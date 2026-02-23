Primer president de la Generalitat Valenciana | Joan Lerma
Joan Lerma : "No m’agrada que els ministres siguin líders regionals del PSOE"
L’històric socialista exhibeix lleialtat al partit per sobre de noms
Alfons Garcia
"Fa més de 30 anys que Joan Lerma (València, 1951) va deixar de ser president de la Generalitat Valenciana, així que s’ha acostumat a ser un ciutadà més. Pel carrer només el coneixen els més grans de 40. "Les noves generacions ja no saben qui soc", afirma el primer president de la Generalitat Valenciana i exministre de Felipe González.
¿Diria que la democràcia passa el seu moment més complicat per l’amenaça reaccionària?
Diria que a Espanya estem massa centrats en la política interna quan el futur es decideix en altres àmbits. Debatem poc sobre els processos globals que ens afectaran intensament, com el rearmament d’Europa.
¿És pessimista respecte al futur? ¿Aquesta onada és imparable?
Crec que es pot aturar, tot i que no és fàcil revertir el que fa la presidència dels EUA.
¿L’amoïna la deriva dels EUA?
És una situació incerta. El president actual va demostrar el seu tarannà al continuar insistint que li van robar les eleccions quan va perdre. Hem de lluitar per revertir aquesta situació, però això exigeix debats que aquí no tenim.
Ara, a més, els EUA recolzen i financen partits ultres a Europa.
Històricament sempre hi ha hagut certa hostilitat de governs nord-americans cap a la construcció europea. Ara, diu per escrit que Europa és un adversari, per excloure’ns de negociacions clau com els plans de pau a l’Iran o el suport a Gaza. Per no parlar dels judicis sumaríssims que fan sobre qui és narcotraficant i qui no. O sigui, és prou palesa la il·legalitat manifesta amb què actuen actualment els EUA. No estàvem acostumats a parlar d’imperi des de fa anys, però clarament ara podem constatar l’afany imperialista del nou govern dels EUA.
¿Votaria Pedro Sánchez demà si hi hagués eleccions?
Sí. Jo voto fonamentalment la idea i el projecte que representa el Partit Socialista. Ser socialista és un compromís personal amb la justícia i la cohesió social, i qui representi aquest projecte tindrà el meu suport sens dubte.
¿Hi ha massa personalisme (fins i tot cesarisme) actualment en el PSOE?
En el partit hem seguit una trajectòria clara de donar el vot a la militància sense filtres. Els òrgans de control, però, no s’han adaptat a aquesta nova situació d’elecció directa. Tenim un règim presidencialista enmig d’un projecte col·lectiu, i jo crec que cal fer-hi una pensada.
¿Falta pluralitat i debat en el partit en comparació amb els anys 80 o 90?
És diferent. Llavors, malgrat que sí que hi havia un lideratge clar, també hi havia una posició més col·legiada. Ara es crea una confrontació de legitimitats que hem d’arreglar en el futur.
¿Com valora la posició actual de Felipe González?
Felipe González té dret a dir el que vulgui i els altres a prendre en consideració les seves paraules o no. Em sembla normal que en un partit hi hagi llibertat d’expressió total. Fa l’efecte, però, que abans aquestes crítiques es feien internament per ajudar la direcció i no públicament, en què la dreta les fa servir contra el partit.
¿Se sent més a prop de Pedro Sánchez o de Felipe?
He crescut en el respecte a la direcció elegida democràticament tant si hi coincideixes com si no. Per ser eficaç en el partit cal respectar aquestes majories.
¿És pitjor pactar amb Bildu que amb Vox, com ha dit Felipe?
Nosaltres vam fer un gran esforç perquè ETA deixés de matar i per integrar totes les forces a la Constitució. Avui Bildu ha deixat de matar. Pots no coincidir amb les seves idees, però ja no maten, i això era el que nosaltres preteníem. Per contra, Vox és un partit antisistema que té poc respecte per la Constitució, que és la nostra norma fonamental de convivència.
¿Quina reflexió interna ha de fer el partit després de tenir dos secretaris d’organització acusats de corrupció?
