L’aliança d’esquerres i Rufián agiten un espai amb 12 partits
IU, Més Madrid, els Comuns i Moviment Sumar celebren avui en el Círculo de Bellas Artes la posada de llarg de la seva futura aliança
Ana Cabanillas
Les esquerres més enllà del PSOE donen el tret de sortida per a les pròximes generals. IU, Més Madrid, els Comuns i Moviment Sumar, les formacions amb presència en el Govern, celebren avui en el Círculo de Bellas Artes de Madrid la posada de llarg de la seva futura aliança, en un acte que de facto suposarà també el final de l’actual Sumar. Una cita que coincideix en el temps amb l’arenga a una entesa entre partits d’esquerres llançada pel portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, i el parlamentari de Més Madrid, Emilio Delgado.
El nou conglomerat de partits, encara sense nom, pretén incorporar a més forces i inaugurar noves lògiques d’entesa. No és merament una coalició electoral, de caràcter conjuntural, sinó que és una organització estable entre diferents sigles que aspiren a funcionar de facto com un sol partit, a l’estil de Compromís o EH Bildu. La vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz, deixarà així de tenir un pes preponderant en la coalició, i el seu partit passarà a ser un actor més.
Figura emergent
Una altra de les incògnites per resoldre és qui liderarà aquesta coalició. Díaz no ha revelat els seus plans i va anunciar que no assistirà a l’acte. Qui sí que hi serà és una de les figures que emergeix com a possible alternativa, l’exalcaldessa de Barcelona Ada Colau. També s’espera que acudeixin l’exministre de Consum i exlíder d’IU, Alberto Garzón, i l’exsecretari d’Estat de Drets Socials Nacho Álvarez. L’absència més destacada serà la de Podem.
