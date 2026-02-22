Entrevista | José Manuel Albares Ministre d’Afers Exteriors, la Unió Europea i Cooperació
José Manuel Albares: "Europa no pot tenir 27 exèrcits amb una potència agressora de veïna"
En aquesta entrevista amb EL PERIÓDICO, el ministre es mostra reticent que la UE parli amb Putin, explica per què Espanya no és a la Junta de Pau per a Gaza i respon a crítiques en la premsa
Marc Marginedas
José Manuel Albares ha vingut a Barcelona a presentar a Casa Àsia l’estratègia del Govern per a Àsia-Pacífic 2026-2030. En una aturada de la seva agenda, accedeix a parlar amb EL PERIÓDICO sobre l’estat actual de les negociacions amb Ucraïna, dels desafiaments que afronta la UE en aquest moment crític de la seva història, i de la transició política a Veneçuela, entre alguns altres temes d’actualitat.
Vostè va dir que veia la pau a Ucraïna molt lluny, ¿ha canviat la seva valoració?
Desgraciadament, no. Els que mai vam voler aquesta guerra, el poble ucraïnès, els europeus, continuem acudint de bona fe a les taules de negociació, el president Trump té un desig genuí de pau, però Vladímir Putin no es planteja, no ja una autèntica pau, sinó ni tan sols un alto el foc. Ho comprovem amb els llançaments de míssils sobre les ciutats ucraïneses, destruint el sistema energètic, un crim de guerra.
Es parla de la possibilitat de crear un Exèrcit europeu, ¿com s’articularà? ¿Seria una pota europea de l’OTAN?
No hi ha una antinòmia entre Exèrcit europeu i l’OTAN, un pilar europeu de l’OTAN fort reforça la UE, de la mateixa manera que un Exèrcit nord-americà fort redunda en benefici de la UE. La idea d’Exèrcit europeu era present en els inicis del projecte europeu. Conrad Adenauer, en un famós discurs, va dir que res farà més fort el projecte europeu que un Exèrcit comú. El comissari de Defensa ha plantejat una força de reacció ràpida de 100.000 homes. Els europeus no podem tenir 27 exèrcits nacionals que cobreixin totes les necessitats de seguretat. Quan tenim una potència agressora a les nostres portes com Rússia, quan veiem el pla nord-americà sobre la seguretat euroatlàntica, hem de tenir la dissuasió a les nostres mans.
Itàlia i França volen obrir una negociació amb el Kremlin. Alemanya i el Regne Unit s’hi oposen. ¿On és Espanya?
¿Per què parlar amb el Kremlin? El que és important aquí és: ¿hi ha alguna possibilitat de pau, si més no d’alto el foc? Sincerament, no ho veig.
Vostè es va reunir amb el canceller de Cuba a Madrid. ¿De què van parlar? ¿Quina posició té Espanya sobre l’embargament petroler dels EUA?
L’embargament s’ha endurit i està tenint un impacte clar sobre la població cubana. El poble cubà, com qualsevol poble d’Amèrica Llatina, és un poble germà. I per això li vaig anunciar que presentaríem un paquet d’urgència d’aliments i metges de primera necessitat que articularem a través del Programa Mundial d’Aliments i de l’Organització Panamericana de Salut.
Respecte a Veneçuela, ¿està participant Espanya en les negociacions sobre el seu futur? ¿Com valora vostè l’amnistia que s’ha decretat?
Espanya parla tant amb el Govern com amb l’oposició. Fem tots els esforços possibles per propiciar el que creiem que és l’única sortida possible: un ampli diàleg pacífic i democràtic. Per a nosaltres, la notícia d’una amnistia que portàvem demanant molt temps és un pas en la direcció correcta. Per això creiem que la UE ha d’acompanyar aquest pas i sol·licitarem formalment que s’aixequin les sancions individuals a Delcy Rodríguez. Si Veneçuela i la presidenta encarregada avancen en la direcció que creiem correcta, la UE ha de donar també un senyal.
Sobre les relacions amb els EUA. L’ambaixador Benjamín Lleón va arribar a Espanya i va dir que ve a revertir la posició de no gastar el 5% del PIB en defensa, com exigeix Trump. ¿Com han anat els contactes?
Molt cordials. Vaig tenir una reunió amb ell àmplia, en què vam repassar molts aspectes de la nostra relació bilateral, el dia que va venir a presentar les còpies d’estil. Vaig estar també en la trobada que va tenir amb sa majestat el Rei quan va presentar cartes credencials. Vam tenir ocasió de parlar i jo crec que coincidim els dos en què aquesta relació Espanya-EUA, UE-EUA, és beneficiosa.
¿Va pressionar sobre el tema de la despesa militar?
No, cap pressió. Vam tenir un diàleg sobre tots els aspectes, sobre aquest també, i vam intercanviar punts de vista.
¿Quina opinió li mereix la Junta de Pau que Trump ha obert a Gaza i què li sembla la participació de la Comissió?
Vam rebre la invitació i vam decidir que no hi participaríem per dos motius diferents. Un de fonamental: al Pròxim Orient, l’Autoritat Nacional Palestina (ANP) ha d’estar en el centre de qualsevol diàleg polític, i ni tan sols hi està convidada. D’altra banda, alguns aspectes d’aquesta junta ens plantegen dubtes sobre la seva compatibilitat amb el dret internacional. Nosaltres ens vam oposar que la Comissió anés a aquesta reunió de la Junta per a la Pau, perquè representa la UE i la posició europea és la de la solució dels dos estats i per tant no té cap mena de sentit que participem en una entitat on l’ANP no hi està representada.
Hi ha esborrany del text per a un tractat de Gibraltar que hauria d’acabar amb la demolició del reixat. ¿En pot avançar algun detall?
Hi ha un text jurídic que es farà públic aviat i sobre el qual vam estar negociant durant molt temps. Tots els aspectes del tractat ja són coneguts. L’endemà de l’acord polític, després de l’11 de juny, vaig sol·licitar anar al Congrés dels Diputats per desgranar tots els elements del pacte. Dos dies després em vaig reunir amb tots els representants polítics del camp de Gibraltar, alcaldes, diputació, Junta d’Andalusia i els hi vaig explicar; vaig tenir immediatament després una reunió amb els actors socioeconòmics, sindicats, grups de treballadors transfronterers, Cambra de Comerç, universitats. L’acord crea una nova zona de convivència entre Gibraltar i el camp de Gibraltar. M’he reunit amb els representants polítics i socioeconòmics i m’he guiat per tot allò que em reclamaven. Els objectius que tenia Espanya s’han aconseguit: mobilitat de persones i de mercaderies, harmonització fiscal indirecta, i salvaguardar la nostra posició de sobirania.