Ha de ser una veu d’alarma perquè no torni a passar. En qualsevol cas, un era successor de l’altre, també formava part de l’equip, així que no sé si parlaria de dos. Els moments de confrontació en les organitzacions són sempre delicats i el PSOE ho ha portat malament, perquè no es resolen buscant el millor, sinó buscant el que et dona la majoria, i això és un error que paguem a mitjà i llarg termini.
¿Esperava allò de José Luis Ábalos? ¿L’ha tractat gaire?
El conec molts anys com a company, però no va tenir mai gaires responsabilitats en el temps que vaig ser secretari general. Ábalos no va ser el que va ser per mi.
¿Què opina de Diana Morant al PSPV i la seva posició d’alineament amb Sánchez?
No m’agrada la idea que els ministres siguin líders regionals. Tàcticament em sembla un error, perquè el ciutadà valora molt el grau de confrontació i independència de la seva comunitat davant Madrid. No em sembla un sistema, però aquest sentiment ve des dels orígens de les autonomies. Morant, però, està en una magnífica situació com a candidata perquè el País Valencià necessita modernitzar la seva capacitat productiva i el seu paper com a ministra de Ciència i Universitats encaixa amb aquesta necessitat.
També l’acusaven de ser submís a Ferraz en el seu temps. ¿Hauria d’haver sigut més bel·ligerant?
Aquesta acusació no tenia raó. No buscava la confrontació mediàtica, però vaig ser dur, especialment contra la política monetària espanyola, que sobrevalorava la moneda i perjudicava la competitivitat de l’economia valenciana.
¿Sent que altres socialistes com Pérez Casado o Ciprià Ciscar han acabat amb més bona imatge que la seva, tot i que era el seu govern el que finançava els projectes que ells van emprendre?
Crec que tots teníem una imatge semblant. En qualsevol cas, jo sí que tenia les enquestes i la meva imatge era més bona que la seva en general. En l’actualitat ja tots hem sortit del rànquing.
¿Rafael Blasco va ser el seu pitjor error com a president?
Va ser una situació sobrevinguda i crec que la vaig abordar de la manera adequada.
¿Creu que és el moment que el PP i els socialistes s’entenguin en acords de govern per evitar que l’extrema dreta governi?
Hi ha molts temes en què s’haurien de poder entendre, però no sembla una cosa fàcil, perquè el PP va donar per guanyades les eleccions anteriors.
¿No s’han d’ajudar a allunyar-se de Vox en aquests moments?
No sé com se’ls pot ajudar i no penso que es deixin. Al contrari, continuen portant malament no haver pogut formar govern.
¿Veu un País Valencià gaire diferent després de la dimissió de Carlos Mazón?
No. Gaire diferent no ho és. Veig que encara no s’han reconegut els errors i es persegueix mantenir aquesta majoria que ha passat per assumir una part molt important de l’ideari de Vox.
¿Creu que Mazón va trigar massa a dimitir?
Hauria d’haver dimitit per iniciativa pròpia el primer dia. El PP no qüestiona mai els seus actes després de les catàstrofes.
¿Què opina de l’estatut dels expresidents?
Jo no ho vaig fer, com prou bé tothom sap.
¿Beneficis excessius per a qui ha estat en el poder?
Després de 13 anys de govern queden coses pendents i gent per atendre. És raonable que hi hagi una certa assistència.
¿I un salari?
No és vitalici. Inicialment tenia relació amb el temps que s’havia exercit. Això ho van modificar posteriorment i crec que no va ser una bona modificació.
- Una jubilada és obligada a tornar gairebé 23.000 euros per tenir el seu fill empadronat
- Mor als 58 anys el cofundador d’Asos Quentin Griffiths en caure d’un edifici a Tailàndia
- Aleix Villegas: «M'estimaria més estar al peu de la presa que no pas al mig de les Rambles»
- Dos propietaris més comuniquen que renunciaran als seus pisos oficials
- Commoció a l’estrena de la pel·lícula del Balandrau: “No van poder fugir perquè el vent de torb els va perseguir”
- Mor l'exdirectora de l'institut de Calaf Maria Alba Puigpelat Pallarès, als 75 anys
- Tres detinguts a Sant Vicenç de Castellet per pagar les seves compres amb bitllets falsos
- Mor Josep Pascuet, propietari del restaurant Les Voltes de Talamanca