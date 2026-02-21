"Més enllà de la por a la ultradreta"
Els exdirigents Xavier Domènech i Dolors Camats i l’exassessor Adrià Porta recepten "generositat", més federalisme i una "agenda transformadora" compartida.
Sara González
L’amalgama de partits a l’esquerra del PSOE ha entrat, una vegada més, en ebullició. El debat és el mateix que s’ha reproduït en l’última dècada: com s’ha de teixir un mínim comú denominador per anar junts en una proposta electoral. ¿N’hi ha prou amb l’aliança de Sumar, Esquerra Unida, els Comuns i Més Madrid? ¿Té encaix amb el front proposat per Gabriel Rufián? Ideòlegs dels Comuns consultats per EL PERIÓDICO fan el seu diagnòstic.
L’historiador Xavier Domènech va ser un dels arquitectes de la confluència catalana i va aconseguir guanyar les generals del 2015 i 2016 a Catalunya al capdavant d’En Comú Podem. "És positiu que facin el pas, però la coalició ha perdut part del que era, no se sap com es conjugarà amb els que hi falten i, a més, no és una proposta nova", assegura sobre l’embrió electoral que es presenta a Madrid.
Segons el seu parer, s’ha d’articular una proposta que no només sigui "reactiva i defensiva" davant la "por" que l’extrema dreta governi. S’ha d’anar més enllà de, simplement, "reanimar" un votant desmobilitzat. "Cal un programa potent ofensiu de propostes transformadores de l’Estat que el PSOE no ha impulsat, i això no únicament s’aconsegueix reeditant el que ja tenim", argumenta. "Fa falta un front popular", assenyala. I aquest front, diu, només té sentit si "conflueixen les esquerres sobiranistes amb les esquerres estatals". Per a ell, la principal virtut de Rufián és haver encetat aquest meló.
Què suma i què resta
Dolors Camats, una de les líders d’ICV que el 2015 va defensar diluir les sigles del partit en els Comuns, defensa que aquesta "generositat" de llavors torna a ser necessària. Per a ella, l’important no és el punt de partida sinó el d’arribada. "La qüestió és com ens organitzem per aconseguir 176 escons que evitin un Govern amb la ultradreta", indica. "Cal veure què suma i què resta en cada territori, on val més anar junts i on val més anar separats", resumeix. I apunta que la nova aliança ha de tenir "una mirada més federal".
Adrià Porta és doctor en Filosofia, politòleg i, com a exassessor d’En Comú Podem i Més País, coneix bé la cuina de les confluències. El seu diagnòstic és que els partits d’esquerres no tenen "gairebé cap incentiu" per fer res que superi les seves sigles i els perfils mediàtics no tenen arrelament territorial. Així que el risc és que la nova aliança quedi com una coalició "fruit de les cúpules", mentre la proposta de Rufián es queda com una cosa merament mediàtica.
