Fràgil davant l’embat climàtic
Els països europeus han donat prioritat a les polítiques per frenar les temperatures i han relegat les mesures d’adaptació als nous escenaris. Els científics destaquen que els riscos estan infravalorats.
Eliseo Oliveras
La Unió Europea (UE) i els seus estats han prioritzat fins ara les mesures per frenar l’escalfament global, mentre han deixat en un segon pla les mesures imprescindibles per adaptar el continent als impactes del canvi climàtic i aprendre a conviure amb els seus efectes, percebut com una amenaça més a mitjà termini. Però el canvi climàtic ja està aquí, colpejant amb força, com mostren la successió d’onades de calor, sequeres, incendis forestals immensos, temporals, danys costaners i inundacions dels últims anys. Aquests fenòmens s’intensificaran molt més en un futur pròxim. A més, el canvi climàtic té un efecte multiplicador en cascada que exacerbarà els problemes i les crisis ja existents a la UE a nivell econòmic, social i polític.
Europa s’està escalfant a un ritme del doble de la mitjana global des de 1980 i la temperatura mitjana terrestre a Europa s’ha situat ja en 2,4 graus centígrads per sobre dels nivells preindustrials, indica l’informe Estat Europeu del Clima 2024 de Copernicus. Aquest ritme més ràpid d’escalfament d’Europa continuarà en les pròximes dècades, tot i que s’aconsegueixin els objectius de la UE de reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle. Per això, la temperatura mitjana europea podria situar-se entre 2,8 i 3,3 graus per sobre del nivell preindustrial el 2050, amb uns impactes climàtics cada vegada més catastròfics, adverteix el Consell Assessor Científic Europeu sobre el Canvi Climàtic.
Aquest consell científic, en un detallat informe, ha apressat aquesta setmana a la UE i als seus estats a aplicar amb urgència un pla estratègic per protegir la seva població, les seves ciutats, les seves infraestructures, les seves costes i el conjunt dels seus sectors productius per resistir els creixents embats climàtics i preservar el funcionament econòmic, la cohesió social i l’estabilitat política europea. Els científics destaquen que els riscos climàtics actuals estan infravalorats i que les polítiques es basen en previsions climàtiques molt optimistes.
Necessitat de temps
Els assessors científics remarquen que les mesures de protecció requereixen temps per materialitzar-se i donar resultats: per exemple, la protecció de les infraestructures costaneres requereix 30 anys i els ajustos de la planificació urbana necessiten dècades.
El canvi climàtic ja provoca milers de morts a la UE cada any, abans que els seus efectes es tornin encara més devastadors. Unes 60.000-70.000 persones van morir durant l’onada de calor de l’estiu de 2022 a Europa, destaca l’informe sobre riscos climàtics de 2024 de l’Agència Europea de Medi Ambient. L’onada de calor de juny-agost del 2025 va causar 24.400 víctimes mortals en un conjunt de 854 ciutats europees, indica un altre estudi de l’Imperial Grantham Institute.
Les inundacions de la dana d’octubre de 2024 a València i altres comunitats van causar 238 víctimes mortals, segons les dades oficials. Les inundacions a Europa el 2021 van causar almenys 222 morts, segons l’Agència Europea de Medi Ambient. L’onada de borrasques a Europa des d’inicis del 2026 està causant greus inundacions i abundants danys a Espanya, Portugal, França, Alemanya, Grècia i altres països.
Les pèrdues econòmiques pels danys climàtics únicament en béns materials i infraestructures van pujar a 44.500 milions d’euros anuals de mitjana en el període 2020-2023, cosa que multiplica per 2,5 el cost a preus constants dels danys anuals del període 2010-2019, segons l’Agència Europea de Medi Ambient. Les pèrdues al sector agrari a causa de l’impacte climàtic ja ascendeixen a 28.300 milions anuals a la UE i podrien créixer vertiginosament en les pròximes dècades, segons un informe encarregat pel Banc Europeu d’Inversions.
Una de les actuacions més urgents és assegurar la continuïtat de la producció agrària i la seguretat alimentària europea, sobretot a la meitat sud d’Europa, davant els riscos de llargues sequeres, la desertificació, la irregularitat en els patrons de pluja i la intensificació d’esdeveniments climàtics extrems, destaca l’Agència Europea de Medi Ambient.
Altres actuacions urgents són la protecció de les zones urbanes de les inundacions i de l’erosió costanera pels temporals i la pujada del nivell del mar, el reforçament de les infraestructures d’aigua, electricitat i telecomunicacions, l’adaptació de les ciutats a onades de calor, el reforçament del sistema sanitari i la preservació de la biodiversitat i dels ecosistemes marins i costaners.
