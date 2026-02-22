Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Junts renega del consorci d’inversions

Junts renega del consorci d’inversions / Pau Cortina / ACN

Carlota Camps

Barcelona

En ple xoc entre Esquerra i els socialistes per la recaptació de l’IRPF, Junts va voler llançar un missatge dirigit als republicans, a qui no va dubtar a acusar de sortir "renunciats de casa" i d’acceptar que el Govern utilitzi amb ells l’"estratègia del bastó i la pastanaga". No va servir de res que el líder de la formació, Oriol Junqueras, decidís frenar les negociacions amb el Govern de Salvador Illa per als pressupostos del 2026 al considerar que el Govern no dona prou garanties que complirà la promesa que la Generalitat pugui recaptar aquest tribut. Els postconvergents van mantenir la bel·ligerància contra els republicans durant el Consell Nacional del partit celebrat ahir a Vilanova i la Geltrú.

"Que paguin directament. Ja n’hi ha prou de crear organismes i empreses mixtes", va afirmar el secretari general de Junts, Jordi Turull, amb referència a la nova empresa Rodalies Catalunya i al consorci d’inversions Estat-Generalitat per assegurar que s’executen les obres en les infraestructures de Catalunya, un espai de control que ERC i el Govern ja tenen pactat. En aquest sentit, Turull va reclamar que l’Executiu central faci una "transferència directa" dels fons que estan pressupostats i que finalment no arriben a executar-se. El dirigent postconvergent va assegurar que aquests "organismes intermedis" només "compliquen" la gestió.

