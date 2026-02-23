Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La comunitat ucraïnesa es mobilitza a Barcelona | C

MARIA ASMARAT

La comunitat ucraïnesa es va manifestar ahir a Barcelona amb motiu dels quatre anys de la invasió russa a gran escala. Centenars de persones es van afegir a la marxa des del passeig de Gràcia fins a la plaça de Catalunya.

