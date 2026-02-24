Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Audiència Provincial de Madrid

Anul·lada la decisió del jutge de portar Begoña Gómez davant un jurat

Els magistrats diuen que les indagacions de Peinado no justifiquen seguir el procediment

El president del Govern, Pedro Sánchez (i) i la dona del president del Govern, Begoña Gómez (d), durant l'acte d'homenatge al poble gitano amb motiu del 600 aniversari de la seva arribada a Espanya, en el Complex de la Moncloa, a 21 de febrer de 2026, a Madrid (Espanya).

El president del Govern, Pedro Sánchez (i) i la dona del president del Govern, Begoña Gómez (d), durant l'acte d'homenatge al poble gitano amb motiu del 600 aniversari de la seva arribada a Espanya, en el Complex de la Moncloa, a 21 de febrer de 2026, a Madrid (Espanya). / Matias Chiofalo / Europa Press

Tono Calleja Flórez

Madrid

L’Audiència Provincial de Madrid ha demanat al jutge Juan Carlos Peinado "una mínima verificació" sobre la "consistència" de les seves acusacions contra Begoña Gómez i anul·la la decisió de portar la dona del president del Govern, Pedro Sánchez, davant un jurat, juntament amb el seu assistent, Cristina Álvarez, i l’empresari Juan Carlos Barrabés. "Algunes de les imputacions efectuades (intrusisme i corrupció en els negocis), mai impugnades, exigeixen una mínima verificació sobre la consistència, abans de continuar per noves fases del procediment, per permetre una millor delimitació de l’objecte del procediment i facilitar les possibilitats de la defensa", diu l’Audiència madrilenya, que evidencia el seu cansament amb la instrucció de Peinado: "Sense anar més lluny hem insistit de forma reiterada que l’interès primordial de la instrucció ha de recaure sobre els fets [...] i no sobre qualificacions jurídiques", diu el ponent, Enrique Jesús Bergés de Ramón.

Per als magistrats, "el correcte, i cosa que indica la pràctica diària, és que iniciant el procediment pels tràmits de les diligències prèvies de procediment abreujat s’estigui a la pràctica de diligències d’investigació ja acordades i es compti amb indicis concloents i consistents abans de procedir a un canvi procedimental", com era la intenció de Peinado, que pretenia que Gómez fos jutjada pel tribunal del jurat.

Sense indicis racionals

Notícies relacionades

Així, la interlocutòria adverteix que no tindria "cap sentit continuar amb un procediment penal obert si les diligències d’instrucció practicades no han confirmat i consolidat" els fets denunciats. "No és acceptable indicar, després d’any i mig d’instrucció, que per a la incoació del procediment n’hi ha prou amb la mera versemblança, avalada en diverses ocasions per aquesta sala".

