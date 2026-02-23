La UE demana claredat sobre els aranzels als EUA i deixa en l’aire el pacte comercial
L’Europarlament planteja suspendre la ratificació del document davant els últims canvis / Washington garanteix que els acords continuen en peu
El nou gir de Donald Trump en la seva política d’aranzels deixa en l’aire l’acord comercial firmat a l’estiu entre la Unió Europea i els EUA. La UE va expressar els seus dubtes sobre la viabilitat del pacte després que el president nord-americà anunciés la imposició de noves mesures aranzelàries, en resposta al dictamen del Tribunal Suprem del seu país que divendres passat va tombar la majoria d’aranzels. El pacte havia de ser ratificat al Parlament Europeu, que però es planteja deixar-lo en suspens fins que s’aclareixi la situació, mentre la Comissió Europea ja ha advertit que l’anunci de Trump va en sentit contrari a l’acord a què es va arribar.
El president de la Comissió de Comerç del Parlament Europeu (INTA), Bernd Lange, demanarà avui suspendre el procés de ratificació de l’acord comercial entre la UE i els EUA. En un primer moment, el president nord-americà va imposar un 10% d’aranzel, però només un dia després, dissabte passat, va apujar aquest peatge fins al 15%.
En un comunicat publicat en xarxes socials, Lange va carregar contra la política aranzelària dels EUA i del seu president, un "pur caos de l’Administració nord-americana". "No ho entén ningú a hores d’ara. Només hi ha preguntes sense respondre i una incertesa cada vegada més gran per a la UE i la resta de socis comercials dels EUA", va afegir Lange, abans de declarar-se convençut que els "termes i les bases legals" de l’acord aconseguit l’agost del 2025 a Turnberry (Escòcia) entre Trump i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, "han canviat".
Lange es va preguntar obertament si els nous aranzels "podrien constituir una ruptura de l’acord de Turnberry", però "en qualsevol cas és igual perquè ningú sap si els EUA ho respectaran, o si fins i tot estarà capacitat per respectar-ho". Atès que "fa falta claredat i certesa legal abans de fer nous passos respecte a això", Lange va anunciar que avui proposarà que "l’equip del Parlament Europeu" que està negociant la ratificació de l’acord "aparqui el seu treball legislatiu fins que els Estats Units proporcionin una avaluació legal adequada" del que està passant "i declari un clar compromís" a favor de l’acord comercial.
Comunicat de Brussel·les
La Comissió Europea també va expressar els seus dubtes sobre la nova política de Trump, advertint que "la situació actual no afavoreix un ‘comerç i una inversió transatlàntics justos, equilibrats i mútuament beneficiosos’, tal com van acordar les dues parts" en l’acord pactat a Escòcia l’estiu passat. En un comunicat emès ahir, va reclamar als EUA "plena claredat sobre les mesures que adoptarà" en aquesta matèria. "Un tracte és un tracte", afegeix.
A més, la institució europea reclama "un tracte just, previsibilitat i seguretat jurídica" per a les empreses i exportadores de la UE i crida l’Administració de Trump a complir l’acordat: "Com a principal soci comercial dels EUA, la UE espera que aquest país compleixi els compromisos establerts en la Declaració Conjunta, igual com la UE manté els seus". "En particular –continua–, els productes de la UE han de seguir beneficiant-se del tracte més competitiu, sense augments d’aranzels que superin el límit clar i global prèviament acordat", diu la Comissió.
En la seva nota, també llança una advertència amb caires de retret, sobre les conseqüències econòmiques d’aquest tipus de mesures. "Quan s’apliquen de forma impredictible, els aranzels són inherentment disruptius, soscaven la confiança i l’estabilitat als mercats globals i generen més incertesa a les cadenes de subministrament internacionals". A més, defensa que "la prioritat de la UE és preservar un entorn comercial transatlàntic estable i predictible, actuant alhora com a punt de suport global per al comerç basat en normes". L’Executiu europeu va informar que manté el contacte amb el Govern nord-americà i que continuarà "treballant per reduir els aranzels, tal com s’estableix en la Declaració Conjunta" firmada entre els EUA i la UE.
El representant de Comerç dels EUA, Jamieson Greer, va assegurar ahir, i enmig de l’escepticisme internacional generalitzat, que tots els acords comercials bilaterals firmats per Washington, inclòs el pactat amb la UE, continuaran en vigor malgrat els girs dels esdeveniments dels últims dies.
"Recolzarem aquests acords i esperem que els nostres socis també ho facin", va declarar Greer en comentaris a la cadena nord-americana CBS sobre els pactes bilaterals acordats pels EUA amb la UE i països com la Xina i Corea del Sud.
"Fa un any que els dic que, guanyéssim o perdéssim [al Suprem], hi hauria aranzels, i que el president els mantendria, i els acords han sigut firmats amb el litigi pendent", va afegir. Greer va confirmar converses dissabte passat amb el comissari europeu de Comerç, Maros Sefcovic, per abordar la situació.
