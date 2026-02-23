Un Sánchez sense majoria acumula una bateria d’anuncis electoralistes
El Govern explota les propostes en habitatge sense garanties de portar-les al BOE i endureix el discurs contra els "oligarques de la desigualtat"
Iván Gil
La debilitat parlamentària del Govern i la realitat aritmètica d’un Congrés sense majories d’esquerres provoca que part de l’agenda de Pedro Sánchez es quedi en anuncis sense materialitzar. Amb mesures estrella encallades en la tramitació parlamentària, com la llei Bolaños o la reforma de la llei mordassa, o directament sense haver passat encara pel Consell de Ministres. Lluny de modular els anuncis davant aquesta complexitat, Sánchez els ha redoblat des que va arrencar l’any. Més a tall d’exhibició de programa i cartell electoral que no pas d’implementació de polítiques reals a través del BOE. Especialment, pel que fa a aturar el problema de l’accés a l’habitatge.
El 12 de gener, el cap de l’Executiu va anunciar l’aprovació d’un decret amb incentius fiscals als propietaris perquè prorroguessin els contractes de lloguer sense pujades de preu. Avui dia, les diferències entre els socis de la coalició i la falta de suports al Congrés han portat la Moncloa a congelar la iniciativa. Els inquilins amb un contracte que hagi caducat durant aquest temps i hagin de fer-ho les pròximes setmanes mantenen així la desprotecció al no portar-se a terme la intervenció anunciada.
En matèria d’habitatge, el president del Govern també va anunciar dilluns que a través de fons sobirà Espanya creix es mobilitzaran 23.000 milions d’euros en fons públics i privats per construir 15.000 habitatges a l’any. Un nou instrument per al qual encara no s’han captat inversions privades i que parteix amb una base de 10.500 milions d’euros d’inversió pública del pla de recuperació. L’altre gran anunci de Sánchez envers el qual està virant la conversa pública del Govern té a veure amb la croada legal contra les plataformes digitals, incloent-hi la prohibició d’accés a les xarxes socials dels menors de 16 anys.
Una sèrie de mesures sobre les quals no hi ha garantides les majories necessàries al Congrés, com es va constatar en la primera ronda del Govern per sondejar els grups. Les reformes proposades en el Codi Penal (la responsabilitat penal dels directius de les plataformes i la penalització de la manipulació algorítmica i l’amplificació de continguts il·legals) pretenen incloure’s dins del projecte de llei de protecció digital als menors. Una norma que està en la Comissió de Justícia i amb un termini d’esmenes que està tancat, de manera que l’única sortida és transaccionar.
A l’espera que les negociacions puguin donar fruits, el Consell de Ministres s’ha limitat a aprovar l’única mesura d’aquest paquet que no requereix l’aval del Congrés. Es tracta de l’activació de l’article 8 de l’Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal per tal de demanar-li que investigui "els delictes que X, Meta i TikTok podrien estar cometent per la creació i difusió de pornografia infantil mitjançant les seves IA".
El cap de l’Executiu ha endurit durant les últimes setmanes el discurs contra les elits tecnològiques, els anomenats tecnooligarques, i aquesta setmana aprofitava la firma de l’acord sobre la pujada del salari mínim interprofessional (SMI) per fer el mateix amb les econòmiques. "Demano a la patronal que compleixi la seva part, que pagui més", deia després de preguntar-se on és la CEOE "quan els beneficis empresarials baten rècords any rere any" i l’Ibex arriba a màxims històrics. En la mateixa línia, Sánchez encara apujava més el to traslladant la pujada fiscal als grans patrimonis.
Recorregut incert
"Volem que els oligarques de la desigualtat compleixin la seva obligació", assenyalava. Això és, que "paguin impostos" i que "paguin més als treballadors", concretava en un acte sobre desigualtat en el CSIC. Amb tot, reconeixia que "les majories que tenim no són les de l’anterior legislatura". La fiscalitat és una de les qüestions en què més s’ha encallat l’agenda del Govern, amb clatellades al Congrés, principalment pel desmarcatge del PNB i Junts del bloc d’investidura. L’ànim de capitalitzar l’oposició a Donald Trump, liderant la línia dura a la UE amb la seva Administració, ha sigut igualment present des de la intervenció dels EUA a Veneçuela el 3 gener i la posterior amenaça annexionista de Groenlàndia.
