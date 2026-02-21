Veneçuela aprova una històrica llei d’amnistia
La norma, amb el suport unànime de l’Assemblea Nacional, s’aplica a presos polítics des de l’inici de l’era bolivariana el 1999
Abel Gilbert
L’Assemblea Nacional (AN) de Veneçuela va sancionar per unanimitat dijous la llei d’amnistia per a la convivència democràtica, la demora de la qual havia començat a generar inquietud dins i fora del país. L’oficialisme i l’oposició van alçar junts les mans i la "presidenta encarregada", Delcy Rodríguez, la va promulgar immediatament. "Estem deixant una mica la intolerància i obrint noves vies per a la política a Veneçuela", va dir. L’entrada en vigor hauria d’accelerar l’excarceració de dissidents. El benefici arriba a antimaduristes que estan sota custòdia o bé exiliats. "Cal saber demanar i rebre perdó. Aquesta llei obre una porta extraordinària perquè Veneçuela es retrobi", va dir Rodríguez.
L’aprovació va tenir lloc hores després de la visita a Caracas del cap del Comando Sud dels Estats Units, el general Francis Donovan. El militar hi va anar a supervisar el compliment del "full de ruta" fixat per Washington després de la decapitació de Nicolás Maduro i que inclou la "reconciliació" de les parts enfrontades. L’amnistia és l’instrument consensuat, però té l’empremta del que va passar fa 45 dies. "Venim d’un 3 de gener que quedarà registrat com una agressió històrica d’una potència", va assenyalar la mandatària provisional.L’Assemblea Nacional (AN) va sancionar aquest dijous finalment la Llei d’Amnistia per a la Convivència Democràtica la demora de la qual havia començat a generar inquietud dins i fora de Veneçuela. L’oficialisme i l’oposició van acabar per alçar junts les seves mans i la "presidenta encarregada", Delcy Rodríguez, la va promulgar immediatament. "Estem deixant una mica la intolerància i obrint noves vies per a la política a Veneçuela", va dir. L’entrada en vigència hauria d’accelerar l’excarceració de dissidents– El benefici assoleix a antimaduristas que es troben sota resguard o exiliats. "Cal saber demanar i rebre perdó. Aquesta llei obre una porta extraordinària perquè Veneçuela es retrobi". No és una dada menor que l’aprovació tingués lloc a penes hores després de la visita a Caracas del cap del Comando Sud dels Estats Units, el general Francis Donovan. El militar va venir a supervisar el compliment del "full de ruta" fixat per Washington després de la decapitació de Nicolás Maduro i que inclou a més del negoci energètic la "reconciliació" de les parts enfrontades. L’Amnistia és l’instrument consensuat però té l’empremta de l’esdevingut 45 dies enrere. "Venim d’un 3 de gener de 2026 que quedarà registrat en la història com una agressió històrica d’una potència", va assenyalar la mandatària provisional.
Jorge Rodríguez, la principal autoritat parlamentària i germà de la dirigent, va dir: "Tant de bo que aquesta disposició que hem demostrat sigui l’auspici d’un nou temps polític que ha de transitar pel país". Rodríguez no va descartar la disconformitat de "sectors extremistes" que busquen la divisió de la societat, fins i tot després dels fets del 3 de gener que van derivar en el segrest de Maduro per un comando dels EUA. "L’únic que em sap greu és que hagin hagut de passar coses tan lamentables i catastròfiques perquè busquem i promoguem la germandat, la unió i la pau de la república".Jorge Rodríguez, la principal autoritat parlamentària i germà de la mandatària va dir el seu: "tant de bo que aquesta disposició que hem demostrat sigui auspici d’un nou temps polític que ha de transitar el país". Rodríguez no va descartar la disconformitat de "sectors extremistes" que busquen la divisió de la societat, encara després dels successos del 3 de gener que van derivar en el segrest de Maduro per part d’un comando especial dels Estats Units. "L’únic que lamento és que hagin hagut de donar-se fets tan lamentables i catastròfics perquè totes i tots busquem i promoguem la germandat, la unió i la pau de la República. Però també s’aprèn dels dolors".
