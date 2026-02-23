Junts i el PSC es disputen el suport de líders locals de l’antiga CiU
El partit liderat per Puigdemont renova el conveni per presentar-se a les municipals del 2027 juntament amb Impulsem Lleida i dona per fet que farà el mateix amb Impulsem Penedès
Carlota Camps
El fitxatge de Xavier Trias com a candidat de Junts en les eleccions municipals del 2023 a Barcelona va tornar a unir bona part del món postconvergent que fins aleshores s’havia mantingut al marge del partit de Carles Puigdemont quan aquest va estripar el carnet del PDECat. Jordi Turull, al capdavant de la secretaria general, va firmar acords de col·laboració amb alcaldes com Marc Castells a Igualada, que dos anys abans havia competit contra ells amb la llista d’Àngels Chacón al Parlament, o Xavier Fonollosa a Martorell. La reconciliació, però, no va ser prou sòlida per aguantar en els acords supramunicipals que es van donar després de passar per les urnes, ja que alguns d’ells van recolzar el PSC. Castells i Sergi Vallés, d’Impulsem Penedès, es van desmarcar de Puigdemont i van recolzar la investidura de la socialista Lluïsa Moret com a presidenta de la Diputació de Barcelona. "Som Impulsem Penedès, no Impulsem Brussel·les", van arribar a afirmar en un dels moments de més tensió en la negociació.
Amb aquest record encara present, tant Junts com el PSC ja han començat a preparar les eleccions municipals del 2027 per engrossir les seves respectives llistes a les alcaldies. De moment, la formació liderada per Puigdemont ha renovat el conveni per presentar-se de forma conjunta amb Impulsem Lleida, i al partit donen per fet que faran el mateix amb Impulsem Penedès. "Queden alguns serrells", assenyala la direcció postconvergent, tot i que per la seva banda ja donen per bo el contingut actual del redactat. Segons el partit local, en canvi, no hi ha pressa i el pacte no es tancarà fins d’aquí a mig any. Actualment, ja hi ha un preacord, reconeixen, però encara està pendent de ser validat pels associats i, per tant, podria tenir alguns canvis. Aquest pacte, que es va començar a negociar fa un any, també inclouria que Castells repeteixi a la capital de l’Anoia, tal com ja va passar el 2023.
Fonts consultades per EL PERIÓDICO de les dues formacions descarten que el nou conveni de col·laboració estableixi alguna mena de clàusula per evitar discrepàncies en els ens supramunicipals com les que es van donar el 2023. La direcció de Junts resta importància a l’assumpte i assegura que "l’important són les alcaldies". "Treballem per anar a l’una, per entendre’ns: segur que ens posarem d’acord amb això", assenyalen les mateixes fonts, que reconeixen que els electes supramunicipals "els elegeix el territori". Impulsem Penedès vol mantenir "tota l’autonomia", com el 2023. Consideren que llavors no van trencar cap acord i que no hi va haver divergència.
El PSC està fent una radiografia territorial per detectar on tenen marge de creixement i incidència, però donen per descomptat que els alcaldes del Penedès es presentaran amb Junts. "No tindria gaire sentit que hi anéssim plegats", argumenten al·legant que tenen eixos ideològics diferents. El que sí que reconeixen és que miraran de reeditar els acords supramunicipals que tenen amb ells, tant per governar la Diputació de Barcelona com els consells comarcals de l’Alt i el Baix Penedès, el Garraf i l’Anoia, així com la mancomunitat Penedès-Garraf.
La direcció de Junts també dona per fet que repetirà el pacte amb Fonollosa a Martorell, tot i que encara no han començat amb les converses formals, i també es presentarà en diversos municipis amb Convergents el partit de l’exconseller Germà Gordó. Les dues formacions ja han acordat anar plegades en els sis consistoris del Garraf –destaquen Sitges i Vilanova i la Geltrú–, a més de fer-ho a Sant Jaume dels Domenys i Prat de Compte.
Però de l’antic món convergent encara en queda un altre actor: Ara Pacte Local, la plataforma municipal que agrupa una altra part de l’antic PDECat i de la qual forma part l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, a més d’una àmplia amalgama de formacions locals. L’organització preveu presentar més de 200 candidatures, i fonts de la cúpula de la plataforma reconeixen que estan en converses tant amb el PSC com amb ERC per anar en coalició en alguns dels grans municipis on es van quedar a prop d’obtenir representació. A més, la seva voluntat és reeditar les enteses amb aquests dos partits en els ens supramunicipals: actualment, governen amb ells en la Diputació de Lleida i també als governs del Baix Penedès –amb el PSC i Junts– i a Osona –amb Junts i ERC–. També hi pot haver algun acord en algun municipi amb el partit liderat per Puigdemont, però el circumscriuen a un fet puntual en "clau local".
Bona sintonia
Amb Junts encara hi ha ressentiment d’èpoques passades, mentre que amb el PSC hi ha bona sintonia. Una de les veus amb ascendència dins d’Ara Pacte Local és l’exlíder del PDECat David Bonvehí, actualment director general en el Govern de Salvador Illa. "Mirem de tenir bona relació amb el partit que hi ha a la Generalitat", assenyala la direcció, que recorda que també hi va haver càrrecs vinculats a la plataforma en el Govern de Pere Aragonès i que adverteixen que no volen "encasellar-se amb ningú". Fonts del PSC, per la seva banda, expliquen que tenen "molt bona relació" amb Ara Pacte Local i que són plenament conscients que no volen aliar-se amb Junts, així que, tot i que formalment no tenen una negociació oberta de cara a les municipals, sí que admeten converses en alguns municipis.
Malgrat que encara queda un any i mig per a les municipals, Junts ja ha confirmat una desena de candidats, com ara Ramon Bacardit a Manresa, Meritxell Lluís a Terrassa, Arnau Torrillas a Granollers i Mònica Gallardo a Sitges. Alhora, hi ha uns 50 processos oberts per a les seves eleccions a tot Catalunya, segons indiquen fonts del partit. La direcció no preveu tenir tots els alcaldables escollits fins al gener o febrer del 2027 i vol guardar-se alguna "sorpresa", però preveu tenir el "gran gruix" confirmat abans de les vacances d’estiu.
