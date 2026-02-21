‘Un café en las alturas’
Manuela Carmena: «La democràcia s’ha rovellat i l’extrema dreta està instrumentalitzant el retret»
L’exalcaldessa de Madrid qualifica de «vergonyosos» alguns debats parlamentaris, advoca per l’aliança de les esquerres i assegura que «la millor manera de ser d’esquerres és ser profundament demòcrata»
Armando Huerta
De perfil progressista i activista contra la dictadura, Manuela Carmena va ser advocada laboralista i magistrada abans que alcaldessa de la capital.
Contemplant el paisatge urbà des de la terrassa del Club Financiero Génova, al costat de la plaça de Colón, aquesta entrevista rememora algunes de les localitzacions que formen part de la vida d’una dona pionera que va governar el destí de Madrid del 2015 al 2019: la Dehesa de la Villa, on va néixer i va créixer; Chamberí, on va estudiar en una escola de religioses; la Gran Vía, on els seus pares van regentar una camiseria; el carrer d’Atocha, on tenia la seva seu el despatx laboralista en el qual treballava i on va tenir lloc una tràgica matança per ultradretans el 1977, i la Real Casa de Correos, a la Puerta del Sol, on estava en temps de Franco la Dirección General de Seguridad i on ella va acabar detinguda en dues ocasions.
Un primer toc d’alerta
Davant la proximitat del 15è aniversari del 15M, Carmena assenyala que «va ser un moviment molt interessant per qüestionar la paralització de les institucions democràtiques». L’exalcaldessa considera que «se’ns ha oblidat cuidar la democràcia» i que «el 15M va ser un primer toc d’alerta». En la conversa recorda que la societat espanyola es va entregar a la democràcia i que, amb el pas del temps, vam deixar d’estar interessats a cuidar-la: «Quan no s’aprofundeix en la democràcia, aquesta es rovella i estem vivint moments en què la democràcia ha encongit».
Carmena admet que els polítics del 15M van acabar sent fagocitats pel sistema i cometent els mateixos errors que aquells a qui criticaven: «Quan el moviment deixa de ser un moviment i genera partits polítics, aquests acaben tenint actituds clàssiques dels partits d’esquerra i ajuden a agostar i impedir aquest procés tan important que és cuidar i desenvolupar una democràcia real».
Brandint la seva independència de qualsevol tipus de partit, l’exalcaldessa recorda la manera en què va intentar «constituir una candidatura per dirigir Madrid prou àmplia per recollir tota la necessitat de justícia que implica una política progressista». Argument que Carmena fila amb el concepte de l’«empatia social» que, segons el seu parer, implica «adonar-nos que totes les persones formem part de la família humana». «La gran consecució dels processos empàtics és la Declaració Universal dels Drets Humans», apunta.
I assegura que sempre va tenir molt clar «el tipus de política que volia fer a l’Ajuntament, comptant amb aquells companys –en al·lusió als fundadors de Podem–, però plantejant sempre que jo no era un d’ells».
Íñigo Errejón
Carmena s’atura també en la decisió d’Íñigo Errejón de desvincular-se el 2019 de Podem per unir-se a la plataforma Més Madrid que personificava l’alcaldessa: «Allí em vaig equivocar en la mesura que en cap moment vaig valorar que el grup de Pablo Iglesias s’enfadés tant amb Íñigo Errejón per haver entrat en la plataforma; allò es va entendre malament i va generar una crispació que jo hauria d’haver evitat».
Després d’assenyalar que després d’allò ja no va tenir més relació amb Errejón, Carmena respon sense embuts a la pregunta sobre què va sentir al conèixer la denúncia contra Errejón per violència sexual: «Em va sorprendre la seva pròpia reflexió respecte a la dificultat que podia tenir en la seva relació amb les dones». «I tot això m’ha fet pensar que és important replantejar les relacions entre homes i dones en un moment en què s’evidencia que cada vegada hi ha més falta de claredat».
Manuela Carmena vincula l’auge de Vox al fet que «la democràcia s’ha rovellat; s’ha quedat tan ubicada en els partits polítics i en uns debats parlamentaris que resulten vergonyosos, que això genera naturalment una actitud de retret que està instrumentalitzant l’extrema dreta». «Quan sents els debats al Congrés dels Diputats, comprens que els ciutadans no es poden sentir còmodes; no són més que una expressió de mal gust i de falta de consideració dels altres, no tenen res a veure amb el que significa la política», remarca.
I en relació amb l’alternativa ideològica de les esquerres, Carmena assegura que «la millor manera de ser d’esquerres és ser profundament demòcrata». «En aquest moment, en què les esquerres estan reflexionant sobre com poden tenir més incidència en la política general per parar el retrocés de la democràcia, és molt important que les esquerres s’uneixin», conclou.
