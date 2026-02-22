L’extrema dreta francesa mostra la seva força al carrer
El clima de confrontació i la presència de grups radicals defineixen l’homenatge al jove ultra assassinat Quentin Deranque
Leticia Fuentes
Els comerços del districte 7 de Lió es van despertar ahir tapiats i els veïns de la zona es mostraven reticents a parlar públicament. "Veurem el que passa però l’ambient és tens", advertien davant el temor de possibles disturbis durant la marxa d’homenatge a Quentin Deranque, militant d’extrema dreta, assassinat a cops el 14 de febrer passat per un grup d’extrema esquerra.
A les 15.00 hores d’ahir, la plaça Jean Jaurès s’omplia de simpatitzants d’ultradreta que volien rendir homenatge al jove de 23 anys mort no molt lluny d’allà. "Soc lionesa i estic tocada per la mort tràgica d’aquest noi. És la meva primera vegada en una marxa blanca", confessava la Marie, veïna del barri. Tal com pronosticava el Ministeri de l’Interior, a la crida hi van acudir 3.200 persones, pertanyents a l’"extrema dreta", segons el ministre, Laurent Nuñez.
"Alt risc"
Sobre la marxa, catalogada d’"alt risc", pesava un núvol de tensió en un ambient tenyit de color negre i cares tapades amb mascaretes. Desenes de policies arribats d’altres regions per a l’ocasió escortaven el seguici que no va deixar de llançar càntics durant les tres hores de durada: Antifeixistes assassins, La França Insubmisa és còmplice i França és nostra.
Durant les tres hores de la marxa, el partit insubmís hi va ser molt present, ja que, tres dels 11 detinguts acusats de participar en la baralla van ser en algun moment assistents parlamentaris de l’agrupació política. "Els responsables de la mort del Quentin són també responsables polítics", assenyalava una jove testimoni de la baralla. "L’odi dels nostres adversaris és mortal. El seu assassinat va ser premeditat. El Quentin era un camarada, un jove catòlic, patriota i nacionalista", sentenciava un altre jove militant.
A mesura que avançaven pels carrers del districte 7, els càntics anaven pujant de to; ¡A baix els àrabs, els marietes! Fins al punt que un dels organitzadors cridava l’atenció als seus a través de l’altaveu; "Nois, hi ha càmeres". Fets pels quals la prefectura del Roine ja ha obert una investigació per les "accions i comentaris reprensibles". L’homenatge va finalitzar davant el lloc on el Quentin va perdre la consciència després dels cops que va rebre per acabar morint dies després.
Arran de la seva mort, les autoritats locals han mostrat la seva preocupació davant el clima de venjança que es respira a la ciutat. El Ministeri de l’Interior va assegurar que mantindria el dispositiu de seguretat fins avui, mentre que el president Macron es va mostrar inquiet per la creixent violència entre grups radicals, alguns dissolts el 2025. "A la República, cap violència és legítima. Aquest és un moment de gran responsabilitat per al Govern", va declarar ahir a París.
Grups identitaris
La marxa pel Quentin va deixar multitud d’imatges polèmiques a les xarxes socials, en què es veuen grups identitaris nacionalistes revolucionaris, monàrquics i fins i tot neonazis de França. "Intentarem que la gent acudeixi en massa", va declarar a Mediapart Stanislas Tyl, portaveu del grup identitari Les Natifs, dies abans.
Entre els assistents a la marxa, també hi havia integrants de Lyon Populaire, agrupació d’extrema dreta que va ser dissolta el 2025, i que ha aconseguit mantenir-se amb vida després de fusionar-se amb un altre grupuscle, Audace Lyon, de què formava part Quentin Deranque.
