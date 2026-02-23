Illa exhibeix el suport de sindicats i patronals als pressupostos
El Govern cita avui CCOO, la UGT, Pimec i Foment per defensar públicament els comptes mentre intenta convèncer ERC
Quim Bertomeu
La negociació dels pressupostos de la Generalitat del 2026 entrarà aquesta setmana en una nova dimensió. Fins ara, tot semblava relativament encarrilat per arribar més aviat que tard a un acord final, però dissabte es va complicar amb el rebuig formal d’ERC a asseure’s a negociar amb el Govern al·legant que no veu "garanties" que compleixi la recaptació de l’IRPF. Després del cop de porta del partit d’Oriol Junqueras, avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, iniciarà el camí per convèncer els republicans amb un acte a la Generalitat en el qual exhibirà el suport dels sindicats i les patronals als comptes.
L’acte, que va avançar EL PERIÓDICO, estava previst abans de la negativa d’ERC, però ara cobra més importància. Per al Govern es tracta d’escenificar que, si bé per ara no té els suports polítics als pressupostos, sí que té l’aval dels principals agents econòmics i socials de Catalunya. Està prevista l’assistència dels màxims representants de CCOO, UGT, Pimec i Foment del Treball. Per part de la Generalitat seran, entre d’altres, la consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, i el d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper.
Del que es tracta, doncs, és que el Govern exhibeixi tenir múscul social així poder aconseguir arrossegar els vots que encara li falten. Ara mateix els comptes tenen el sí garantit del PSC (42 escons) i els Comuns (6), però necessiten encara els 20 d’ERC per arribar als 68 que donen la majoria exacta per poder tirar endavant la llei. En l’última dècada, aprovar pressupostos a Catalunya mai ha sigut fàcil. Els últims van ser el 2023 i des d’aleshores només s’han encadenat pròrrogues.
¿Situació reconduïble?
L’acte d’avui també permetrà mesurar quin grau de decepció hi ha en el Govern amb ERC. Fins ara, l’executiu català ha optat per una resposta continguda al rebuig expressat per Junqueras per intentar mantenir els ponts i poder reconduir la situació. En una entrevista ahir amb El País, Illa va evitar entrar a polemitzar amb els republicans i es va mostrar confiat que podrà fer-los canviar de posició: "Catalunya necessita pressupostos. No contemplo cap altre escenari. Jo compliré. Em deixaré la pell en això".
El gran punt de fricció és la recaptació de l’IRPF per part de la Generalitat. ERC reclama avançar en aquest assumpte. Té la paraula del president que així serà, però cap gest concret del PSOE, que és el que demana Junqueras. Al cap i a la fi, si algun dia es posa en marxa la reforma legal, haurà de passar pel Congrés. Illa va tornar a assegurar que està "compromès" amb aquest assumpte, que està reflectit en els acords d’investidura. "Els complirem des de posicions de realisme", va dir.
Avui també es reunirà la direcció d’ERC i compareixerà després davant els mitjans. Serà l’oportunitat de calibrar si el cop de porta als pressupostos és definitiu o hi ha encara marge per a l’acord. Dissabte, Junqueras va donar a entendre que podria reconsiderar el seu no, però necessita alguna cosa més que la paraula d’Illa amb la qüestió de l’IRPF. La seva petició és que el president exerceixi la seva "influència" en el PSOE perquè les coses es moguin. Els republicans plantegen una via concreta: presentar esmenes conjuntes a la llei de finançament que obrin la porta perquè la Generalitat pugui recaptar aquest tribut.
Per comptar amb el suport dels sindicats i les patronals als comptes, el Govern s’ha compromès a invertir més de 900 milions d’euros en polítiques de vivenda, un 22% més que els contemplats en els últims comptes públics en vigor. El document consensuat, a què va tenir accés EL PERIÓDICO, també es compromet a garantir una inversió de 3.878 milions d’euros en atenció primària i que aquesta sigui almenys un quart de la inversió total en sanitat.
