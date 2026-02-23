DELICTES CONTRA LA DONA
L’advocat de la denunciant de l’ex DAO afirma que una segona dona li assegura que també va ser agredida
El lletrat Jorge Piedrafita explica que mantindrà una conversa amb ella
Tono Calleja Flórez
L’advocat Jorge Piedrafita, que exerceix la defensa de la inspectora de Policia que va denunciar una presumpta violació de l’exdirector adjunt operatiu del Cos Nacional de Policia (CNP), José Ángel González, assegura que una segona dona s’ha posat en contacte amb ell, segons ha avançat l’‘Abc’ i ha pogut confirmar aquesta redacció, per dir-li que també hauria sigut agredida pel comandament policial.
Per això, el lletrat afirma que en les pròximes hores mantindrà una conversa amb aquesta presumpta víctima de González, que està citat a declarar com a querellat el 17 de març.
Piedrafita, que ha aportat al jutjat en què ha recaigut la causa contra González el llistat de trucades rebudes pel seu client, les captures de pantalla dels missatges rebuts via WhatsApp i les gravacions d’àudio de les suposades agressions, ha reclamat a l’instructor «la plena reserva i salvaguarda de la prova en seu judicial» i que les parts personades només puguin consultar-la «sota presència de la lletrada de l’Administració de Austícia per evitar més filtracions que vulnerin la identitat» de la denunciant.
Aquesta informació es coneix després que els advocats Ignacio Fuster Fabra i José Carlos Velasco, el despatx del qual ha representat personatges públics com el lluitador Ilia Topuria i ha exercit l’acusació en causes de rellevància política com el cas Tsunami, han anunciat que portaran la defensa de l’exdirector adjunt operatiu (DAO) de la Policia davant la querella per agressió sexual.
Els lletrats ja s’han personat en el procediment obert pel jutge David Maman, cosa que ha permès a l’excomandament policial accedir al text de la querella, que fins a l’esmentat moment només coneixia per la premsa, segons assenyalen a EL PERIÓDICO fonts jurídiques. L’equip contractat per González ha representat en diverses ocasions policies i té també experiència en delictes d’àmbit sexual, ja que un altre dels seus casos més recents és el del sacerdot de l’escola Highlands La Moraleja, en el qual representen una de les menors agredides.
