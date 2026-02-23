Europa lliura a Kíiv nous míssils capaços d’atacar Rússia
Coets i drons txecs, noruecs i britànics, a banda d’ucraïnesos, permetran a Zelenski portar a terme ofensives en profunditat
Juan José Fernández
Amb tres paraules en llatí quis nisi nos, tancava un vídeo penjat a les xarxes socials l’enginyer Denys Shtillerman, copropietari de la companyia ucraïnesa de míssils Fire Point. "¿Qui, si no nosaltres?", demanava retòricament després de mostrar, la nit del dia 20, una triomfal sèrie de 15 llançaments del seu coet més important, el Flamingo. Després la defensa ucraïnesa confirmava que havia destruït una planta de fabricació de míssils balístics russos situada a la república d’Udmúrtia, a 1.400 quilòmetres de territori ucraïnès.
En el quart any la guerra d’Ucraïna adquireix aparences d’un eixamplament per l’espai, d’haver entrat en una nova fase, en què no és únicament Rússia la que porta a terme atacs en profunditat sobre instal·lacions de l’adversari. I Europa participa en aquesta previsió.
A la nova capacitat ofensiva ucraïnesa s’hi afegeixen, amb fets consumats, tres entregues clau europees. Una prové de Txèquia, una altra de Noruega i l’altra del Regne Unit. Són, és clar, coets, uns d’abast mitjà i d’altres de molt llarga projecció. Destruir l’armament i els pertrets de l’Exèrcit rus al mateix territori de la Federació Russa ha esdevingut l’opció estratègica ucraïnesa, si abans no s’arriba a un alto el foc, per intentar aturar els quotidians bombardejos nocturns russos aquesta primavera.
El desembre passat un anunci d’origen txec permetia atalaiar un altre vèrtex del rearmament ucraïnès. Però no va ser el Govern de Praga el que ho va fer, sinó Radim Petrás, alt directiu de la companyia txeca de drons i aviònica LPP.
El míssil més nou
El seu contingut: la cessió a Ucraïna d’una sèrie del més nou en míssils amb què la República Txeca busca la seva pròpia autonomia: el Narwhal. El context: feia un mes que la firma armamentista txeca havia presentat el seu dron d’atac a l’Air Show de Dubai. És tan nou que encara està en període de proves. De fet, és el camp de batalla russoucraïnès el lloc on s’exercitarà després que aquest mes acabi el seu lliurament. Es mira de posar a prova el sistema contra interferències de guerra electrònica amb què està dotat cada dron per volar sense ser detingut.
L’altra pota d’ajuda estratègica europea per a atacs en profunditat d’Ucraïna contra Rússia es diu Nightfall. És el projecte britànic de contractació de fabricació de míssils balístics per a Ucraïna. El Govern Starmer busca dotar Ucraïna amb un Nightfall de més de 500 quilòmetres d’abast. Com en el cas dels txecs, es tracta de provar la capacitat del coet de volar entre "fortes interferències electromagnètiques".
El míssil s’ha de poder llançar des de plataformes molt diverses, inclosos petits camions, i els seus llançadors han de desaparèixer del lloc al cap de pocs minuts perquè no els assoleixi el foc contrabateria rus. Kíiv vol arribar més lluny. El catàleg d’indústria militar ucraïnesa que reuneix la firma fabricant de sistemes de guiatge i de guerra electrònica Bavovna qualifica el Flamingo de "dron kamikaze", més que de míssil, "dissenyat per a atacs amb gran profunditat".
