José Manuel Albares: "La resposta a desafiaments globals és a Àsia"
Marc Marginedas
¿En què diria que consisteix l’estratègia d’Espanya cap a Àsia-Pacífic?
És una estratègia nova, de nou encuny, perquè Espanya per fi tingui una presència ferma, decidida, amb una regió del món que és vital. Hi viu el 60% de la població mundial, 45% del PIB, amb un dels membres permanents del Consell de Seguretat de l’ONU i dos dels països més poblats del planeta, que són l’Índia i la Xina. Allà podem trobar la resposta a molts desafiaments globals com també una relació mútuament beneficiosa amb Espanya.
Parlem del Magreb. ¿S’han pogut normalitzar amb Algèria les relacions?
Estan del tot normalitzades. He tingut ja tres trobades amb el meu homòleg. És el nostre primer proveïdor de gas, absolutament fiable. El nostre comerç s’ha incrementat un 190%.
¿I amb el Marroc?
També. Tenim una de les relacions bilaterals més potents, que viuen el seu millor moment. 21.000 milions d’euros de comerç, una cooperació modèlica tant policial com judicial contra la migració irregular.
La premsa denuncia traves del Marroc a les duanes.
Les duanes estan funcionant. Recordi que aquestes duanes existeixen per primera vegada en la història.
Hi ha hagut polèmica amb els periodistes d’Exteriors, i acusacions de vetos professionals.
Hi ha una notícia falsa desmentida oficialment. Totes les convocatòries d’Exteriors de premsa sons lliures. El Ministeri mai ha comunicat tant com ara. He fet 23 entrevistes el 2026, però la comunicació va canviar. No podem adreçar-nos, com era tradicional al món d’ahir, només a un petit grup de professionals. En Exteriors potenciem les xarxes socials, parlem també amb influencers i youtubers per arribar a públics més amplis i lluitar contra la desinformació.
