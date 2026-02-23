Guerra comercial
L’Eurocambra torna a frenar les rebaixes aranzelàries als EUA després de la nova amenaça de Trump
La comissió del Parlament ha decidit posposar el vot previst per a aquest dimarts
Beatriz Ríos
El Parlament Europeu no continuarà amb el procés d’aprovació de les rebaixes aranzelàries pactades en l’acord comercial entre els Estats Units i la Unió Europea, fins que no hi hagi claredat sobre els nous gravàmens anunciats pel president Donald Trump, ha anunciat aquest dilluns el president de la Comissió de comerç internacional de l’Eurocambra, Bernd Lange.
L’Eurocambra ha tornat a posar fre a tramitar la reducció d’aranzels a una àmplia llista de productes nord-americans que Brussel·les i Washington van pactar el mes de juliol passat, en el marc del seu acord comercial. Un acord comercial en qüestió després que Trump hagi anunciat nous gravàmens a les importacions, un cop que el Tribunal Suprem hagi declarat els anteriors com a il·legals.
Lange ha explicat durant una reunió de la comissió de comerç internacional del Parlament aquest dilluns que els nous aranzels anunciats per Trump vulnerarien l’acord entre la UE i els EUA al ser «molt més alts» que el gravamen del 15% màxim a les exportacions europees a territori nord-americà pactat. L’eurodiputat alemany ha atribuït la decisió a la «incertesa» generada contra el president dels Estats Units.
«No està clar si hi haurà mesures addicionals o com els Estats Units garantiran que l’acord de Tombury sigui respectat», ha dit Lange. Per això, una majoria d’eurodiputats ha optat per posposar el vot sobre les rebaixes aranzelàries, previst per a aquest mateix dimarts. La decisió ha arribat després d’una conversa tant amb el comissari europeu de comerç Maros Sefcovic, com amb els serveis jurídics.
«No significa que mai votem aquest assumpte, significa que volem claredat per part dels Estats Units que respectaran l’acord», ha explicat Lange a l’inici de la reunió de la comissió de comerç internacional del Parlament. «Un acord és un acord, però ha de ser respectat per l’altra part també», ha afegit.
Guerra comercial
La UE ha demanat als Estats Units «claredat» després que el Tribunal Suprem hagi decidit anul·lar la decisió de Trump d’imposar aranzels a les exportacions de tots els països del món. Una sentència davant la qual el republicà ha reaccionat anunciant gravàmens encara més alts.
Els Estats Units i la UE van tancar un acord comercial el mes de juliol passat, precisament per frenar l’escalada aranzelària. Washington es va comprometre a mantenir un aranzel màxim del 15% a canvi que els europeus fessin compres estratègiques i augmentessin les inversions als EUA, a més d’aprovar rebaixes substancials als gravàmens sobre una àmplia llista de productes.
És la segona vegada en tot just unes setmanes que l’Eurocambra frena l’aprovació d’aquesta rebaixa. La primera va ser a conseqüència de les amenaces de Trump contra Groenlàndia, Dinamarca i els seus aliats. Llavors, el president dels Estats Units es va acabar fent enrere. Ara, la UE exigeix claredat a la Casa Blanca.
