La Policia accelera la investigació interna pel DAO abans que el jutge la pari
L’excomandament policial es persona en la causa oberta per violació i prepara la seva defensa de cara a l’interrogatori del març
Juan José Fernández
"Óscar, ¿és veritat el que s’explica en aquesta querella?". És la pregunta primera que agents especialitzats de la Policia Nacional han de formular –segons una part de les fonts consultades, ja han formulat– al comissari Óscar San Juan, apartat cautelarment de les seves funcions aquesta setmana, després de la dimissió i cessament del director adjunt operatiu (DAO) del cos, el comissari principal José Ángel González.
A qui es pregunta és una clau. L’altra és el temps, avançar-se al tràmit judicial si la nova DAO, la comissària principal Gemma Barroso, vol elevar conclusions pròpies a la secretària d’Estat de Seguretat, Aina Calvo, i al ministre Fernando Grande-Marlaska.
La Policia té oberta una investigació interna entorn del cas d’agressió sexual pel qual ha sigut denunciat el DAO. Però no pel delicte d’agressió sexual per si mateix, sinó pel possible encobriment, expliquen les fonts consultades. Assumptes Interns no s’ha mogut entorn del cas de violació, ja que ja hi ha una causa judicial oberta. Sí que hi ha una indagació per esbrinar si el comportament de José Ángel González era conegut i alguns dels seus subordinats van mirar de tapar-lo o van faltar a la seva obligació de denunciar.
Possible imputació de San Juan
La Unitat d’Assumptes Interns (UAI) depèn directament de la DAO Barroso. Els agents de la UAI tenen l’encàrrec d’accelerar els esbrinaments abans de què, com s’espera, el comissari Óscar San Juan sigui cridat a declarar, en qualitat d’investigat, i baix, molt probablement, una acusació d’encobriment i una altra de coaccions. Tenen en principi fins al 17 de març, data en què José Ángel González i la inspectora de policia que l’ha denunciat han sigut cridats a declarar pel jutjat 8 de Violència sobre la Dona de Madrid. Però a Interior no es descarta una imputació d’Óscar San Juan abans fins i tot.
En el moment en què el comissari que era mà dreta de González rep el requeriment del jutge, la informació reservada interna s’ha d’aturar, doncs no hi pot haver dues investigacions paral·leles de diferent rang sobre el mateix.
Els advocats Ignacio Fuster Fabra i José Carlos Velasco, que pertanyen a un despatx que ha representat personatges públics com el lluitador Ilia Topuria i ha exercit l’acusació en causes com el cas Tsunami, portaran la defensa de l’ex DAO. Els lletrats es van personar en el procediment obert pel jutge David Maman, cosa que va permetre a l’excomandament policial accedir al text de la querella, que fins a l’esmentat moment coneixia per la premsa, segons assenyalen fonts jurídiques.
El policia jubilat ja prepara la seva defensa de cara a l’interrogatori del 17 de març. El treball de la defensa se centrarà, previsiblement, a contrarestar amb material propi les gravacions, missatges i informació sobre trucades que segons la querella acredita l’agressió.
