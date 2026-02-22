Junqueras ajorna negociar els pressupostos d’Illa per l’IRPF
El fre d’ERC es deu a la falta de «garanties» de l’Executiu central que Catalunya podrà gestionar l’impost / Els republicans allarguen la mà al Govern per als suplements de crèdit
Quim Bertomeu
Després de mesos de negociacions i espera, ahir havia de ser el dia en què ERC comunicaria formalment la disposició a negociar i desbloquejar els pressupostos de Salvador Illa. Finalment, però, no va ser així. El líder del partit, Oriol Junqueras, va decidir mantenir el rebuig de negociar els comptes catalans. "No es donen les condicions necessàries", va dir en un discurs davant el Consell Nacional de la formació. El fre d’ERC es deu al fet que continua sense tenir "les garanties" del Govern que Catalunya podrà recaptar i gestionar l’IRPF que es paga a la comunitat.
Durant l’última setmana, semblava que totes les peces havien anat encaixant perquè la decisió d’ERC fos afirmativa, però divendres hi va haver un gir de guió. Junqueras es va veure a la Moncloa amb el president del Govern, Pedro Sánchez. Segons fonts coneixedores de la trobada consultades per EL PERIÓDICO, la reunió va ser cordial, però no va servir per desbloquejar la qüestió de l’impost. El resultat és que ERC manté el veto als comptes catalans i posa en un compromís Illa.
En el discurs davant els dirigents del partit, Junqueras va recordar que la recaptació de l’IRPF va ser un compromís que va assumir el PSC en les negociacions d’investidura d’Illa l’agost del 2024 i que, transcorregut aquest temps, encara no s’han fet passos cap endavant. "El partit socialista el va firmar i després d’un any i mig continua sense complir-lo i sense donar garanties de fer-ho", va assenyalar.
Pactar ampliacions
A ERC no li va valer que divendres el president Illa expressés el "compromís total" amb l’IRPF, en un clar gest als republicans. "Agraïm el gest, però en la seva declaració no hi sabem veure gaire més del que ja estava firmat", va dir Junqueras. Per al líder republicà, el que hauria de fer el president és "posar sobre la taula tota la seva capacitat d’influència" perquè el Govern compleixi "els compromisos" que té pendents. ¿I ara què? Per donar solidesa al seu cop de porta, Junqueras va allargar la mà al Govern per negociar ampliacions de crèdit amb l’objectiu que la Generalitat pugui comptar aquest any amb recursos extres malgrat no poder aprovar uns nous pressupostos. És el mateix esquema que l’any passat, quan l’Executiu català tampoc va poder aprovar els comptes. Durant tot el 2025, Illa va anar pactant aquestes ampliacions amb ERC i els Comuns. Uns diners que es van anar invertint en educació, habitatge i sanitat, per esmentar només uns quants àmbits.
Malgrat oferir-se a pactar les ampliacions, Junqueras va donar mostres de no haver renunciat del tot a fer que Catalunya tingui pressupostos aquest 2026. En aquest sentit, va emetre alguns senyals als quals es podria agafar Illa. Per exemple, va reivindicar que ERC manté una relació fluida amb els socialistes que ja ha donat fruits com la quitació del FLA, el nou finançament, el traspàs de Rodalies i l’augment de la plantilla de jutges a Catalunya. El senyal, doncs, és clar: pot tornar a passar amb els pressupostos sempre que es compleixi la condició de l’IRPF. "ERC no s’aixeca mai de la taula", va indicar.
Dues garanties
Quan a principis d’any Junqueras va pactar amb Sánchez el nou finançament de Catalunya, el camí cap als pressupostos catalans semblava espaiós i complet. ERC, però, va demanar dues garanties més abans d’asseure’s a parlar dels comptes: a part de l’IRPF, també va exigir posar en marxa un consorci paritari Estat-Generalitat per millorar les inversions estatals en infraestructures de Catalunya. En el tema del consorci, socialistes i republicans sí que han tancat un acord i la idea és que ERC registri una llei al Congrés perquè obtingui la llum verda i es pugui posar a treballar.
En el discurs que va fer davant el Consell Nacional, Junqueras va demanar a Sánchez i Illa que el conflicte pels pressupostos no impedeixi que aquesta llei prosperi a la Cambra baixa. La seva por és que, sense comptes, ni el PSC ni el PSOE tinguin ara incentius per donar una última empenta al tema. "Estem en disposició de tancar el consorci i no voldríem pensar que el partit socialista el deixarà perdre", va exposar.
La primera reacció del Govern va ser continguda perquè els republicans no acabessin de descartar-se del tot per als comptes. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, va demanar a ERC que reconsideri la seva posició. L’Executiu català va assegurar que farà tot el que estigui a les seves mans per convèncer-los. Malgrat el contratemps que suposa per al Govern la frenada d’ERC, per ara la Generalitat encara veu el vas mitjà ple. Hi ha temps fins a l’abril.
