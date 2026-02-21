L’Exèrcit dels EUA espera l’ordre de Trump d’atacar l’Iran
Teheran avisa l’ONU en una carta que respondrà de forma "decisiva i proporcional" a una agressió de Washington
Irene Benedicto
L’Exèrcit dels EUA ja està, en el seu desplegament més gran des de la guerra de l’Iraq del 2003, preparat, segons Donald Trump per a un atac a l’Iran que podria ser imminent. Però l’ordre encara no ha arribat. El president nord-americà va dir que considera un "atac limitat" per pressionar l’Iran i va fixar un ultimàtum de "10 a 15 dies" perquè Teheran accepti un acord sobre el programa nuclear i el seu arsenal de míssils balístics, i l’exhibició de força esdevé un ultimàtum.
La pregunta de si l’Iran serà el nou Veneçuela està literalment en l’aire. El mateix portaavions USS Gerald R. Ford –ara rumb al Pròxim Orient– va participar en l’operació del 3 de gener per a la captura de Nicolás Maduro. Els mitjans desplaçats i els moviments militars recorden aquesta avantsala quan estaven estacionats al Carib. La mateixa pressió pública, la mateixa concentració de mitjans aeris i marítims, a l’espera de si hi ha ordre militar i política per a un cop ràpid.
Mentrestant, Washington dona suport al seu aliat més important a la regió, Israel. El secretari d’Estat dels EUA, Marco Rubio, preveu viatjar el 28 de febrer per reunir-se amb el primer ministre Benjamin Netanyahu, en un moment en què el Govern de Trump sospesa opcions per mostrar-se com a protector del seu aliat més exposat a la pressió iraniana (Israel) i avançar en els seus propis interessos nacionals. El calendari diplomàtic conviu amb una regió que està en alerta.
L’Iran ha portat la seva advertència al Consell de Seguretat de l’ONU: assegura que no busca "tensió o guerra", però que respondrà de forma "decisiva i proporcional" davant de qualsevol agressió. És un missatge que està pensat per dissuadir, malgrat que també remarca el perill central: un atac limitat pot activar una cadena de represàlies difícil de contenir. L’Iran va assenyalar que totes les bases, llocs, soldats i vaixells dels EUA al Pròxim Orient seran uns objectius legítims per als seus atacs en cas d’una intervenció nord-americana contra la República Islàmica, informa Adrià Rocha Cutiller.
"En el cas que siguem subjectes d’una agressió militar, respondrem decisivament i proporcionadament. Totes les bases, instal·lacions i destacaments de la força hostil a la regió seran uns objectius legítims en l’exercici de la nostra defensa. Els Estats Units seran els responsables totals i directes de les conseqüències descontrolades i impredictibles que això passi", assenyala la carta que Teheran va enviar al secretari general de les Nacions Unides, António Guterres.
Capacitat de resposta
Sobre el terreny, l’Iran busca mostrar capacitat de resposta. Ha anunciat maniobres navals amb Rússia al mar d’Oman i el nord de l’oceà Índic, i ha activat avisos de seguretat aèria per llançaments de coets. Durant exercicis amb foc real, a més, s’han imposat restriccions temporals en àrees de l’estret d’Ormuz, una ruta crítica per al trànsit energètic global.
Imatges de satèl·lit difoses per agències internacionals apunten a reforços en instal·lacions sensibles i a la protecció d’infraestructures vinculades al programa nuclear. Els analistes descriuen un esforç per endurir posicions i complicar una eventual ofensiva. El problema és que, en escenaris així, qualsevol incident –un vaixell danyat, una infraestructura energètica colpejada, un error de càlcul– pot reescriure el guió.
La pressió militar conviu amb una fricció entre aliats. La base de Diego García, a l’arxipèlag de Chagos, torna al centre del debat perquè pot servir com a plataforma logística i de suport en operacions de llarg abast. Però el seu ús no depèn només de Washington: és un enclavament sota sobirania britànica arrendat als Estats Units, i per això, el Regne Unit ha d’autoritzar la seva ocupació en accions ofensives.
El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha traslladat a Trump que no permetrà utilitzar instal·lacions britàniques, inclosa aquesta base militar, per atacar l’Iran si això vulnera el dret internacional. El magnat nord-americà ha respost elevant el to contra l’acord britànic per transferir la sobirania de l’arxipèlag a Maurici i reclamant públicament que no s’"entregui" l’illa. La disputa importa perquè condiciona permisos i temps; també perquè revela que, fins i tot entre socis, el salt de la dissuasió a l’acció obre esquerdes. Mentre Trump decideix, el Pentàgon amplia la seva presència al voltant de l’Iran. Han arribat més avions de combat i de vigilància, drons i aparells de suport, junt amb de reforços defensius per protegir bases i tropes davant una possible represàlia. Al mar, l’Abraham Lincoln ja opera a la zona i s’espera l’arribada del Gerald R. Ford, cosa que augmenta la capacitat d’operar des del mar amb rapidesa i continuïtat.
El senyal polític és ben clar: els Estats Units volen estar en posició d’actuar si l’ultimàtum s’esgota. I, alhora, volen que l’Iran ho vegi. Amb el precedent veneçolà encara recent i amb part dels mateixos mitjans tornant a escena, el desplegament alimenta el dubte sobre si Washington prepara un guió repetible.
Si les pròximes jornades no porten un acord, el dispositiu ja està col·locat perquè una decisió al Despatx Oval es tradueixi, gairebé sense transició, en fets sobre el terreny. I aquesta és la palanca que sosté la tensió: quan tot sembla a punt, qualsevol senyal es pot convertir en el detonant.
