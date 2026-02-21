L’esquerra després de Díaz
L’acte que se celebra avui a Madrid inicia el desafiament de trobar una plataforma però també, tot i que no sigui el tema per debatre, un lideratge davant el que sembla confirmar-se com la retirada de l’actual ministra de Treball i vicepresidenta segona a l’acabar la legislatura.
Ernesto Ekaizer
Esquerra Unida, Més Madrid, Comuns i Moviment Sumar són les quatre forces que posaran avui la pedra fundacional d’una nova plataforma que aglutini les esmentades forces com a base de la pròxima aliança de l’esquerra "plurinacional" davant les eleccions generals. Unes eleccions la data de les quals només el president Pedro Sánchez decidirà d’acord amb la seva potestat constitucional i que amb tota probabilitat ni tan sols ell sap encara quan seran. La idea d’esgotar la legislatura és una fórmula algebraica: es pot esgotar al peu de la lletra si les eleccions se celebren el diumenge 25 de juliol del 2027 o uns mesos abans.
Per això caldria dissoldre les Corts cap a finals de maig, com va passar el 2023. Però, és clar, aquesta va ser la criatura que va parir Sánchez amb l’ajuda inestimable de Miguel Barroso després de la patacada de les eleccions autonòmiques del 28 de maig del 2023. Les quatre forces han donat en les seves negociacions dels últims mesos per amortitzada la coalició Sumar.
"La coalició Sumar, tal com la coneixem, no és un instrument capaç d’aglutinar el conjunt d’organitzacions polítiques i persones conjurades per evitar un Govern del PP i de Vox", recollia un esborrany de consens de les quatre forces esmentades. "Volem construir un espai sòlid i confiable al llarg del temps que permeti a les esquerres transformadores i plurinacionals de l’Estat trobar-se".
Ja ha esfullat la margarida
Encara no es coneix el nom del nou projecte ni qui l’encapçalarà. Però els dirigents d’aquestes quatre forces contenien la respiració sobre el lideratge. Ignoraven quina seria la decisió de Yolanda Díaz. Però, segons fonts coneixedores de les interioritats de les negociacions asseguren que la ministra-vicepresidenta ja ha esfullat la margarida. I que no es postularà per ser cap de cartell de la pròxima criatura. "Si no s’ha fet públic és per dues coses. Yolanda vol anar-se’n amb tots els honors reconeguts i, també perquè caldrà trobar la candidata o candidat per substituir-la" afirma la font consultada.
Fins ara s’especulava dins el Moviment Sumar amb la continuïtat de Díaz. "La possibilitat que Yolanda fos cap de cartell per conduir les quatre forces d’esquerra cap a una previsible derrota i deixar a la seva successora o successor la tasca de reconstrucció semblava que era factible. Tant de bo fos així", va assenyalar una personalitat parlamentària consultada. Segons altres fonts serà que no.
Les esmentades quatre forces s’enfrontaran doncs a un doble desafiament: nova fórmula de cara a un unitari i nou lideratge. Precisament, la dimensió del desafiament fa que qualsevol iniciativa tendent a elevar la moral de l’esquerra sigui considerada estimulant. És el cas de Gabriel Rufián, portaveu d’ERC, i la seva xerrada de dimecres passat amb Emilio Delgado, portaveu adjunt de Més Madrid.
La iniciativa no sembla que tingui més recorregut que l’agitació política en un moment en què la política del PP d’Alberto Núñez Feijóo està posant una catifa vermella a Santiago Abascal i a Vox a Extremadura i Aragó. I qui sap si també a Castella i Lleó el pròxim 15 de març del 2026.
El fantasma de Vox
"El que és estrany d’agitar el fantasma de Vox de cara a unes eleccions generals sense data és que l’esquerra que es reuneix aquest dissabte forma part del Govern. Teòricament, si vols evitar que guanyi la dreta i la ultradreta tens a les teves mans l’instrument per aconseguir-ho: el Govern. És amb polítiques com l’habitatge i la superació de la devaluació salarial, herència de la gran recessió a Espanya, com es guanyen les eleccions", va apuntar una font crítica amb l’Executiu.
Mentre, Pedro Sánchez va completant el seu perfil d’esquerra a escala nacional i internacional. Ha participat amb Yolanda Díaz en l’acte entre sindicats i el Ministeri de Treball per a la firma de la pujada del salari mínim interprofessional (SMI). Falta la patronal i la seva absència diu molt", va dir Sánchez. "Han decidit esborrar-se de l’acord". Així mateix, Sánchez, que tenia previst des de fa setmanes reunir-se amb Gabriel Zucman, col·laborador de l’economista francès Thomas Piketty, promotors tots dos d’un impost als milionaris.
Sánchez va fustigar en la jornada Desigualtat: és hora d’actuar "els oligarques de la desigualtat" i va demanar que "els que més tenen han de contribuir més". I va afegir: "Animem la patronal que s’assegui amb els sindicats a la taula de negociació col·lectiva perquè els salaris es puguin augmentar en els pròxims anys".
Una font de Sumar va dir a aquest diari: "Seria bo per a això que el Govern enviï a la taula de negociació salarial entre patronal i sindicats les dades desagregades, per sectors, de l’Observatori de Marges Empresarials, perquè així es veuria com les empreses d’aquest país s’estan forrant com mai amb els salaris devaluats dels treballadors espanyols. Hi ha un pacte Sumar-PSOE per fer-ho. Però no es compleix".
