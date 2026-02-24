Audiència Provincial de Madrid
Anul·lada la decisió del jutge de portar Begoña Gómez davant un jurat
Els magistrats diuen que les indagacions de Peinado no justifiquen seguir el procediment
Tono Calleja Flórez
L’Audiència Provincial de Madrid ha demanat al jutge Juan Carlos Peinado "una mínima verificació" sobre la "consistència" de les seves acusacions contra Begoña Gómez i anul·la la decisió de portar la dona del president del Govern, Pedro Sánchez, davant un jurat, juntament amb el seu assistent, Cristina Álvarez, i l’empresari Juan Carlos Barrabés. "Algunes de les imputacions efectuades (intrusisme i corrupció en els negocis), mai impugnades, exigeixen una mínima verificació sobre la consistència, abans de continuar per noves fases del procediment, per permetre una millor delimitació de l’objecte del procediment i facilitar les possibilitats de la defensa", diu l’Audiència madrilenya, que evidencia el seu cansament amb la instrucció de Peinado: "Sense anar més lluny hem insistit de forma reiterada que l’interès primordial de la instrucció ha de recaure sobre els fets [...] i no sobre qualificacions jurídiques", diu el ponent, Enrique Jesús Bergés de Ramón.
Per als magistrats, "el correcte, i cosa que indica la pràctica diària, és que iniciant el procediment pels tràmits de les diligències prèvies de procediment abreujat s’estigui a la pràctica de diligències d’investigació ja acordades i es compti amb indicis concloents i consistents abans de procedir a un canvi procedimental", com era la intenció de Peinado, que pretenia que Gómez fos jutjada pel tribunal del jurat.
Sense indicis racionals
Així, la interlocutòria adverteix que no tindria "cap sentit continuar amb un procediment penal obert si les diligències d’instrucció practicades no han confirmat i consolidat" els fets denunciats. "No és acceptable indicar, després d’any i mig d’instrucció, que per a la incoació del procediment n’hi ha prou amb la mera versemblança, avalada en diverses ocasions per aquesta sala".
- Una jubilada és obligada a tornar gairebé 23.000 euros per tenir el seu fill empadronat
- El Síndic de Greuges destapa que hi ha 24 persones sense llar a Esparreguera, 18 a Manresa, 8 a Martorell i 2 a Olesa
- Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades
- Una therian explica per què es comporta com un animal: 'M’ajuda a connectar-me amb la natura i el meu ésser
- Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
- Una descoberta replanteja els origens de Llívia i la situa en una xarxa de viles romanes dedicades a Lívia Drusil·la
- L’exdona de Pujol Ferrusola renuncia al testimoni de Vicky Álvarez, exparella del primogènit, que no declararà per la fortuna a Andorra
- Investiguen si una ex treballadora de la residència de Navàs va sostreure diners d’avis ingressats