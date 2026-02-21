A judici el BBVA i Francisco González per contractar Villarejo
Tono Calleja Flórez
L’Audiència Nacional jutjarà el BBVA com a persona jurídica i el seu expresident Francisco González per contractar el comissari José Manuel Villarejo. La Sala Penal ha desestimat íntegrament els 11 recursos d’apel·lació presentats contra la proposta del magistrat Manuel García Castellón de jutjar per delictes de suborn continuat i de descobriment i revelació de secrets al BBVA, a González i a unes altres 12 persones, entre directius de l’entitat i comandaments policials, per contractar Villarejo i la seva empresa, Grupo Cenyt, per portar a terme diferents encàrrecs suposadament il·legals entre el 2004 i el 2016.
"La celebració dels contractes del 5 de febrer del 2010 amb Cenyt va ser ordenada per Francisco González, que ja sabia qui era aquesta entitat i els seus mètodes d’investigació pels contractes anteriors, i no és irracional concloure que per això la va escollir després que no donés cap resultat la investigació de Kroll en fonts públiques i sense utilitzar altres mitjans alternatius d’investigació per descobrir el patrimoni ocult de Fernando Martín i de Luis Portillo, mentre que sí que van donar resultat les investigacions de Cenyt", especifica la interlocutòria en què es confirma la decisió de García Castellón.
Dades de caràcter íntim
Els magistrats veuen raonable arribar a la conclusió de la participació de González en els delictes de suborn i revelació de secrets, perquè sabia que la informació que Cenyt havia obtingut en compliment dels contractes es va produir "sense respectar la legalitat, servint-se de funcionaris policials per accedir a dades de caràcter íntim i personal i a fonts tancades amb ingerència en els drets fonamentals de les persones investigades".
Fonts jurídiques pròximes a González van apuntar a aquesta redacció que l’exbanquer sosté que "en el judici oral tindrà l’oportunitat d’aclarir tots els dubtes i demostrar amb fets la seva innocència"..
