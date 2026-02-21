Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Franquisme a PuigcerdàCarrer del Balç de ManresaQueixes R4Carreteres perillosesProcessionària a ManresaÁlex ReyesBaxi Manresa
instagramlinkedin

Pisarello s’imposa a Bob Pop i serà l’alcaldable dels Comuns a BCN

Gerardo Pisarello | EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

Gerardo Pisarello | EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

Sara González

Barcelona

Gerardo Pisarello serà l’alcaldable dels Comuns a Barcelona en les eleccions municipals de l’any que ve. Amb l’aval del 68,6% de la militància, el diputat i secretari primer de la Mesa del Congrés va aconseguir imposar-se en les primàries al comunicador i escriptor Bob Pop, que va obtenir un 27%. En la votació van participar 1.525 persones d’un cens de fins a 9.000 amb dret a vot. La número dos de la candidatura serà l’actual regidora de l’Ajuntament de Barcelona Carolina Recio, amb qui Pisarello ja ha format tàndem en la votació interna.

Amb aquesta elecció, el partit consagra oficialment la seva nova cara per a l’etapa oberta després que Ada Colau perdés l’alcaldia i deixés la primera línia de la política. El seu successor és una persona de la confiança personal de l’exalcaldessa, que el va animar a fer el pas juntament amb la majoria dels pesos pesants del partit. Ha sigut impulsat per les principals figures de l’espai com el ministre de Cultura, Ernest Urtasun; la líder al Parlament, Jéssica Albiach, i l’eurodiputat Jaume Asens. Aquest suport ha tingut un paper important per decantar la balança al seu favor. Pisarello és un dirigent que sempre s’ha considerat dins del seu propi espai que anava per lliure i amb un perfil sobiranista del qual desconfia una part de la formació.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents