin

Felip VI brinda un càlid comiat a De Sousa

Felip VI brinda un càlid comiat a De Sousa | C

Felip VI brinda un càlid comiat a De Sousa | C

CHEMA MOYA / EFE

El president de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, va fer ahir la seva 14a i última visita oficial a Espanya, ja que deixarà el càrrec en els pròxims dies. El Rei va rebre el polític lusità amb honors militars tot i que no era un viatge d’Estat, mostra de la calidesa amb què el Rei va voler acomiadar-se del que considera el seu amic. PILAR SANTOS

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents