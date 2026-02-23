Quant costa de veritat la monarquia espanyola?
Ni el PSOE, ni el PP ni la Zarzuela han donat informació sobre els milions d'euros que es destinen a la direcció de l'Estat
Pilar Santos
Encara no se sap la xifra, però dimarts que ve, 3 de març, l'associació acadèmica Remco (Xarxa d'Estudi de les Monarquies Contemporànies) oferirà la dada, fruit de l'encàrrec que ha fet a una empresa auditora. La presentació de l'estudi tindrà lloc a l'Ateneu de Madrid.
Els espanyols no han sabut mai quant costa de veritat la Corona a les arques públiques. Cada 12 mesos, els mitjans de comunicació titulen amb la xifra que el Govern assigna al cap de l'Estat dels Pressupostos Generals de l'Estat per al "sosteniment de la seva família i Casa". Aquesta suma és, des de 2021, 8,4 milions d'euros. Es va congelar el 2022 i 2023 i, des d'aquest any, el Govern ha prorrogat els Comptes i s'ha mantingut la mateixa quantitat. No obstant això, amb aquests 8,4 milions només es paguen els sous de la família reial i de l'equip de Felip VI a la Zarzuela i alguns serveis de la institució, però no la multitud de serveis que implica la direcció de l'Estat i que estan adscrits a diversos ministeris del Govern. Per exemple, el manteniment dels Palaus que usa la família reial (Sarsuela, el Pardo o el de Marivent) el costeja Patrimoni Nacional (integrat en el Ministeri de Presidència); el parc de cotxes, Hisenda; els avions i els helicòpters, Defensa, i la seguretat, Interior.
Ni el PSOE, ni el PP ni tampoc la Zarzuela han donat a conèixer quines partides de cadascun d'aquests departaments es destinen a la direcció de l'Estat en aquests 40 anys de monarquia parlamentària. Tampoc han facilitat aquesta informació quan els mitjans de comunicació han demanat aquestes dades concretes a través del Portal de Transparència, que va tirar a caminar en 2014.
L'associació Remco està presidida per Juan José Laborda Martín (PSOE), expresident del Senat, i té com a vicepresidents al catedràtic Emilio Lamo d'Espinosa i a l'historiador Charles Powell, els tres amb molt bona relació amb la Casa del Rei.
El treball que presentaran el 3 de març analitza la despesa absoluta i relativa (per habitant, en proporció al PIB i a la despesa pública) i compara el cost de la direcció de l'Estat espanyola amb les del Regne Unit, Dinamarca, Noruega, Itàlia, Alemanya i Portugal.
