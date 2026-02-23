Relacions entre socis
ERC avisa Illa després d’anunciar que presentarà els pressupostos sense el seu suport: «Millor que no ho faci»
Alamany demana al president que s’impliqui personalment per aconseguir avenços amb la recaptació de l’IRPF
Illa aprovarà els pressupostos en el Govern aquest divendres malgrat no comptar amb el suport d’ERC
Junqueras rebutja negociar els pressupostos d’Illa: «No tenim garanties amb l’IRPF»
ERC valida el corrent intern de Joan Tardà que defensa fronts d’esquerres com Rufián
Quim Bertomeu
El Govern presentarà els pressupostos divendres que ve sense tenir garantit el vot d’ERC a favor i, per tant, sense tenir garantit tampoc que s’aprovin definitivament. El moviment ha agafat per sorpresa els republicans que, no obstant, han assegurat que no se senten pressionats i que això no els farà canviar d’opinió. ERC manté que si no té «garanties» que hi haurà avenços concrets perquè Catalunya pugui recaptar l’IRPF, rebutjarà els comptes catalans.
L’encarregada de fixar el posicionament ha sigut la secretària general del partit, Elisenda Alamany, que ha assegurat que el moviment d’Illa té molts riscos per a ell. «La meva recomanació és que no ho faci. Si ho fa és la seva decisió, però el nostre posicionament està molt marcat i és coherent. Tenim una setmana per endavant, però ja es poden imaginar quin serà el nostre vot», ha dit. El vot d’ERC, ara mateix, seria el no i els comptes quedarien rebutjats. Illa no ha aconseguit aprovar uns comptes nous des que va accedir al càrrec l’agost del 2024.
Passen coses raríssimes quan un presenta pressupostos sense els vots lligats
Per argumentar la seva advertència, Alamany ha recordat l’«experiència» que té el seu partit amb aquest assumpte. El febrer del 2024, fa dos anys, el llavors Govern de Pere Aragonès (ERC) va presentar els pressupostos sense tenir lligat el suport dels Comuns i l’operació no li va sortir bé. Els Comuns no van cedir, Aragonès es va quedar sense pressupostos i va convocar unes eleccions que van ser una debacle per als republicans.
«La meva experiència com a ERC és que no ho faci si no té els vots lligats. Passen coses raríssimes quan un presenta pressupostos sense els vots lligats. Sense els vots és millor que un no presenti un pressupost», ha advertit Alamany amb ironia. Aquells comptes fallits del 2024 encara pesen en la memòria col·lectiva del partit d’Oriol Junqueras. Com que les eleccions van ser un cop tan dur per a ERC, més d’un dirigent republicà es va penedir després de no haver tingut més paciència per negociar els comptes.
«Mecanismes legislatius» sobre l’IRPF
La decisió d’Illa de presentar els comptes sense tenir els suports garantits s’ha produït perquè dissabte ERC va comunicar formalment que no vol negociar. Només es pot entendre, per tant, com un mecanisme de pressió cap als republicans. Alamany, no obstant, ha mirat de traslladar aquesta pressió al mateix Illa, a qui ha responsabilitzat que Catalunya no tingui comptes.
Trucar al senyor Sánchez és responsabilitat d’Illa i no del senyor Junqueras
L’argument dels republicans és que el PSC no ha fet prou per convèncer el PSOE que cedís amb la recaptació de l’IRPF. I com que no ho ha fet, ara ERC no pot negociar els comptes catalans com si res hagués passat. Així, per Alamany, si realment Illa vol uns pressupostos, s’ha d’implicar personalment en el tema de la recaptació. Fins i tot li ha suggerit que truqui directament al president del Govern, Pedro Sánchez, amb qui manté una relació molt pròxima. «Trucar al senyor Sánchez és la seva responsabilitat i no del senyor Junqueras», ha dit.
ERC s’agafa al fet que la recaptació de l’IRPF va ser un compromís que el PSC va assumir fa més d’un any a canvi d’investir Illa i que, transcorregut tot aquest temps, no hi ha hagut avenços perquè el PSOE ho rebutja. Així, els republicans han mantingut que per negociar els comptes catalans han de quedar clars abans quins «mecanismes legislatius», assumeix el PSOE perquè Catalunya recapti aquest tribut.
