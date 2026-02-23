La comunitat ucraïnesa es mobilitza a Barcelona
MARIA ASMARAT
- Una jubilada és obligada a tornar gairebé 23.000 euros per tenir el seu fill empadronat
- Mor als 58 anys el cofundador d’Asos Quentin Griffiths en caure d’un edifici a Tailàndia
- Aleix Villegas: «M'estimaria més estar al peu de la presa que no pas al mig de les Rambles»
- Dos propietaris més comuniquen que renunciaran als seus pisos oficials
- Commoció a l’estrena de la pel·lícula del Balandrau: “No van poder fugir perquè el vent de torb els va perseguir”
- Mor l'exdirectora de l'institut de Calaf Maria Alba Puigpelat Pallarès, als 75 anys
- Tres detinguts a Sant Vicenç de Castellet per pagar les seves compres amb bitllets falsos
- Mor Josep Pascuet, propietari del restaurant Les Voltes de Talamanca