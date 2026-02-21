El Tribunal Suprem dels EUA tomba la majoria dels aranzels de Trump
Els jutges dictaminen que la llei no li dona autoritat per imposar els gravàmens «recíprocs» ni alguns d’aplicats a Mèxic, el Canadà i la Xina / El president titlla la decisió de "vergonya per al país"
Idoya Noain
El Tribunal Suprem dels EUA va clavar ahir un cop monumental a la presidència de Donald Trump i va fer miques la majoria dels aranzels imposats pel republicà, específicament aquells anomenats "recíprocs", que afecten la UE i alguns impostos a Mèxic, el Canadà i la Xina.El Tribunal Suprem dels Estats Units ha donat aquest divendres un cop monumental a la presidència de Donald Trump i ha tirat per terra la majoria dels aranzels que ha imposat el republicà, específicament aquells als quals va dir enganyosament "recíprocs", que afecten entre molts altres socis comercials a la Unió Europea, i alguns dels impostos a Mèxic, el Canadà i la Xina.
L’alt tribunal va determinar que el mandatari ha vulnerat la Constitució pel fet d’haver-se acollit a la llei de poders econòmics davant emergències externes (IEEPA) per imposar gravàmens a la majoria dels seus socis comercials. El Suprem afirma que "l’IEEPA no autoritza el president a imposar aranzels".En una decisió que s’anticipava, especialment després de la vista d’arguments que va tenir lloc al novembre en la qual jutges conservadors van mostrar escepticisme davant els arguments de Trump, l’Alt Tribunal ha determinat que el mandatari ha vulnerat la Constitució a l’acollir-se a la Llei de Poders Econòmics davant Emergències Externes (IEEPA per les seves sigles en anglès) per imposar gravàmens a la majoria dels seus socis comercials. Concretament, el Suprem ha dit que "l’IEEPA no autoritza el president a imposar aranzels".
"Quan el Congrés ha delegat els seus poders aranzelaris ho ha fet en termes explícits i subjectes a límits estrictes", ha escrit el jutge John Roberts, president del Suprem, en la decisió majoritària, en què es llegeix que la interpretació del president d’una llei que esmenta aranzels, gravàmens o impostos "representaria una expansió transformadora de la seva autoritat sobre la política aranzelària"."Quan el Congrés ha delegat els seus poders aranzelaris ho ha fet en termes explícits i subjectes a límits estrictes", ha escrit el jutge John Roberts, president del Suprem, en la decisió majoritària, on es llegeix també que la interpretació que feia el president d’una llei que esmenta paraules com aranzels, gravàmens o impostos "representaria una expansió transformadora de la seva autoritat sobre política aranzelària". Amb Roberts, president conservador, van votar dos magistrats nomenats per Trump i les tres jutges progressistes. En contra s’hi van mostrar tres conservadors: Clarence Thomas, Samuel Alito i Brett Kavanaugh.Al costat de Roberts, president conservador, han votat dos magistrats nomenats per Trump i les tres jutges progressistes. En contra s’han mostrat tres dels conservadors: Clarence Thomas, Samuel Alito i Brett Kavanaugh.
Es tracta d’una sentència amb profundes implicacions polítiques i econòmiques no tan sols per a Trump i la seva política comercial, sinó per a empreses, ciutadans i l’economia global, si bé l’efecte immediat de la decisió no és clar.Es tracta d’una sentència amb profundes implicacions polítiques i econòmiques no només per a Trump i la seva política comercial i econòmica, sinó per a empreses i ciutadans i per a l’economia global, tot i que l’efecte immediat que pot tenir la decisió no està clar.
No se sap ben bé com pot afectar acords bilaterals comercials a què Trump ha arribat fent servir els aranzels com a mesura de pressió. Una altra possibilitat, anticipada per demandes als tribunals, és que les empreses importadores nord-americanes que han pagat els aranzels comencin a demanar reemborsaments, procés que pot ser caòtic i complicat.No se sap, per exemple, com pot afectar acords bilaterals comercials a què Trump ha arribat utilitzant els aranzels com a mesura de pressió. I altra de de les possibilitats, ja anticipada per demandes plantejades en els tribunals, és que les empreses importadores nord-americà que han estat pagant kis aranzels comencin a demanar reemborsos, un procés que pot ser caòtic i complicat.
Segons la seva opinió de dissens, el jutge Kavanaugh alerta sobre dos dubtes que no s’acaben de resoldre en la sentència. Ha escrit que "el procés de reemborsament pot ser un desastre" i ha apuntat els dubtes sobre el futur dels pactes comercials.Segons la seva opinió de dissens, el jutge Kavanaugh ha alertat sobre aquests dos dubtes, que no es resolen en la sentència. Ha escrit que "el procés de reembors pot ser un desastre" i també ha apuntat als dubtes sobre el futur dels pactes comercials.
El 60% dels 250.000 milions de dòlars que els EUA van ingressar per gravàmens l’any passat va arribar pels impostos a través de l’IEEPA. Un estudi del Banc de la Reserva Federal de Nova York, que ha indignat la Casa Blanca, ha calculat que els ciutadans i negocis nord-americans han pagat el 90% d’aquests aranzels.El 60% dels 250.000 milions de dòlars que els EUA van ingressar per gravàmens l’any passat van arribar pels impostos a través de l’IEEPA. Un estudi recent del Banc de la Reserva Federal de Nova York, que ha indignat la Casa Blanca, ha calculat que els ciutadans i negocis nord-americans han acabat pagant el 90% d’aquests aranzels.
