La nova aliança d’esquerres corregeix Sumar i fa l’ullet a Podem
Tots els ministres de la coalició en el Govern van acudir a la cita, tret de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que opta per desmarcar-se
Ana Cabanillas
L’esquerra més enllà del PSOE crea la seva aliança per a les pròximes generals. Els quatre partits de l’ala minoritària del Govern, IU, Més Madrid, els Comuns i Sumar, van celebrar ahir la seva posada de llarg per segellar el seu compromís electoral i certificar una pròxima coalició, encara sense nom, en un acte a què van acudir 600 persones al Círculo de Bellas Artes de Madrid amb l’absència destacada de Yolanda Díaz, que encara no ha aclarit els seus plans sobre intentar revalidar o no la seva candidatura.
La cita suposa de facto enterrar la marca de Sumar, donant per amortitzat el paraigua de partits que va suposar en les eleccions del 2023. Una idea que va quedar clara en algunes de les intervencions, amb nombroses referències als "errors" comesos i diverses picades d’ullet a Podem, que ha emprès el seu full en solitari, i a qui van aprofitar per allargar la mà. L’acte va estar marcat per un missatge polític unànime: una crida a la unitat i "als que avui no hi són", amb l’objectiu declarat d’aixecar l’ànim en l’electorat progressista i posar fi a la resignació.
A la cita hi van acudir els quatre ministres de Sumar en el Govern de coalició amb el PSOE: Sira Rego (IU), Mónica García (Més Madrid), Ernest Urtasun (els Comuns) i Pablo Bustinduy, de caràcter independent.
Atapeït
L’acte es va emplenar d’àmplies delegacions dels partits i d’altres forces convidades, així com referències de l’espai polític com Ada Colau, l’exministre d’IU Alberto Garzón o l’exsecretari d’Estat de Podem Nacho Álvarez. A més, hi van ser altres antics líders com els exdirigents de Podem Ramón Espinar i Noelia Vera, i l’actual diputat Emilio Delgado, que dimecres va protagonitzar una xerrada amb Gabriel Rufián per cridar a la unitat de l’esquerra.
També hi van acudir els líders de CCOO i de la UGT, Unai Sordo i Pepe Álvarez, així com algunes figures del món de la cultura com el director de l’Institut Cervantes, Luis García Montero.
La presentació de l’acte, sota el lema Un paso al frente, va estar a càrrec de la portaveu municipal de Més Madrid, Rita Maestre, que va establir les bases de la nova aliança. "Som aquí per no repetir els errors del passat", va començar. "La unitat aritmètica no és garantia de res", va assenyalar, abans de llançar una advertència: "El meu 20 i el teu 5 no tenen per què sumar 25, però barallar-nos entre cosins tampoc serveix per a res". "El 2023, vam fer a correcuita una coalició", va defensar Maestre, advertint que hi va haver "molts encerts i alguns errors".
A més, va assenyalar que "això és l’inici" i que "som uns quants però en falten molts més". En aquest punt, va avançar que ara "ningú s’equivocarà tancant les portes o tapant-se les orelles", ni caurà en l’"autocomplaença". Va recordar també que "és una aliança en què es mantenen les autonomies de totes les organitzacions" i en què es respecten les formacions territorials.
Portes "obertes"
"Aquest projecte ha d’aprendre dels nostres errors per mai més tornar-los a repetir", va defensar Lara Hernández, coordinadora de Moviment Sumar, en la seva intervenció. "Hem de fer balanç perquè ens vacuni de no escoltar-nos, de no tancar-nos en nosaltres mateixes, de valorar el consens davant el dissensió", va continuar en la primera intervenció.
"La gent se’n va cansar, no ens volen distrets amb les inèrcies anteriors", va assenyalar la dirigent de Sumar, que va voler deixar ben clar que "les portes estan obertes a tots els partits polítics i moviments socials", en línia amb el que va expressar Ada Colau a la seva arribada a la cita, en un missatge dirigit a Podem, que fins ara ha rebutjat participar en coalicions amb Sumar.
La dirigent de Moviment Sumar va fer una al·lusió clara al partit morat, amb un missatge d’inclusió: "Construïm una esquerra més oberta a altres que avui no estan aquí però que ens han acompanyat", va dir, amb referència a les forces que no van assistir, entre elles partits integrats al grup parlamentari com la Chunta o Més per Mallorca, però també Podem. "Que ens acompanyin", va demanar.
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, va parlar en representació dels Comuns per llançar una nova picada d’ullet a la resta de forces, i amb una referència directa al cicle iniciat per Rufián per unir l’esquerra. Els Comuns, han sigut els més crítics cap a la proposta del portaveu d’ERC per maximitzar el vot unificant llistes electorals, i Urtasun també hi va fer referència: "Aquesta aritmètica és molt necessària però no es guanyen unes eleccions només des de la sociologia electoral, es guanyen amb un projecte polític guanyador", va defensar.
"Aquí no hi sobra ningú"
Tot i així, va dedicar un agraïment exprés al dirigent d’ERC, en línia amb el to de l’acte, encaminat a llançar un missatge d’optimisme: "Gràcies als que han obert el debat sobre el futur de l’esquerra, també a Gabriel", va assenyalar. "Aquí no hi sobra ningú perquè no tancarem la porta a ningú. Perquè som plurals, ens enorgulleix la nostra pluralitat".
El coordinador d’IU i candidat a les pròximes andaluses, Antonio Maíllo, va decretar "solemnement el final de la melancolia", i va demanar "altura del moment històric", mostrant-se convençut que hi haurà "més incorporacions", en una nova referència velada a Podem, que va acabar convertint-se en l’elefant en l’habitació. "Tenim clar qui són els que formen part del bloc democràtic i qui forma part del bloc reaccionari i no ens equivocarem", va defensar.
El líder d’IU va admetre ser optimista, perquè "aquesta setmana el nou sentit comú està en la unitat", va dir, després del debat obert iniciat amb Rufián i amb l’acte de la nova coalició.
La ministra de sanitat, Mónica García, va parlar en nom de Més Madrid per demanar optimisme: "Espolsem-nos el pessimisme. Ja n’hi ha prou de tenir lectures derrotistes. No som una tassa de Mr Wonderful però tampoc ens resignarem", va advertir la líder del partit madrileny, que així mateix també va cridar a ampliar aliances. "Aquesta és la casa comuna de l’esquerra, les portes estan obertes", va defensar.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una jubilada és obligada a tornar gairebé 23.000 euros per tenir el seu fill empadronat
- Commoció a l’estrena de la pel·lícula del Balandrau: “No van poder fugir perquè el vent de torb els va perseguir”
- Mor l'exdirectora de l'institut de Calaf Maria Alba Puigpelat Pallarès, als 75 anys
- Mor Josep Pascuet, propietari del restaurant Les Voltes de Talamanca
- Investiguen si una ex treballadora de la residència de Navàs va sostreure diners d’avis ingressats
- Una descoberta replanteja els origens de Llívia i la situa en una xarxa de viles romanes dedicades a Lívia Drusil·la
- Tres detinguts a Sant Vicenç de Castellet per pagar les seves compres amb bitllets falsos
- Espècies invasores a Manresa: tres animals que són un 'problema ecològic' per a la ciutat