Vox es queixa a la Zarzuela perquè considera que el Rei trenca la neutralitat
Retreu al Monarca les seves al·lusions sobre Veneçuela, Trump i Mercosur
Pilar Santos
La Zarzuela ha rebut els últims mesos queixes de dirigents de Vox pel contingut d’alguns discursos pronunciats per Felip VI en què el partit de Santiago Abascal considera que el cap de l’Estat ha incomplert la Constitució i ha trencat l’obligada neutralitat política. Segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, en aquestes converses representants del partit d’ultradreta van mostrar desacord per la posició que va assumir el Rei davant assumptes com la intervenció de Donald Trump a Veneçuela per enderrocar Nicolás Maduro, la seva manera de referir-se a l’alliberament d’empresonats els dies següents i la seva celebració de l’acord comercial de Mercosur. Tampoc agraden a Vox la insistència de Felip VI a dir que cal frenar la polarització política i la seva defensa del multilateralisme. La Zarzuela, de manera oficial, ha dit que s’estima més no comentar les crítiques.
Si bé la Carta Magna no inclou una referència directa a la imparcialitat del Monarca, sí que recull de manera implícita i estructurada funcionalment la neutralitat a l’article 56.1, quan afirma que el Rei "arbitra i modera el funcionament regular de les institucions", un rol que requereix aquesta equanimitat que Vox, amb 33 diputats al Congrés, troba a faltar en alguns moments.
En les converses entre el partit i la Zarzuela, segons informació recollida de totes dues parts, han sortit a col·lació discursos concrets de Felip VI dels últims mesos i un que va ser paradigmàtic: el que va pronunciar el Rei en la trobada amb els ambaixadors que Espanya té repartits pel món i que es fa cada inici d’any. Aquest cop es va fer el dia 9 de gener al Ministeri d’Afers Estrangers. El món encara estava impactat per l’operació, el dia 3, que havia llançat els EUA a Veneçuela per capturar el president, Nicolás Maduro, i era inevitable abordar l’assumpte davant el cos diplomàtic espanyol. Felip VI es va referir en el discurs a la necessitat de respectar el "dret internacional" i la sobirania dels pobles, amb una referència directa al país sud-americà i indirecta a Trump. El Rei va parlar de la "proximitat al poble de Veneçuela" i el desig d’ una "veritable transició democràtica", "respectuosa de la voluntat sobirana, lliure i independent dels veneçolans".
Membres de Vox en privat recorden que hi ha molts ciutadans –espanyols i altres d’origen veneçolà amb doble nacionalitat– que aplaudeixen la ingerència política dels EUA i l’operació militar ordenada per Trump per detenir Maduro, fet pel qual Felip VI, segons la seva opinió, no hauria de fer aquesta reflexió sobre el respecte a la sobirania veneçolana i al dret internacional. El secretari general de l’ONU, António Guterres, va fer una observació similar a la del Rei hores després de la intervenció. Per contra, Abascal va donar suport a Trump i va escriure a X: "Avui el món és una mica més lliure".
El Rei també es va errar, segons Vox, quan va celebrar l’"alliberament de cinc compatriotes i d’altres ciutadans que estaven igualment retinguts" a Veneçuela, amb referència als cinc espanyols que havien sigut excarcerats. Creu que el Monarca hauria d’haver fet servir l’expressió presos polítics.
