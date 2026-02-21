Pisarello s’imposa a Bob Pop i serà l’alcaldable dels Comuns a BCN
Sara González
Gerardo Pisarello serà l’alcaldable dels Comuns a Barcelona en les eleccions municipals de l’any que ve. Amb l’aval del 68,6% de la militància, el diputat i secretari primer de la Mesa del Congrés va aconseguir imposar-se en les primàries al comunicador i escriptor Bob Pop, que va obtenir un 27%. En la votació van participar 1.525 persones d’un cens de fins a 9.000 amb dret a vot. La número dos de la candidatura serà l’actual regidora de l’Ajuntament de Barcelona Carolina Recio, amb qui Pisarello ja ha format tàndem en la votació interna.
Amb aquesta elecció, el partit consagra oficialment la seva nova cara per a l’etapa oberta després que Ada Colau perdés l’alcaldia i deixés la primera línia de la política. El seu successor és una persona de la confiança personal de l’exalcaldessa, que el va animar a fer el pas juntament amb la majoria dels pesos pesants del partit. Ha sigut impulsat per les principals figures de l’espai com el ministre de Cultura, Ernest Urtasun; la líder al Parlament, Jéssica Albiach, i l’eurodiputat Jaume Asens. Aquest suport ha tingut un paper important per decantar la balança al seu favor. Pisarello és un dirigent que sempre s’ha considerat dins del seu propi espai que anava per lliure i amb un perfil sobiranista del qual desconfia una part de la formació.
- Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades
- Espectacular desplegament des de Manresa per portar la Caravana de la Bondat de sor Lucia a Ucraïna
- Una descoberta replanteja els origens de Llívia i la situa en una xarxa de viles romanes dedicades a Lívia Drusil·la
- Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
- Investiguen si una ex treballadora de la residència de Navàs va sostreure diners d’avis ingressats
- Rescatat el cadàver de l'escalador mort al Pedraforca: es tracta d'Albert Martínez Giró, de 32 anys i veí de Berga
- Més de dues mil sancions retirades i 29.000 euros per tornar en fotomultes a Manresa
- Una jubilada és obligada a tornar gairebé 23.000 euros per tenir el seu fill empadronat