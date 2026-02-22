Cinc detinguts a Barcelona després d’una trobada de ‘therians’ que acaba amb incidents

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Cincs detinguts a Barcelona després d'una trobada del therians que acaba amb incidents / EFE

Redacció

Barcelona

Cinc persones han estat detingudes aquest dissabte a la nit per desordres públics a Barcelona després d’una trobada de ‘therians’ que ha acabat amb enfrontaments, motiu pel qual la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra han hagut d’intervenir per desallotjar la zona, segons han explicat a EFE fonts policials i municipals.

A través de les xarxes socials, seguidors del fenomen ‘therian’ —joves que s’identifiquen amb animals i actuen com a tals tapant-se la cara amb màscares— s’havien donat cita aquesta tarda a l’Arc de Triomf de Barcelona.

Diversos centenars de joves, entre seguidors d’aquest fenomen i curiosos, han acudit a una cita que ha arribat a reunir unes 3.000 persones i que, en un primer moment, s’ha desenvolupat de manera pacífica.

Vandalisme

Després de la concentració, un grup de persones ha provocat incidents que han acabat amb enfrontaments, vandalisme i danys al mobiliari urbà.

Moment per a l’acord

La Guàrdia Urbana ha requerit la intervenció dels Mossos d’Esquadra per poder desallotjar la zona i els incidents han finalitzat amb cinc detencions, quatre a càrrec dels Mossos d’Esquadra i una de la policia de Barcelona.