El Govern ha mirat de recuperar la iniciativa a força de concatenar anuncis i desplegar mesures amb recorregut incert. Des de començament d’any també s’ha activat la reforma del model de finançament i la creació d’un fons sobirà i un banc de terres per a la cessió de finques a joves agricultors. Així mateix, s’ha aprovat la regularització de fins a mig milió de migrants. Aquesta última sí que és una mesura garantida, ja que al tractar-se d’una modificació reglamentària té una aprovació executiva en el Consell de Ministres via reial decret, sense necessitat de passar pel Congrés.
D’altra banda, amb Vox amenaçant de passar el Rubicó de la barrera psicològica del 20% dels vots, la Moncloa busca la manera de combatre l’auge de la ultradreta combinant la batalla cultural i la recepta de redoblar les mesures progressistes. Pel camí s’han quedat reformes clau del pla de regeneració democràtica, com per exemple la de la llei de publicitat institucional per tallar el finançament públic del que l’Executiu central ha anomenat pseudomitjans. Se n’hi afegeixen que encara no han passat pel Consell de Ministres, com ara la llei de democràcia en l’empresa i la llei de joventut per a la reducció de l’edat de vot als 16 anys.
«Espanya va com mai i l’oposició menteix»
Pedro Sánchez torna a exportar la batalla contra els «tecnooligarques» a les xarxes socials a Castella i Lleó. Després que fos un dels eixos de campanya a l’Aragó, el líder del PSOE i president de Govern ha desembarcat en la precampanya de les eleccions del 15M per carregar contra els que dissenyen «un algoritme que privilegia els discursos de l’odi de la ultradreta». Alhora, ha criticat l’oposició per qüestionar la proposta de prohibir les xarxes a menors de 16 anys, i ha indicat que és una mesura «de sentit comú».En un acte a La Térmica Cultural de Ponferrada (Lleó), on van assistir ahir 1.500 persones segons el partit, Sánchez estava acompanyat de la ministra d’Igualtat i presidenta del PSOE de Castella i Lleó, Ana Redondo; el secretari general autonòmic del PSOE, Javier Cendón, i l’eurodiputada Iratxe García, de Valladolid, a més de la cap de llista del PSOE per Lleó a les Corts, Nuria Rubio, per acompanyar el candidat socialista a la Presidència de la Junta, l’alcalde de Sòria, Carlos Martínez.El líder dels socialistes va cridar a la mobilització i a marcar el «punt final» a la tendència electoral, que en les últimes cites amb les urnes ha entregat la majoria a la dreta: «Fem que el pròxim 15M sigui el punt final d’aquests governs». Sánchez va situar el Govern com una cosa «singular» davant el creixement de la ultradreta a escala internacional, cosa que va atribuir a les polítiques de l’Executiu, alhora que presumia de bona situació econòmica. «La veritat de les dades demostren que Espanya va com mai i que l’oposició menteix com sempre», va assenyalar. ANA CABANILLAS
- Una jubilada és obligada a tornar gairebé 23.000 euros per tenir el seu fill empadronat
- Mor als 58 anys el cofundador d’Asos Quentin Griffiths en caure d’un edifici a Tailàndia
- Aleix Villegas: «M'estimaria més estar al peu de la presa que no pas al mig de les Rambles»
- Dos propietaris més comuniquen que renunciaran als seus pisos oficials
- Commoció a l’estrena de la pel·lícula del Balandrau: “No van poder fugir perquè el vent de torb els va perseguir”
- Mor l'exdirectora de l'institut de Calaf Maria Alba Puigpelat Pallarès, als 75 anys
- Tres detinguts a Sant Vicenç de Castellet per pagar les seves compres amb bitllets falsos
- Mor Josep Pascuet, propietari del restaurant Les Voltes de Talamanca