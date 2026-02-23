La Policia va donar ordres internes contra l’assetjament i el DAO pressionava l’agent
La instrucció preveia desenvolupar l’"assessoria confidencial" a les denunciants
Juan José Fernández
El juny de 2025, la tensió entre el director adjunt operatiu (DAO) de la Policia Nacional i l’agent que l’acusa de violació estava a punt de desbordar-se amb una continuada pressió d’ell sobre ella perquè callés, segons relata la querella que ha portat a la dimissió del comissari principal José Ángel González en un escàndol que ha commocionat el ministeri de l’Interior.
Mentre el número dos i principal cap uniformat de la Policia pressionava la dona amb contínues trucades per telèfon, la direcció general d’aquest cos de la Seguretat de l’Estat va emetre una instrucció interna perquè els agents actuïn "davant situacions d’assetjament sexual, assetjament per raó de sexe, gènere...". Va ser el 23 de juny del 2025 i la va signar el director Francisco Pardo Piqueras.
"Aquesta institució està compromesa amb la creació d’una cultura de tolerància zero davant comportaments que constitueixin assetjament sexual", diu el preàmbul de l’ordre. Quinze dies després de la seva emissió, la inspectora de policia que ha denunciat al DAO entrava en situació de baixa psicològica.
El protocol que va entrar en vigor en la Policia aquell dia de juny en substituïa un altre de més antic, del 2022, i es construeix amb set capítols d’actuació. El seu objectiu és aturar comportaments que, molt sovint, són pròleg del delicte d’agressió sexual, com el que ara investiga el jutjat de violència sobre la dona número 8 de Madrid amb el DAO com a acusat.
El més paradoxal del protocol és el paper central que en les seves disposicions i mesures de control i persecució d’aquestes conductes dona, precisament, a la Direcció Adjunta Operativa de la Policia.
El capítol 3 de l’ordre, dedicat a desenvolupar l’"assessoria confidencial" a la víctima, confirma la creació d’una d’aquestes assessories en totes les direccions superiors de Policia, a les comissaries generals i divisions... i una d’específica a la DAO.
Per a l’Assessoria Confidencial, la instrucció interna fixa el "deure de secret" en els casos que conegui, i també una garantia de "neutralitat" i d’un "tractament just per a totes les persones implicades".
Focus de vigilància
L’ordre interna de la Policia va establir al juny la creació d’una Comissió d’Organismes Centrals de Seguiment. En aquest focus de vigilància, el departament del DAO González havia de destacar un enviat o delegat com a "punt de contacte".
El protocol fixa la necessitat de confidencialitat per protegir la (o el) denunciant. I aquest, precisament, és el punt de fallida del sistema que les companyes de la inspectora que ha denunciat el DAO assenyalen per explicar una de les claus del cas, que no és d’assetjament, sinó més greu, d’agressió: per què la dona que ha denunciat haver sigut grapejada i penetrada pel DAO no va cursar denúncia del delicte a la mateixa Policia, sinó que va anar directament al jutjat.
Que no se n’assabentés el DAO González que un e-mail o una denúncia particular l’acusava era una cosa ben poc probable.
