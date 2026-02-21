Relacions entre socis
El Govern demana a Junqueras que reconsideri la seva negativa als pressupostos: «El país no pot esperar»
El conseller Dalmau promet deixar-se «la pell» perquè Catalunya tingui nous comptes
ERC manté el rebuig dels pressupostos d’Illa per no veure prou garanties amb l’IRPF
Illa manifesta el seu «compromís total» amb la recaptació de l’IRPF per desbloquejar els pressupostos amb ERC
Quim Bertomeu
El Govern ha encaixat aquest dissabte la decisió d’ERC de mantenir la negativa a negociar els pressupostos de la Generalitat d’aquest 2026. Ho ha fet el conseller de Presidència, Albert Dalmau, que ha demanat als republicans que reconsiderin la seva decisió: «Necessitem pressupostos com més aviat millor, el país no pot esperar».
En una entrevista a Catalunya Ràdio, s’ha mostrat optimista davant la possibilitat que els republicans tard o d’hora s’acabaran replantejant el seu rebuig actual. Ell, per la seva banda, ha assegurat que el Govern farà tot el que estigui a la seva mà per convèncer-los que avalin els comptes: «Ens hi deixarem la pell».
El rebuig d’ERC a negociar es produeix perquè considera que no té prou garanties per part del PSOE que Catalunya podrà recaptar en el futur el seu IRPF. Dalmau ha lamentat que Oriol Junqueras tingui aquesta percepció i ha recordat que sí que té «la paraula del president de la Generalitat». «I això no és poc», ha afegit. Es refereix al fet que Salvador Illa va expressar aquest divendres el seu «compromís total» amb aquest assumpte. Per a ERC no n’hi ha hagut prou.
No se’ns pot demanar que les coses passin totes en un any de manera concentrada
Malgrat el contratemps que suposa per al Govern la frenada d’ERC, ara per ara des de la Generalitat encara veuen el got mig ple. El conseller ha recordat que la negociació sobre el nou finançament també va tenir moments durs i complicats i, finalment, es va acabar arribant a un acord el gener passat. Així, ha confiat que la carpeta de l’IRPF i dels pressupostos també acabarà tenint un final feliç.
Finalment, ha advertit als republicans que els socialistes necessiten temps per complir els pactes que van signar al seu dia. «No se’ns pot demanar que les coses passin totes en un any de manera concentrada», ha al·legat. Així, ha tornat a reiterar que Catalunya acabarà gestionant algun dia el seu IRPF, i per això ha demanat a Junqueras que assegui ERC a negociar els comptes.
El precedent d’Illa
Dalmau també ha apel·lat que ERC faci un exercici de «responsabilitat», ja que ha defensat que la Generalitat serà una Administració més eficaç si pot disposar de nous recursos. A més, ha recordat que el president actual, quan era cap de l’oposició, va donar suport als comptes del 2023 i 2024. Llavors era Pere Aragonès (ERC) qui estava al capdavant de la Generalitat.
Un dels grans obstacles que separen Junqueras de negociar els comptes catalans és que no veu el PSOE compromès amb la idea que Catalunya guanyi capacitat en la recaptació dels seus impostos. A més, ha assenyalat explícitament en algunes ocasions la vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero. Els republicans interpreten que, com que serà la candidata socialista a les eleccions d’Andalusia de l’estiu, no vol fer passos endavant en aquest assumpte per no complicar-se les expectatives electorals.
Treball, treball, treball, esforç, esforç, esforç i una mica de discreció
Dalmau ha negat que això sigui així i ha assegurat que el Govern també pressiona l’Executiu de Sánchez per avançar en els acords pendents. «De pressionar-nos ens pressionem cada dia», ha assegurat. Així, ha defensat que el Govern català també té, com ERC, una «actitud d’exigència cap al Govern d’Espanya». De fet, ha assegurat que durant els dies més complicats de l’última crisi de Rodalies va arribar a trucar al ministre Óscar Puente «a les tres del matí».
El ‘no’ d’ERC als comptes és un contratemps seriós per a Illa, ja que encara no ha pogut aprovar uns comptes des que va arribar al poder l’agost del 2024. No obstant, Dalmau encara manté l’esperança de poder aprovar els d’aquest any. El conseller ha dit quina serà la recepta per intentar-ho: «Treball, treball, treball, esforç, esforç, esforç i una mica de discreció».
