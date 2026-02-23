Els 27 busquen el seu lloc en la pau
Els EUA han liderat negociacions a tres bandes amb Ucraïna i Rússia, deixant al marge Brussel·les. Sense un encaix clar, Europa discrepa sobre obrir una línia directa amb Putin.
M. S.
Els Estats Units han liderat una nova ronda de negociacions a tres bandes amb Ucraïna i Rússia per mirar d’impulsar un acord de pau. La invasió russa del país europeu va començar fa ara quatre anys, i res apunta que un alto el foc sigui a prop. Rússia bombardeja diàriament les ciutats ucraïneses, mentre l’exèrcit de Kíiv està aconseguint petits avanços al front del Donbàs.
En aquest context, Europa continua sense trobar un encaix clar en el procés de negociació liderat pels Estats Units. No ha sigut convidat a l’última ronda de converses entre russos i ucraïnesos, auspiciada pels nord-americans en l’ambaixada d’Oman a Ginebra (Suïssa).
Emmanuel Macron ha proposat que els països europeus iniciïn trobades o trucades directes amb Vladímir Putin, fins ara considerades tabú. Però no tots hi estan d’acord.
El president francès va anunciar el passat 10 de febrer una iniciativa diplomàtica per sumar altres socis europeus en una represa del diàleg amb Putin. L’objectiu és que hi hagi "un enfocament europeu" a tot el procés. L’Administració nord-americana de Donald Trump ha exclòs la UE i el Regne Unit de les diferents rondes negociadores sobre Ucraïna, i això malgrat que pràcticament tot l’esforç econòmic de la guerra recau ara mateix sobre les espatlles dels 27 i Londres. I que el futur d’Ucraïna definirà en part el d’Europa.
Interessos directes
"França i els seus socis europeus tenen interessos directes per defensar en el marc de les negociacions de pau sobre Ucraïna. No podem deixar a tercers el monopoli del diàleg amb Moscou i la negociació dels nostres propis interessos", assenyalen a EL PERIÓDICO fonts diplomàtiques franceses. "La represa d’aquest diàleg s’està preparant a nivell tècnic, d’una forma transparent i en concertació amb el president ucraïnès Volodímir Zelenski i els nostres principals socis europeus. La nostra prioritat avui és continuar recolzant Ucraïna perquè resisteixi els continus atacs russos contra la població civil i les infraestructures energètiques en particular, i preparar el dia després amb unes garanties prou sòlides de seguretat per a Ucraïna en el marc de la Coalició de Voluntaris".
Itàlia sembla estar per la feina també. Segons la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, Europa hauria de reobrir el diàleg amb Rússia. "Crec que Macron té raó en això. Crec que ha arribat el moment que Europa també parli amb Rússia", va dir el passat 9 de gener, durant la seva conferència de premsa d’Any Nou.
Oposició alemanya
El canceller alemany, Friedrich Merz, s’oposa que la UE o el seu propi Executiu obrin "canals paral·lels de comunicació". Sí que es mostra favorable que la UE pugui mantenir converses amb Rússia per intentar posar fi a la guerra a Ucraïna. "Per descomptat, sempre estem disposats a parlar amb Rússia", va declarar Merz el passat 6 de febrer des d’Abu Dhabi, on en aquell moment els enviats de Washington, Moscou i Kíiv estaven reunits. "Si podem contribuir que aquestes converses siguin encara millors, encara més exitoses, ho farem. Però no obrirem canals paral·lels de comunicació", afegia.
Fonts del ministeri d’Exteriors alemany expliquen amb més detall per a EL PERIÓDICO la posició de Berlín: "Continuem sense veure a Putin una disposició per fer concessions, molt al contrari, manté els seus atacs a Ucraïna amb brutalitat. Així doncs, en aquest moment no sembla raonable entaular converses directes. No obstant, en principi no les descartem". El Regne Unit és potser el país que té una línia més dura contra Rússia. Se centra a continuar amb el suport militar i polític i augmentar la pressió econòmica sobre el país invasor. Creu que Moscou no està negociant encara de bona fe i recolza les negociacions liderades per Washington.
"Recolzem totalment els esforços diplomàtics per part dels EUA per aconseguir una pau justa i duradora a Ucraïna. Instem a Rússia que s’impliqui d’una manera significativa en aquest esforç per la pau", assegura un portaveu de l’Ambaixada del Regne Unit a Madrid. Polònia també dona suport a la màxima fermesa i que es prioritzin les sancions i la dissuasió, i es mantingui la pressió sobre Moscou.
"El Govern d’Espanya dona suport a una pau justa, duradora i conforme a la Carta de les Nacions Unides i està a favor de quantes mesures i iniciatives puguin acostar-nos a això", responen fonts del Ministeri d’Exteriors a aquest diari.
Tots volen dialogar, però sense cedir en les qüestions de principi: tot acord ha de ser aprovat pels ucraïnesos i incloure garanties contra una nova invasió.
Coalició de voluntaris
És per això que França i el Regne Unit han impulsat l’anomenada coalició de voluntaris, a la qual s’han afegit també d’altres països. Els membres de la coalició tenen com a objectiu oferir a Ucraïna garanties de seguretat en cas que s’arribi a una sortida negociada del conflicte. Això podria incloure, si Kíiv el demana, el desplegament d’una força multinacional de seguretat a l’aire, al mar i a terra.
Els europeus ja es van mostrar dividits a començament de l’any 2022, abans de la invasió d’Ucraïna. Emmanuel Macron o el llavors canceller alemany Olaf Scholz van viatjar per separat a Moscou a reunir-se amb Putin, per mirar de convèncer-lo que no envaís el país europeu. Allò no va deixar cap resultat.
