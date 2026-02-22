Sobre el DAO
Sembla que les evidències de l’agent de policia víctima són un ‘smoking gun’ (pistola fumejant o prova de càrrec) contra el comissari José Antonio González. I també sobre l’encobriment.
Ernesto Ekaizer
"Per comprendre la naturalesa de gènere de la cultura policial, cal analitzar com es prioritza la masculinitat i els interessos masculins, i quin impacte té això en el tracte que la policia dona a les dones". Tom Cockcroft, Police Culture, 2013, Universitat de Lancashire, Regne Unit.
"La transformació del Ministeri de l’Interior i la Policia en departaments del PP durant el Govern de Mariano Rajoy (cas Kitchen) demana grans reformes. El que ha quedat del comissari Villarejo i els seus vincles amb l’alta jerarquia del PP i del Ministeri de l’Interior és que estan fets pols" L’Estat Judicial Español, EL PERIÓDICO, 31 d’agost del 2023.
El cas del director adjunt operatiu de la Policia, el número dos de la jerarquia, José Antonio González (JAG), va desplaçar la meva atenció aquests dies des de la sèrie Mr. Scorsese, sobre la vida i obra del director de cine nord-americà Martin Scorsese, el gran cineasta especialitzat, en una ostentació d’excés gairebé romàntic, en la violència de gàngsters i mafiosos, que anomena el "costat fosc" que niaria en tots nosaltres, l’exploració del qual, diu, és la font del seu cine.
Hi ha una frase, antiga, però més famosa des de l’escàndol del Watergate que va acabar amb Richard Nixon el 1972, segons la qual "l’encobriment és pitjor que el delicte". És a dir: els intents d’ocultar, mentir o destruir proves d’irregularitats solen tenir conseqüències més greus, duradores i perjudicials que el delicte original.
L’escuder
El fet és que, com les meigas, d’intents d’encobriment, haver-n’hi, n’hi ha. En realitat, més que encobriment, JAG va actuar juntament amb un escuder. Es tracta de Óscar San Juan, comissari i assessor director del DAO. Caldrà veure l’abast de la seva participació i la d’altres, per actiu o per passiu. Això és: aquells que van mirar cap a un altre costat.
L’agent policial va decidir no denunciar els fets succeïts el 23 d’abril del 2025 davant del Departament d’Assumptes Interns. Segons el seu advocat, que va presentar la querella dimarts passat, 17 de febrer, la víctima no va activar el protocol perquè estava "aterrida" i s’enfrontava a "la màxima autoritat", per la qual cosa "tenia pànic del que li pogués passar, com el continua tenint en aquests moments". Segons va explicar, els canals interns de la Policia per denunciar aquestes situacions "existeixen, però no sempre funcionen bé". L’advocat Jorge Piedrafita: "Amb càrrecs inferiors s’ha activat el protocol i les víctimes han pagat les conseqüències. En aquest cas, la víctima va fer bé en no córrer cap risc".
Desconfiança de la víctima
La seva desconfiança en el Cos Nacional de Policia és tal que, a més, ha sol·licitat que el peritatge de les proves que ha presentat quedi a càrrec de la Guàrdia Civil. No es tracta de buscar tres peus al gat ni de filar molt prim sinó d’una cosa evident: la priorització de la masculinitat confereix a l’activitat policial una naturalesa de gènere. Dominació, força i agressió.
La notícia de la violació va provocar un gran impacte dins de les files policials. S’ha pronunciat la paraula "xoc". La realitat és que el CNP ve d’uns anys de plom polític, però, al capdavall, plom.
Les tasques que la cúpula d’Interior amb el ministre Jorge Fernández Díaz, i el seu número dos, el secretari de Seguretat, Francisco Martínez, d’una banda, i el número u de la Policia, el director general Ignacio Cosidó, i el número dos, el DAO Eugenio Pino, van assumir en qualitat de Policia Política (PP), per ajustar comptes amb adversaris interns i externs del Partit Popular, segons el dictamen aprovat per majoria en la Comissió d’Investigació del Congrés dels Diputats el 21 de juliol del 2017, exigien una reforma democràtica. Però si n’hi va haver, les expectatives van ser vanes.
Amb tot, el 6 d’abril del 2026 una d’aquestes "tasques" –l’operació Kitchen (Cuina, segons el creatiu Villarejo), l’espionatge il·legal contra el que fos tresorer nacional del PP, Luis Bárcenas, per controlar el material presumptament compromès que tenia sobre el llavors president Mariano Rajoy– portarà al banc dels acusats a Fernández Díaz, Martínez, Pino, José Manuel Villarejo, José Luis Olivera i sis alts càrrecs més.