L’amnistia comprèn 13 fets que van tenir lloc entre 1999, quan va començar l’era d’Hugo Chávez, i el present. Entre els episodis més rellevants hi ha la temptativa de cop d’Estat del 2002, la vaga petrolera del mateix any, les manifestacions del referèndum revocatori presidencial del 2004 i les protestes del 2007 i el 2009.
Els anys de Maduro al poder van estar marcats per uns quants pics de tensió: les eleccions del 2013, la impugnació de resultats del 2014 i el conflicte polític del 2017, amb més de cent morts. S’hi afegeixen els fets derivats de l’autoproclamació de Juan Guaidó com a "president encarregat" el 2019 i les manifestacions en contra de la reelecció de Maduro a finals del juliol del 2024, sense que el Consell Nacional Electoral (CNE) presentés les actes que acreditaven la victòria. L’AN va deixar oberta la porta perquè una comissió especial avaluï fets no inclosos. L’oficialisme va pressionar perquè no s’inclogués el suposat intent de magnicidi contra Maduro el 2018.
Les exclusions
La iniciativa va poder arribar a bon port després d’unes negociacions molt complexes entre el Govern i l’oposició, tot i que no tots els adversaris del Palau de Miraflores hi van estar conformes. Els militars presos, uns 174, no han obtingut aquest benefici perquè els tribunals han considerat que van cometre el delicte de rebel·lió.
L’article novè promet polèmiques perquè al·ludeix als delictes exempts de l’amnistia, com ara "la facilitació i el finançament d’accions armades contra el poble, la sobirania i la integritat territorial per part d’Estats o corporacions estrangeres". Va semblar dedicat a María Corina Machado i el seu partit, Vente Veneçuela.
La llei no preveu la restitució de béns confiscats, ni la revocació d’inhabilitacions polítiques, ni tampoc l’aixecament de sancions a mitjans de comunicació. La normativa només afectarà els que "hagin cessat en l’execució dels fets constitutius de delicte", cosa que podria deixar fora els que continuen fent activisme des de l’estranger. La iniciativa va poder arribar a bon port després de complexes negociacions entre el Govern i l’oposició, tot i que no tots els adversaris del Palau de Miraflores es van quedar per complet conformes. Els militars presos, uns 174, no han sigut assolits pel benefici perquè els tribunals han considerat que van cometre el delicte de rebel·lió. Però és l’article novè que promet polèmiques perquè al·ludeix als delictes exempts de l’amnistia com la "facilitació i el finançament" d’"accions armades contra el poble, la sobirania i la integritat territorial per part d’Estats o corporacions estrangeres". Cap analista li va passar inadvertit aquest paràgraf: va semblar dedicat a María Corina Machado i el seu partit de dretes, Vente Veneçuela. La llei no contempla la restitució de béns confiscats ni la revocació d’inhabilitacions polítiques. Tampoc l’aixecament de sancions imposades a mitjans de comunicació. La normativa només assolirà els que "hagin cessat en l’execució dels fets constitutius de delicte", una condició que podria deixar enfora als que continuen el seu activisme des de l’estranger.
Subscriu-te per seguir llegint
- Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades
- Espectacular desplegament des de Manresa per portar la Caravana de la Bondat de sor Lucia a Ucraïna
- Una descoberta replanteja els origens de Llívia i la situa en una xarxa de viles romanes dedicades a Lívia Drusil·la
- Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
- Investiguen si una ex treballadora de la residència de Navàs va sostreure diners d’avis ingressats
- Rescatat el cadàver de l'escalador mort al Pedraforca: es tracta d'Albert Martínez Giró, de 32 anys i veí de Berga
- Més de dues mil sancions retirades i 29.000 euros per tornar en fotomultes a Manresa
- Una jubilada és obligada a tornar gairebé 23.000 euros per tenir el seu fill empadronat