Fins i tot alguns republicans al Congrés havien començat a mostrar rebuig a la política de Trump, o com a mínim a intentar recuperar el seu poder. Aquest mes, sis conservadors votaven a la Cambra Baixa amb els demòcrates a favor de retirar aranzels al Canadà.Fins i tot alguns republicans al Congrés havien començat a mostrar el seu rebuig a la política de Trump, o almenys a intentar recuperar el seu poder. Aquest mateix mes sis conservadors votaven a la Cambra Baixa amb els demòcrates a favor de retirar aranzels imposats al Canadà.
Reacció amb ira
Donald Trump va reaccionar amb ira i frustració a la decisió del Tribunal Suprem i va carregar contra els sis magistrats que han arribat a la decisió. "M’avergonyeixo dels jutges que hi van votar en contra. Són una vergonya per al nostre país", va dir el president en una roda de premsa a la Casa Blanca – flanquejat pel seu secretari de comerç, Howard Lutnick, i el seu representant comercial, Jamieson Greer–, en què també va insinuar que els magistrats "es van deixar influir per interessos estrangers i no han tingut el valor de fer el que és correcte", però sense donar cap prova que sustenti aquesta idea.
"No són patriotes i no han sigut lleials a la nostra Constitució", va afegir Trump, que va assenyalar especialment les tres jutges nomenades per demòcrates però també els tres nomenats per presidents republicans, incloent-hi Neil Gorsuch i Amy Coney Barrett, que va anomenar ell. "Fan el ruc i corren darrere dels RINOS (republicans només de nom) i els demòcrates d’esquerra radical". Tot i que no va arribar a dir que es penedeix d’haver nomenat Gorsuch i Barrett, s’hi va llançar furibund en contra. "La seva decisió ha sigut terrible. És una vergonya per a les seves famílies".
A banda dels atacs als magistrats, Trump es va mostrar desafiador davant la nova situació. Va dir que la sentència és "defectuosa" i "profundament decebedora" i va assegurar que té "alternatives". "Aniré en una direcció diferent", va avançar. "Només és un procés una mica més llarg".
De fet, i donant mostres que continua creient que pot fer el que vulgui sense importar el que digui el Congrés o la justícia, va anunciar que signaria immediatament una ordre per imposar un aranzel global del 10% sobre els que ja imposen els EUA i que no han sigut tombats pel Suprem. Per fer-ho apel·larà a la secció 122 de la llei de comerç de 1974, un mecanisme diferent de la llei d’emergència rebutjada pel Suprem i que no s’ha utilitzat mai per imposar gravàmens. Segons aquesta normativa, els gravàmens extra només es podrien aplicar durant 150 dies, després del que necessiten ser ratificats pel Congrés.
La UE en pren nota
A la Unió Europea, el portaveu per a la política comercial de la Comissió Europea, Olof Gill, va assenyalar que el bloc "pren nota de la decisió" i ho està "analitzant amb deteniment", informa Beatriz Ríos.Des de la Unió Europea, el portaveu per a la política comercial de la Comissió Europea, Olof Gill, ha dit que el bloc "pren nota de la fallada" i ho està "analitzant amb deteniment", informa Beatriz Ríos. Segons Gill, l’Executiu comunitari està en contacte amb l’Administració Trump per aclarir "quina mesura pretén prendre en resposta a aquesta decisió". El portaveu va assegurar que la Unió Europea continua treballant per rebaixar els aranzels. "Les empreses de banda i banda de l’Atlàntic depenen de l’estabilitat i la previsibilitat de la relació comercial", va afirmar Gill.Segons Gill, l’Executiu comunitari està en contacte amb l’administració Trump per aclarir "quina mesura pretén prendre en resposta a aquesta fallada". El portaveu ha assegurat en qualsevol cas que la UE continua treballant per rebaixar els aranzels existents. "Les empreses dels dos costats de l’Atlàntic depenen de l’estabilitat i la previsibilitat de la relació comercial", ha dit Gill.
Una cautela semblant han mostrat els canadencs. "La decisió del Suprem és una sentència legal, no un reset de la política comercial dels EUA", va dir Candace Laing, presidenta de la Cambra de Comerç. "El Canadà s’ha de preparar per a l’ús de nous mecanismes per reafirmar la pressió i que tenen el potencial de tenir efectes més amplis i de disrupció".Cautela similar han mostrat els canadencs. "La decisió del Suprem és una sentència legal, no un reseteo de la política comercial dels EUA", ha dit Candace Laing, presidenta de la Cambra de Comerç. "El Canadà ha de preparar-se per a l’ús de nous mecanismes, més contundents, per reafirmar la pressió i que tenen el potencial de tenir efectes més amplis i de disrupció".
Subscriu-te per seguir llegint
- Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades
- Espectacular desplegament des de Manresa per portar la Caravana de la Bondat de sor Lucia a Ucraïna
- Una descoberta replanteja els origens de Llívia i la situa en una xarxa de viles romanes dedicades a Lívia Drusil·la
- Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
- Investiguen si una ex treballadora de la residència de Navàs va sostreure diners d’avis ingressats
- Rescatat el cadàver de l'escalador mort al Pedraforca: es tracta d'Albert Martínez Giró, de 32 anys i veí de Berga
- Més de dues mil sancions retirades i 29.000 euros per tornar en fotomultes a Manresa
- Una jubilada és obligada a tornar gairebé 23.000 euros per tenir el seu fill empadronat