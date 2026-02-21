Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Franquisme a PuigcerdàCarrer del Balç de ManresaQueixes R4Carreteres perillosesProcessionària a ManresaÁlex ReyesBaxi Manresa
instagramlinkedin

França permet la marxa ultra en homenatge al militant assassinat

França permet la marxa ultra en homenatge al militant assassinat

França permet la marxa ultra en homenatge al militant assassinat / RONALD WITTEK / EFE

Leticia Fuentes

París

"Els demanem, excepte en situacions locals molt específiques i estrictament controlades, no assistir a aquestes reunions ni associar-les amb l’Agrupació Nacional", escrivia ahir el líder de l’extrema dreta francesa, Jordan Bardella, en una carta als dirigents del partit. En la missiva es respira preocupació davant un creixent clima de tensió arran de la mort de Quentin Deranque, un jove militant d’extrema dreta que va ser assassinat a cops per un grup de joves d’extrema esquerra a Lió el 14 de febrer.

La marxa organitzada per avui a Lió en homenatge a Deranque genera inquietud; s’esperen entre 1.500 i 2.000 ultres, amb la possibilitat que la concentració acabi en enfrontaments entre grups extrems.

"Alguns organitzadors, innegablement vinculats a l’extrema dreta i amb qui ens neguem a associar-nos, d’acord amb la nostra postura reafirmada aquesta setmana, també busquen la confrontació", va insistir el líder d’Agrupació Nacional. Davant possibles disturbis, no només Bardella va mostrar la seva inquietud, també l’alcalde de Lió, Grégory Doucet, que va demanar al Ministeri de l’Interior prohibir la marxa davant "els riscos provats de desordre públic". No obstant, el ministre Laurent Nuñez s’hi va negar sota la justificació que "només es pot prohibir una manifestació quan existeix un risc important de desordre públic i quan no es pot contenir". La marxa d’1,4 quilòmetres estarà "supervisada per evitar qualsevol disturbi" gràcies a una "important presència policial", va afegir Núñez.

Notícies relacionades

Davant la negativa del ministeri a suspendre l’acte, el coordinador de La França Insubmisa, Manuel Bompart, va denunciar que la marxa "és lluny de ser un mer homenatge a la víctima"; s’espera la presència de més de 1.000 neonazis de tot Europa, impulsats per un afany de venjança mortal. Això suposa una amenaça real per als residents. S’ha de prohibir", va escriure a X.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents